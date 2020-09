Un gimnasio funcionaba clandestinamente a metros de la Casa de Gobierno

30/09/2020 - 21:23 Santiago

En la tarde de este miércoles, la policía de la provincia y personal de Calidad de Vida, clausuraron un gimnasio que funcionaba de manera clandestina, a metros de Casa de Gobierno y demoraron a siete personas que se encontraban en el local.

El fiscal Sebastián Robles informó que el procedimiento se realizó en un local ubicado en calle Rivadavia frente al colegio Belén, entre Alem y Belgrano.

Indicó que por una denuncia anónima, llegó hasta el local un grupo de efectivos comandados por el jefe de la departamental Norte. Insistentemente se llamó a la puerta de este local pero no consiguieron que los atendieran. En la zona, el personal policial hizo “consulta locales comerciales y una persona permitió el ingreso a los techos de su inmueble para ver si había personas o no, porque intentaban comunicarse con la gente que estaba en el local y no atendían”, indicó el fiscal en diálogo con Radio Panorama.

Según contó el funcionario judicial, los efectivos observaron que había ropa masculina, femenina, aparatos de gimnasio. Ante el resultado negativo para que sean atendidos por los propietarios del lugar, el personal policial consultó al Ministerio Público Fiscal y al juez de garantías, Darío Alarcón, quien dio la orden de allanamiento.

Según relató el fiscal, ya dentro del local, los policías fueron recibidos por una mujer. Al comenzar a revisar las dependencias del inmueble, encontraron cuatro personas escondidas dentro de una oficina y dos más entre los aparatos de gimnasia.

Robles detalló que son 7 personas aprehendidas, hombres y mujeres, que fueron trasladadas a la Escuela de Policía “donde serán identificados y se les iniciará una causa penal, y se analizará la situación jurídica de cada persona”.

“El gimnasio estaba funcionando de manera clandestina, en pleno centro, cuando se sabe que está prohibida esa actividad por un decreto. No sabemos desde hace cuándo que está funcionando. Llama mucho la atención que se incumplan este tipo de medidas, a pesar de la situación epidemiológica de la provincia”, concluyó.