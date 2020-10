FÚNEBRES | 1 de octubre del 2020

30/09/2020 - 23:51 Funebres

Fallecimientos

- Remigio Manuel Castaño

- Juan Humberto Consiglio

- Celina Cuesta de Gestal (La Banda)

- Aída Esther Cabrera de De Menech (Frías)

- Hipólito Orlando Pérez

- Julio Antonio Belizan

- Ailan Blanca Enriqueta

- Amelia de Jesús Herrera (Villa Atamisqui)

- Claudia Noemí Acuña

- Mirta Graciela Ibarra de Suárez

- Roger Moucarcel (Suncho Corral)

- Juana Asunción Molina (Forres)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ROBERTO ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/20 y espera la resurrección.

Lidia Rasporondi, sus hijos Ricardo, Beatriz, su nieta Milagros participan con profundo pesar en su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ROBERTO ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/20 y espera la resurrección.

Emprendiste tu viaje a la casa de Dios. Brilla por siempre, cuidándonos y danos las fuerzas para seguir en esta vida. Dios nos regaló al mejor: esposo, padre, abuelo, Tata, hijo, hermano, amigo, vecino, un ser humano excepcional con un corazón muy grande y puro. Hoy es tu cumple, festejarás con nuestro padre Dios y tú madrecita María. Papilo te Amamos. Tu esposa Yolanda, tus hijos: Claudia, Pilar, Ariel y Mony. Nietos: Alejandro, Maky, Antonella, Joaco, Leandro, Lourdes, tu bisnieta: Mayte y tus hijos políticos: Ricardo y Javier.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CELINA CUESTA DE GESTAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN HUMBERTO CONSIGLIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/20 y espera la resurrección.

“Que Dios reciba en sus brazos, te recordaré hasta el último día de mi vida”. Tu amada esposa Juana Bulacio, tus hijos Mónica y Luciana Consiglio participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS ALBERTO FALCIONE

(q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELSA DEL VALLE GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/9/20 y espera la resurrección.

Abrazamos con cariño al amigo Francisco Zorribas y lo acompañamos en el dolor por la inesperada partida de su esposa. Rogamos a Dios para su alma y consuelo para sus familiares. Buby, Tito, Chochi, Nené y Gladys Suárez.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN HUMBERTO CONSIGLIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/20 y espera la resurrección.

“Que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno”. Andrés Daniel, Marta Brescia y Gustavo participan el fallecimiento del abuelo de nuestra querida Consty. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HIPÓLITO PÉREZ (Ruso)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/20 y espera la resurrección.

Jorge A. Azar, Lita, su hijo Jorge Raúl y Martita Valdez, sus hijos David y Naylén, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre político de Valeria Azar, de su esposo Javier y sus hijas Helena y Leonor, de su esposa kuky, de su hijo Sergio y flia. Ruegan al Señor lo tenga en la gloria y brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HIPÓLITO PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/20 y espera la resurrección.

Humbi Cheeín y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de su gran amigo Ruso.

ABDALA, JORGE RAUL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Rodolfo Amestegui y familia, participan con dolor el fallecimiento de Uli y compañan a la familia en este dificil momento.

ABDALA, JORGE RAUL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Eduardo Lezana, Teresita Ferreiro de Lezana, sus hijos Maria Lourdes e Ignacio; Gonzalo y Marcela, Nicolas y Lucrecia, Ignacio e Ivana, Benjamin y Gabriela y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Armando Meossi y familia participa su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

ACUÑA, CLAUDIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Sus padres María Ibarra ,Eugenio Acuña sus hnos Maria, Mónica, Mario, Sonia, Luis, Ana, hnos políticos Víctor, Cali, Carla sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron cremados .Cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ADERA, MARTA LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. "Querida Lili, te recordaremos siempre por tu humildad e inolvidable sonrisa". Lidia Corvalán de Llugdar y sus hijos María Lidia, Analia, Jorge y Diego comparten el pesar de su flia, y ruegan oraciones por su eterno descanso.

