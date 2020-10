“Betty en Nueva York” le permitió cumplir un sueño a Erick Elías

30/09/2020 - 21:17 Pura Vida

“Betty en Nueva York”, adaptación de la telenovela colombiana de 1999, “Yo soy Betty, la fea”, es otro de los éxitos que protagonizó Erick Elías, en esta oportunidad junto con la actriz mejicana Elyfer Torres. En su entrevista con EL LIBERAL , el actor nacido en Guadalajara, destacó que se involucró en esta telenovela por el mensaje de no discriminar a alguien por su apariencia física, como es el caso que plantea la historia de esta producción.

Otro de tus grandes éxito fue Betty en Nueva York, una novela donde temas como la discriminación están presentes. ¿Cómo analizas el éxito que tuvo esta telenovela?

Esa fue en la que más dudé. Cuando me presentaron el proyecto yo dudé muchísimo. ¿Por qué volver a hacer una historia que ya se conoce, que ya se ha hecho muchas veces, que muchos países la han hecho? Eso me llamó la atención. Yo que tengo hijas, que me gusta el mensaje de no discriminar a alguien, hasta cuando les comenté a mis hijas el título de que tenía antes, ‘Betty,la fea’, ¿por qué decir así a alguien?. No tiene porqué ser así. Entonces se veía como un tema de tantos años atrás, retransmitirlos, rehacerlo, también basarlo en Nueva York donde fue el contraste completamente de los mundos, algo bien interesante. Y para mí, grabar y filmar en Nueva York era como un sueño. Increíble estar filmando allí. Y gracias a Dios también me fue muy bien en muchos países. En plataformas la siguen transmitiendo y es una historia muy bonita, es como un cuento con una fábula,una moraleja adonde todo está muy claro y a veces se nos olvida.

¿Cuánto se intercala la realidad que se vive en Latinoamérica con lo que plantea Betty en Nueva York?

Pues mucho. Eso es lo que más se vive en nuestras culturas, en nuestras realidades, donde señalamos a las minorías o señalamos a alguien. Señalamos por su apariencia, juzgamos cuando entra a algún lugar sin tener la posibilidad de conocerlo. Es bien fuerte. El tema también de los roles del hombre y la mujer, de cómo la mujer gana menos en una compañía, o cómo se frivoliza el tema de la sexualidad, o a las modelos. Todo este mundo de la superficialidad, y por ejemplo, en el caso de mi personaje que vive de este mundo y que parece que lo tiene todo correcto, pero se da cuenta de que lo que quiere es tener un amor real, más profundo de lo que es en apariencias, y lo encuentra en esta mujer que se puede decir que no es tan agraciada. Y esto es válido, porque existen muchos tipos de físicos entre las personas. Pero me gustó mucho cómo adaptamos eso que se hizo hace 20 años la primera versión. Fue bien interesante, porque tuvimos la oportunidad de cambiar cosas. Había cosas despectivas que mi personaje hacía con su asistente, le hablaba muy mal. Y ese tema, por ejemplo, se me hacía que no iba con lo que queríamos transmitir ahora. No creo que sea de buen hombre alguien que le hable mal a una mujer, por más que vaya a cambiar y se vaya dando cuenta de que es el amor de su vida. Pero ahí sí, desde el principio traté de no ver nada de lo que se hizo anteriormente y de crear un personaje totalmente distinto.

¿Sientes que lo que soñaste en tu Guadalajara natal se va cumpliendo paso a paso en esta carrera que has elegido?

Pues yo creo que, paso a paso como me lo imaginé, no. La vida me ha puesto caminos distintos. Uno se va sorprendiendo, una ha tenido también que tocar muchas puertas. He tenido que aprender a decir que no a muchos proyectos que no me convienen. Al principio hice, a lo mejor, muchas cosas que uno hace para poder enseñarle al mundo lo que es capaz o poder encontrar ese camino que yo estaba buscando. Si puedo decir que estoy contento y emocionado con lo que he logrado en teatro, en cine, en televisión, que antes ese mundo era como que los actores de teatro no podían hacer televisión o telenovelas, y que los de telenovelas no podían hacer cine. Esas barreras las he logrado campechanear en comedia, drama, terror, he hecho como de todo y sí, estoy contento con lo que he logrado hasta ahora.

¿Qué significó en tu carrera ‘La Guzmán’”?

“‘La Guzmán’ (sonríe). Lo que nunca me había pasado fue interpretar a un personaje que está en la calle, que lo va a ver. Sin tener comunicación con esa persona, se hizo con todo respeto, una historia que ella contó. Pero para mí también era una responsabilidad de alguien al que estábamos haciendo. Pero siempre fue también dicho que era basado en algo, porque hubo muchas cosas de ficción que también se le agregaron. Contento de hacer un proyecto de una persona a la cual de niño conocía su historia. Ella se arriesgó a contarla de una manera que, cuando la leí me dije qué padre que ella se haya arriesgado a decir todo esto de su vida. Y ahora las bioseries te permiten conocer más a fondo la historia de alguien contada por ellos. También tiene sus pros y sus contras porque estamos viendo lo que ellos quieren que veamos. Entonces, ahí dices qué tan real es, a dónde está la parte mala. Por eso, ‘La Guzmán’ se me hizo interesante porque contaba muy cruda su vida, arriesgándose a decir cosas que no la dejaban como la mejor”, contó el actor mexicano Erick Elías. “La Guzmán” es una biopic sobre la cantante Alejandra Guzmán.