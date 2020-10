Artritis reumatoidea: objetivo, vivir “como si no se tuviera la enfermedad”

30/09/2020 - 11:17 Opinión

Por la Dra. María Constanza Danielsen. Especialista en Clínica Médica y Reumatología.

Ni es una enfermedad exclusiva de “personas mayores” (idea muy extendida, debido a su frecuente confusión con la artrosis), ni padecerla significa resignarse a vivir con dolor y otros síntomas incapacitantes.





Aunque la artritis reumatoide (AR) es una patología para la que aún no existe cura, los últimos avances terapéuticos y las actuales guías de abordaje han hecho posible que la mayoría de los pacientes entren en lo que se conoce como estado de remisión que, en la práctica, significa vivir como si no tuvieran la enfermedad.

En la Argentina se estima que 400.000 personas tienen diagnóstico de AR, y en el mundo más de 21 millones de pacientes, entre el 0,5% y 1% de la población mundial. Es la enfermedad autoinmune reumática más común, presentándose en general en personas jóvenes (promedio de 35 o 40 años) y es tres veces más frecuente en el sexo femenino.

Afecta principalmente las articulaciones provocando al principio dolor, rigidez y si no se trata en forma adecuada evoluciona con el tiempo a deformidad articular, pudiendo provocar discapacidad. En cuanto a su origen sabemos que es multifactorial, existiendo un fuerte componente genético, aunque actualmente se estudiaron factores que pueden desencadenarla en individuos predispuestos.

Muchos pacientes nos preguntan en el consultorio si la artritis reumatoidea es una enfermedad hereditaria que vayan a padecer inexorablemente sus hijos.

La respuesta es no, no es así como funciona el sistema inmune. Alguien puede tener un gen que lo predisponga a desarrollar artritis, pero éste nunca activarse y la enfermedad no aparecer en toda la vida. Pero hoy sabemos que hay algunos factores del ambiente que aumentan significativamente el riesgo de que la enfermedad se presente.

El factor del que hay más evidencia científica y consenso a nivel mundial es el tabaquismo. Un estudio que incluyó a más de 50.000 personas observó que el riesgo de desarrollar artritis reumatoidea en fumadores activos estaba incrementado 3,8 veces, en comparación con no fumadores. En el caso de ex fumadores, el aumento era de 2,6 veces. También se vio que había un efecto “de dosis”, es decir, a mayor número de cigarrillos por día fumados, y paquetes por año, mayor riesgo de desarrollar artritis.

Como si esto fuera poco, otros estudios nos dieron la pauta de que el consumo de tabaco también reduciría luego la respuesta del organismo a los tratamientos para la artritis, presumiblemente por interacciones de químicos del tabaco con el accionar del medicamento una vez en el organismo.

Otro aspecto menos explorado, pero que guarda relación con el riesgo aumentado de la aparición de artritis es la enfermedad odontológica conocida como la gingivitis (o periodontitis). Hace mucho sabemos que en personas con artritis es muy frecuente la aparición de infecciones y alteraciones odontológicas. Sin embargo, lo que está empezando a conocerse es el camino inverso: que la presencia de determinadas bacterias en los dientes puede funcionar como disparador, porque interviene en procesos inflamatorios que activan genes que alteran el funcionamiento del sistema inmune y pueden desarrollar enfermedades como la artritis.

En cuanto al diagnóstico de la artritis reumatoidea, es fundamental realizarlo en etapas precoces de la enfermedad ya que con un tratamiento adecuado temprano, las lesiones articulares son reversibles evitando el daño articular permanente y la progresión a deformidad, la cual provoca alteración en la calidad de vida de los pacientes. Es por eso que es importante que la población conozca los síntomas de inicio de la enfermedad que son el dolor en las articulaciones, la rigidez y la inflamación, ante los cuales debe consultar al reumatólogo.

Con respecto al tratamiento, el arsenal terapéutico actual es muy amplio gracias a la introducción a partir del 2000 de nuevos fármacos. Estas innovaciones terapéuticas, unidas a los nuevos criterios diagnósticos y de seguimiento, han permitido un abordaje más precoz y eficaz de los casos, y han hecho posible lo que hoy constituye el gran logro en el manejo de la artritis reumatoide: conseguir que el paciente entre en remisión.

El objetivo del tratamiento es controlar el dolor y la inflamación y normalizar la analítica del paciente. Conseguir esto significa que puede vivir como si no tuviera la enfermedad, sin síntomas y sin ningún tipo de limitación, siempre y cuando siga tomando la medicación.

En este caso se dice que la persona está en remisión. Es clave la relación que se establece con el reumatólogo y fundamental mantener informado al paciente, explicarle muy bien las características de su enfermedad y transmitirle en todo momento que el objetivo es conseguir que haga vida normal. También se debe comprender que para establecer la remisión hay que ir poniendo y quitando medicamentos hasta conseguir el resultado deseado, y eso lleva un tiempo (las pautas de medicación varían de un paciente a otro, hay que hacer ajustes en cada caso y lo normal es que tarden entre 3 y 6 meses en notar mejoría). Es crucial la importancia de ser adherentes al tratamiento, ya que es frecuente que, al sentirse bien, muchos abandonen la medicación, exponiéndose a salir del estado de remisión.

Para terminar, quisiera comentar acerca de esta enfermedad, y su relación con Covid-19, que tanta inquietud genera. Los pacientes con enfermedades reumáticas reciben tratamiento con medicamentos que tienen propiedades inmunomoduladoras o inmunosupresoras, y por lo tanto se consideran población de riesgo para la infección por Sars-CoV-2, de todos modos en los registros de pacientes que presentaron la enfermedad no se observó una mayor tasa de mortalidad ni de complicaciones comparados con pacientes sin enfermedades reumáticas.

La recomendación para la mayoría de los tratamientos utilizados en reumatología es continuar con las terapias inmunomoduladoras o inmunosupresoras en pacientes reumáticos que no tengan la infección y suspenderlas en aquellos que presenten diagnóstico de Covid-19. Suspender el esquema terapéutico en pacientes que no padecen Covid-19, sólo por temor a enfermarse, generaría una mayor actividad de la enfermedad y un mayor número de complicaciones para la salud, pero no le brindará una protección real contra el contagio del Covid-19. Es importante ante cualquier duda consultar con su médico reumatólogo y cumplir con todas las medidas de prevención recomendadas.