AILAN, BLANCA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Sus hijos Ana, Rita, Cristian, Carla sus nietos Mauricio, Valentina, Martina, Ysabella, Bautista , Moisés, hijos políticos Carina, Juan, Gustavo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BELIZÁN, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Su esposa Elena Argañaraz, hijos , nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad. Serv. Sindicato de Camioneros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HSNO SRL.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Alberto E.Paz, su Sra. esposa Marta A. Demasi, junto a sus hijos y sus respectivas familias, participan con inmenso pesar su fallecimiento y acompañamos con mucho afecto a sus hijos Mario y Silvia en oraciones, deseando una pronta resignacion cristiana a toda la familia, porque su padre, ya goza de la gran presencia.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Guillero Avendaño, Graciela Viaña y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan una oracion en su memoria.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Gustavo Juárez Villegas, Silva H. M. Argibay Garma y sus hijos Joaquin, Nany y su hija Olivia Juarez Villegas, Maria Magdalena Juarez Villegas y Javier Nicolas Juarez Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. CPN Andrea Urquiza, CPN Pablo Abutti, CPN Ana Cheble y demás personal de Contaduría General de la Provincia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. José Manuel Salgado y familia, participan su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Juan Caldera y familia; Juan Pablo Caldera y flia; Marcela Caldera y flia; Álvaro Caldera y flia; Guillermo Caldera y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Felicitas Martilotti, su esposo Norberto Scaraffia y sus hijas Felicitas y Rocío participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

CARABAJAL, CRISTIAN (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. "Nos cuesta imaginarte ausente para siempre, por que fuiste luz en nuestras vidas. Que tu espíritu llegue a la gracia de Dios. Gracias por habernos dejado bellos momentos compartidos los cuales seguirán dentro de nuestros corazones y por ello seguirás viviendo. Que Dios nos junte nuevamente, y en el cielo sigas celebrando la vida" Te vamos a extrañar toda la vida, te amamos. De tu flia. por elección Cacho, Susana, Karina, Anita y Gaston; de tus hnos. de la vida Mariano, José Ignacio, Walter, Franco, Fiama.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Su esposa Juana Bulacio, sus hijas Monica y Luciana, sus hijos Pol Mario y Hernan, sus nietos Constanza, Juan, Agustin, Milagros, Valentín y Guillermina participen con dolor su fallecimiento, sus estos fueron inhumados ayer en el cementerio. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO E HIJO.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Dichosos los que reparten amor en la tierra, porque el Señor, los recibirá en su reino de luz, paz y amor. Su hija Luciana Consiglio, su yerno Hernán Nuñez y sus nietos Benja, Valentín y Guillermina participan su fallecimiento.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Te fuiste y no pudimos hacer nada, solo nos queda rezar por ti y pos nosotros para sobrellevar tu ausencia. Estarás siempre en nuestros corazones. Su hija Monica consiglio, sus nietos Juan, Milagros, Agustin y tu yerno Mario Ramirez participan con dolor su fallecimiento.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol". Hoy partiste a ese hogar y desde allí nos vas a cuidar. Su nieta Constanza Ramirez y su marido Gustavo Daniel participan su fallecimiento.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Con gran dolor te acompañamos Luciana querida, a vos, tu mami, hermanos y demás fliares en este momento tan triste. Rogamos con oraciones por su eterno descanso. Flia. Santillán - Komornicki.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Claudia Mercedes Chavez y familia participan su fallecimiento.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Escobar Correa Adriana y familia participan su fallecimiento.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Las compañeras de Luciana del Dpto. Auditoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia participan el fallecimiento de su Sr. padre. Acompañamos a la familia en su dolor. Que brille para el la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Mí alma tiene sed de Dios , cuando llegaré a ver su rostro?.Tania Lezcano Farías, Luis Pablo Abdala, Zhiara y Barby participan el fallecimiento del padre de su amiga Luciana. Rogamos por su eterno descanso y el consuelo de su familia

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Miriam Plot, Carlos Mansilla y familia participan del fallecimiento del padre de su amiga Luciana. Pedimos al Señor por el descanso eterno de su alma y paz para su familia.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Amiga querida, tu papá ya está en el cielo, en una aventura de altura. Dios lo acompaña así como él te acompañará siempre!. Tus amigos Ana Anriquez, Ricardo Pellicer y flia.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Querida Luciana: Sentimos profundamente la muerte de tu padre. Fue una gran persona y sus enseñanzas estarán siempre contigo. Nos unimos en tu dolor y tristeza. Fernanda Cerusico, Javier Duro y familia.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me liberarás. Andrea García, Nicolás Vega y familia, participan el fallecimiento del padre de su amiga Luciana. Elevamos una oración en su memoria y rogamos por el consuelo de su familia.

