López: “Somos candidatos para ganar la Copa”

30/09/2020 - 23:49 Mundo Boca

El defensor de Boca Juniors Lisandro López, quien reapareció en el partido ante Libertad de Paraguay, que finalizó igualado sin goles en la Bombonera, destacó que siente que el equipo es candidato a ganar la Copa Libertadores y consideró que “no es fácil para nadie” la situación que se atraviesa debido a la pandemia de coronavirus.

“Somos candidatos para ganar la Copa. Confío en Boca, en mis compañeros; tengo claro la clase de personas que hay en el plantel y no debemos relajarnos en ningún momento, acá hay que dar el máximo”, comentó el nacido en Villa Constitución, Santa Fe.

López, de 31 años y surgido de Chacarita Juniors, analizó la situación que atravesó el plantel “xeneize” con 21 casos de coronavirus, luego del encuentro del Grupo H en el que Boca logró la clasificación a octavos de final, siendo el primer equipo argentino en conseguirlo. “Antes del partido de hace dos semanas ante Libertad, en Paraguay, me dio positivo el test de coronavirus. Fue muy difícil, esta situación no es fácil para nadie, aunque afortunadamente me siento muy bien ahora”, expresó el titular en la defensa “xeneize” junto a Carlos Izquierdoz.

“No quedé conforme con el empate ante Libertad porque siempre quiero ganar. Creamos situaciones, pero ellos se metieron muy atrás y en el segundo tiempo no pudimos generar como lo habíamos hecho en el primero”, analizó.

El plantel del actual campeón del fútbol argentino tuvo ayer la jornada libre y retomará las prácticas hoy en el predio que el club posee en Ezeiza, seguramente con el regreso de Ramón “Wanchope” Ábila.

El delantero cordobés sufrió una lesión muscular en el recto anterior derecho y su recuperación es una buena noticia para Russo, debido a que el también cordobés Franco Soldano, otro de los centrodelanteros del plantel, mostró un bajo rendimiento en los tres partidos que jugó desde que regresó la actividad.

En el puesto también están Walter Bou, quien jugó un puñado de minutos en los últimos partidos, pero tiene ofertas de dos clubes argentinos y uno de Europa, el juvenil Mateo Retegui, pretendido por el Pescara (segunda de Italia).