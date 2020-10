Yolanda Durán: “La gente compra menos, no tiene plata y los precios no dejan de subir”

30/09/2020 - 23:38 Economía

La presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos (Cedeapsa) Yolanda Durán, señaló que “las ventas bajaron un 20% o más porque la gente compra menos, no tiene plata y los precios no han dejado de subir. No podemos creer, no hay ventas, pero hay inflación”.

La dirigente señaló que “esta pandemia nos afectó a todos, nosotros que como socios que tenemos en la cámara la mayoría son actividades esenciales, trabajaron toda la cuarentena pero en el medio las ventas no fueron las mismas que antes”.

Agregó que en estos meses “las ventas bajaron casi un 20%. Esto se debe a que la gente no tiene plata, que a la vez por el miedo a contagiarse del virus no salen a comprar, salen menos, se arreglan con los productos que tienen en la casa. La mayoría también hizo comidas caseras, hizo rendir más la harina, el aceite, los fideos, se ingeniaron a la hora de cocinar. Eso también impactó”.