DEL CASTAÑO, REMIGIO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Su esposa Niva, sus hijos Blanca, José, Ángel, Jorge, Julia, Carlos, Mario, hijos políticos Osvaldo, Miriam, Margarita, Pedro, Lucia, Natalia, Marcela, nietos,bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Morales Dpto.Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. "Ahí está, está, está; goool ! de Unión !!. Cuánto extrañare tu aliento siempre detrás del arco que atacaba nuestro querido club". Que Dios te tenga en su gloria Carlos querido y le de la resignación a tu familia. Julio y César Suasnábar oran en su memoria.

GALLO, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Te recordaremos siempre con cariño por todos los momentos compartidos. Tus amigos Ramón Diaz y Chichí Moyano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GALLO, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus cuñados César D., Edith, sus hijos, nietos y su amiga Apolinaria participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA DE SUÁREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Sus hijos Ricardo y José Suárez, sus h/ pol. Ligia Sosa, Florencia Coll y sus nietos Mariana, Victoria, Sofia, Lucas, Facundo, Juan Cruz y Salvador participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBARRA DE SUÁREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Mirta Ibarra, que cumpliera en actividad, sus funciones en el Área de Compras de la UNSE y acompañan en el dolor a toda su familia.

JIMÉNEZ, BERTA ADELMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. "Bienaventurados los mansos y humildes de corazón ellos verán a Dios". Tus amigas y hermanas en la fe del grupo bíblico de los martes te despiden con profundo pesar tu partida terrenal...y acompañan a su flia en este momento de dolor...Descansa en paz amiga querida.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Sus hijos, hijos politicos, ietos participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Dres. Osvaldo Palau, Paola Palau, Javier Llugdar, Gabriela Valdez y Silvia Giménez, acompañan con afecto a su colega y amigo Dr. Daniel Cremaschi. Ruegan oraciones en su memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos Paola y Alejandro, acompañan con cariño a Daniela y Daniel. Elevan oraciones en su memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Osvaldo Palau, Maria Ines Fiad y sus hijos Ariel, Valeria y Analia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Sus amigos Arriazu, Allones, Basualdo, Cortez, Cavalotti, Gonzalez, Castillo, Herrera, Moreno, Pittati, Renner, Rojas, Pellizari, Ibañez, Tomsic, Larrosa, ledesma, Galvan, Suarez, Saban, Dorado, Fernandez, Yocca, Robato participan su fallecimiento.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Alicia, Beatriz, Mayily, Mónica, Eugenia y Natalia azompañamos a nuestra querida amiga Mariana y flia.en este momento de tanto dolor por la pérdida inesperada de su padre y rogamos a Dios encuentren pronta resignación.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. El Consejo de Conducción, la comunidad educativa, personal docente y no docente del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, acompaña con profundo dolor a su hija Mariana y a su familia en este dificil momento. Ruegan una oración en su memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. El departamento Alumnos de la Universidad Católica: Viviana Guercio, María Luisa Moyano, Karina Saavedra, Mariana Leguizamón y María Inés Costas, participan su fallecimiento acompañando a nuestra compañera y amiga Daniela y familia en este momento de dolor.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana participan con profundo dolor el fallecimiento de su consuegro Antonio y acompañan a sus hijos ante tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Lucciana Cremaschi, Milos Bahr y su hijo Salvador participan con dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Gracias Don Antonio. Por haberme dado la oportunidad de ser y tener lo que hoy tengo. Guillermo Herrero y flia, sus ex-colegas y amigos del Banco Credito Argentino. Lo vamos a recordar siempre, excelente persona. ¡¡Chau Gerente!!!.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Mario Efraín Ávila y Graciela Basile de Avila participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Daniela, Mariana y Marcelo y a sus respectivas familias en este dificil momento.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Juan Martin Ávila y Carolina Franz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Daniela, Mariana y Marcelo y a sus respectivas familias en este dificil momento.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. El señor vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento; y acompaña a sus hijas y a toda su familia en esta triste circunstancia. Espera para todos el pronto consuelo de la fe.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Rector Ing. Luis Eugenio Lucena, señores vicerrectores académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, decanos, secretarios del rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, participan con pesar el fallecimiento del señor padre de la Lic. Daniela Machao, secretaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. El rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Ing. Luis Eugenio Lucena, lamenta el fallecimiento del señor padre de la Lic. Daniela Machao, secretaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE; y acompaña a su familia con oraciones en este triste momento. Que el recuerdo de su presencia física traiga alivio a su congoja.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Cecilia Bianchi y Miguel Tomassone participan el fallecimiento de Antonio. Acompañamos con nuestro corazón a nuestra querida amiga Daniela y a toda su familia. Que descanse en paz.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Álvaro Caldera, Cecilia Brizuela, Lucia, Tadeo y Homero participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria,

