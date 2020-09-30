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CARTELERA TV / 1 de octubre de 2020

A LAS 23.15 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

- 21:20 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ALAS ROTAS

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ALAS ROTAS (CONTINÚA)

18.15 FLORICIENTA

19.15 ELIF

20.15 NOTICIERO 7 - EDI.CENTRAL

21.30 TELEFÉ NOTICIAS

21.45 JESÚS

23.15 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SGO.

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 ANIMAPAKA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SGO. ES PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


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