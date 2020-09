Agredió a dos chicas durante la restricción para circular en mayo y quedó libre ayer

30/09/2020 - 15:34 Policiales

Cuatro meses después que dos sujetos protagonizaran un incidente, en cuyo transcurso dos adolescentes acabaron golpeadas en el horario de restricción para circular, dado al Covid-19, un tribunal revocó y excarceló ayer a uno de los imputados.

El fallo benefició a Marcelo Fabricio Godoy, a quien la fiscal Carla León atribuyó cargos por presuntas ‘lesiones graves’ en perjuicio de dos amigas de 17 y 12 años, extensivos al otro sospechoso, Héctor Nahuel More.

El suceso ocurrió el 23 de mayo en calle 2 de Septiembre del Bº Ejército Argentino.

Las menores circulaban en moto y los dos imputados les exigieron que bajaran la velocidad.

Sobrevino un incidente, en cuya faena las menores habrían sido heridas. Después, la de 12 regresó con algunos familiares y estalló un segundo escándalo, con daños y golpes. El 2 de junio cayeron presos More y Godoy.

El 13 de julio More fue excarcelado, no así Godoy, para quien le fue dictada la prisión preventiva por dos meses, decisión que fue apelada por la defensa, a cargo de Eugenio Chavarría. En audiencia ante la Cámara de Apelaciones, la fiscal Natalia Malachevsky y Fernando Vittar instaron ayer al tribunal a revocar la libertad de More y decirle no a la excarcelación de Godoy.

Para la Fiscalía, los imputados agredieron físicamente a las dos jovencitas y así fue acreditado. A su turno, Chavarría requirió se revoque la preventiva de Godoy, por interpretar que la hipótesis fiscal adolece de una profunda investigación. ‘More se encontraba con sus tres hijos; una con parálisis cerebral’, explicó.

‘Otro aspecto clave es que se dieron por acreditadas lesiones graves en una menor, pese a la carencia de un informe médico del Cuerpo Médico Forense que constate la lesión en la menor de 17 años. En el informe del médico de sanidad policial se habla de un hematoma en parietal izquierda; luego, otro refiere lesiones curables en 30 días y un 3er médico estableció coágulos internos’, destacó Chavarría. ‘El hecho no está determinado en lesiones leves o graves, ni dónde fueron los golpes’, profundizó el abogado.

Finalmente, los vocales Sandra Generoso (presidente); Gloria Cárdenas y Luis Eduardo Lugones emitieron una resolución. En ella, por unanimidad, revocaron la preventiva para Godoy y le concedieron la excarcelación. Sin embargo, dijeron no al pedido de sobreseimiento de Godoy y no al planteo fiscal y, por ende, ratificaron la libertad de More.