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Lautaro Peralta Galván y Silvina Volta Chazarreta y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. María Aglaé Cremaschi y Georgina Peralta Cremaschi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Griselda Cremaschi de Julián, sus hijos: Celia y Marcelo, Leandro y Claudia Torres; sus nietos: Guadalupe y Ezequiel, acompañan a Daniela, Daniel y familia en tan dolorosos momentos y elevan oraciones en su memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Te fuiste y nos dejaste a todos acongojados con el recuerdo de los momentos felices que pasamos juntos brindándonos tu amistad y hombría de bien. Antonio, descansa en paz. La Mesa de Café del Jockey Club te extrañará igual que tu Gualeguaychú querido que tanto amabas. Resignación para sus familiares.

MATTAR, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Tomassone SRL participa el fallecimiento del papá de nuestro colaborador Jesús. Rogamos oraciones en su memoria.

MATTAR, HÉCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Los amigos de su hijo Jesús del grupo TC Termas participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE FORNIES, MARÍA ELENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Carlos Rodolfo Epstein, Laura Mabel Vittar de Epstein y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HIPOLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Su esposa Kuky, hijos Sergio, Javier, h/pol, Valeria, Gisela, nietos, Sergio, Valentina, Helena, Leonor. Sus restos fueron inhumados en cemet. Parque de La Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Su hermano político cuñado José Eduardo Yocca, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. "Tu repentina partida nos unió en una profunda tristeza. Estamos seguros que descansas en ese lugar donde no hay dolor y reina la paz. Ahora miramos al cielo y ahí te encontraremos brillando". Sus primos Pupy y Chamaco, Julio y familia, sus sobrinos Silvia, Luis, Alberto y familias, ruegan una oración en su memoria.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Acompañan a Kuky e hijos en su dolor. Sus vecinos de calle Lavalle. Gringa Selmi y flia. Oscar Gutierrez y flia. Mercedes Catan y flia. y Anita Orellano y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Amigo Ruso te fuiste, dejándonos un vacio inmenso en nuestros corazones, años compartiendo momentos inolvidables, estarás siempre, te extrañaremos. acoApañamos en tan difícil momento a su esposa y querida amiga Kuki, a sus hijos Sergio y Javier, nueras y nietos. Pedimos una oración en tu memoria. Tus amigos Myriam y Efrain e hija Paola y flia.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. La Coop. de Supermercados Madre de Ciudades Ltda. participa con profundo dolor la desaparición física de uno de sus fundadores, ejemplo de cooperativismo, dedicación y entrega a sus colegas, quienes lamentan y acompañan a su esposa Kuky, sus hijos Sergio y Javier y sus respectivas familias en tan doloroso momento y brille para el la luz que no tiene fin.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Hugo, Betty y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Ruso y acompañan en estos dificiles momentos a su señora esposa Kuky, hijos y nietos y brille para el la luz que no tiene fin.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestros corazones". Tus amigos de siempre Chicho y Marta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Mirta, Roberto Chaccon y flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Ruso y acompañan a su familia en esta gran perdida y brille para el la luz que no tiene fin.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Álvaro Bravo, Ramiro Bravo y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Sus consuegros y amigos te despiden con todo dolor que nunca te olvidaran, gracias por los momentos compartidos. Juan Domingo, Liliana, sus hijos Gisela, Pilar, Virginia, Juan Esteban. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Hoy partiste querido amigo al encuentro de Nuestro Señor Jesucristo, donde seguramente te tendría reservado un lugar especial porque fuiste una gran persona. Un gran compañero de tus hijos y tu señora la Kuky, un gran amigo, servicial, generoso, fuiste uno de los fundadores de la Coop. Madre de Ciudades fuiste su representante y dejaste marcada tu gestión, te despido con inmenso dolor rogando una pronta resignación a tu familia. Miguel Castillo, Maricel Mattar y sus hijas Fernanda, Marta y Marcela y sus respectivas flias.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Carlos Groppa, Beatriz Saccavino, sus hijos Martin, Hernan y Laura Beatriz, acompañan con profundo pesar a su esposa Kuky y demas familiares en estos tristes momentos de su partida.

TOMATIS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20 en Grand Rapids, Michigan. E.E.U.U.| Alicia, Mayily, Mariana y Natalia acompañan a su querida sobrina Beatriz Tomatis y flia.y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20 en Grand Rapids, Michigan. E.E.U.U.| Juan Bautista Paz, Maria Natalia Soria y sus hijos Javier y Maria del Huerto acompañan a Beatriz, Amelia y Ema en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20 en Grand Rapids, Michigan. E.E.U.U.| Eduardo Lezana, Teresita Ferreiro de Lezana, sus hijos Maria Lourdes e Ignacio; Gonzalo y Marcela; Nicolas y Lucrecia; Ignacio e Ivana, Benjamín y Gabriela y sus nietos, participan su fallecimiento y acompañan a sus queridas sobrinas Beatriz, Amelia y Ema. Elevan oraciones en su memoria.

NAZARIO, ELÍAS (Dady) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/05|. Querido hijo: a 15 años de tu partida al cielo, pude cerrar los ojos y no abrirlos más ... pero decidí desde aquel día abrirlos y ver todo lo hermoso que dejaste: los momentos compartidos, las sonrisas en cada recuerdo, el inmenso amor que vivimos... la tarea no fue fácil, pero decidí hacer lo que a vos más te hubiese gustado: "sonreír, abrir los ojos, amar y seguir..." Te amo y te amaré por siempre. Mamá y hermanas recuerdan a Elías al cumplirse 15 años de su partida al cielo. Ruegan una oración en su memoria.

PÉREZ, OLGA ESTELA (ETHEL) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Amiga y colega Hoy eres un ser de luz, te fuiste del otro lado de la vida, nos quedan hermosos recuerdos compartidos durante tu paso por nuestra Escuela...personal directivos, docentes, y comunidad educativa de la escuela Nº 9 Pablo Lascano, de estación Simbolar a nueve días de tu partida, ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, OLGA ESTELA (ETHEL) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Querida amiga Ethel , tu inesperada partida, calo muy profundo en nosotras, eras única, decidida, audaz, frontal, loquilla, tecnológica, bromista....imposible recordarte y no sonreír.....nos queda tu sonrisa y el regalo de tu amistad....sonríe eternamente tallada querida...a nueve días de tu partida, rogamos una oración en tu memoria....Tus amigos : Marta, Zuni, Tilde, Caro,Gaby, Diego, Juli, Peggi, silvia, Vero, Rita y Natalia

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Buen viaje Merce! Dios te recibio con sus brazos abiertos, los ángeles festejan tu llegada, sos fuistse que siempre serás un ser de luz. El cielo está de fiesta. Ahora te fuiste y nos duele mucho tu partida pero tu recuerdo nos va a reconfortar el dolor de tu ausencia y el consuelo que ya estás bien. Por siempre en nuestro corazón. Tus compañeras y amigas de nuestra segunda Casa Escuela Nº 746 " Mercedes Ruiz de Arzuaga.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. La Comision directiva de la Biblioteca Popular Domingo Bravo del Barrio Villa Juana, participa con dolor el fallecimiento de la amiga, vecina y colaboradora Mercedes y acompaña a su esposo e hijos en este tan dificil momento.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Virginia de Pallares junto a sus hijas: Nena, Pitina y Silvia y sus respectivas flias, participan con dolor el fallecimiento de la querida vecina y amiga Mercedes, rogando cristiana resignacion para sus familiares queridos.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. "Tu repentina partida nos unió en una profunda tristeza. Estamos seguros que descansas en ese lugar donde no hay dolor y reina la paz". Tus vecinos y amigos que nunca te olvidarán: Reina Sol de Lazo, Enzo, Claudia, Maria Jose y Fernando y sus respectivas familias. Rogamos una oración a su querida memoria.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Te despedimos con gran dolor. te deseamos que descanses en paz. Tus vecinas y amigas: Ada Ríos de Sesin (Pocha) y Virginia de Pallares. Rogamos a Dios cristiana resignación a su querida familia.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Para mi estimada querida Amiga y vecina, fuiste una mujer maravillosa, luchadora y emprendedora, por todo esto, solo le pido a Dios que te coloque en un lugar especial como premio a tu entereza y valor. Hasta siempre Mercedes: Nilda y Turi, Moni y Pilu, Luis, José María y Leonardo, acompañan a su esposo e hijos.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Te recordamos con amor cada dia de nuestras vidas amiga y vecina querida descansa en paz. Carmen Friedrich, sus hijas y sus respectivas familias. rogamos una oracion en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Querida amiga, vecina, hermana te fuiste tan repentinamente que aún nos duele profundamente, pero el recuerdo de tus acciones en esta vida, pasaste dedicándote a tus enfermos y te olvidaste un poco de ti. Gracias por permitirnos ser parte de tu vida. El dolor de tu ausencia es muy grande pero el orgullo que sentimos por vos es mayor. Dios te tenga en su santa gloria y que brille para ti la luz que no tiene fin. Cristobal Choli Herrera y flia; Silvia Miriam Rios y flia; Reina Sol de Lazo y flia; Marcos Medina; Anita Taleb y flia; Nilda Altamiranda y Turi Cristina; Moni Altamiranda y flia; Roxana Gonzàlez y flia; Sebastián Gramajo y flia; Carmen Friedrichy flia; Susi Nicoleta y flia; Margarita Gallo; Giuliana Vallejos; Graciela Herrera y flia y Carlitos Fernández. Rogamos una oración a su querida memoria.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Te fuiste amiga querida. Dejaste un vacio profundo en nuestros corazones. Dolor que nos enseñó que estas en un lugar privilegiado por tu sencillez, tu bondad, tu alegría y por todo el amor que supiste brindar al Señor, haz resplandecer sobre su alma tu eterna luz. Graciela Herrera, Marianela Vallejos, Guiliana Vallejos, Daniel Vallejos y Carlitos Fernández.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. El Señor me llamó y yo respondí con alegría. Viviré en su casa para glorificar su nombre eternamente". Sus compañeras y amigas de la Escuela Nº 635 de Los Angeles: Gladys Geres, Rina Alvarado, Marta Luna de Zerda, Marta Estela Bravo, Maruja Godoy, Liliana Cáceres, Marta Emilia Camacho y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Justo Vicente Abalos y familia participa con profundo pesar y acompaña a la familia.

AGUILERA DE PEREYRA, CARMEN BELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo aquel que cree en mi aunque muera vivirá". Su cuñada Graciela Aragón y sus hijas Marcela y Karina Iturre, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUESTA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Su esposo Carlos Gestal, hijos Carlos, Gustavo, Javier, Lucas, Paola, H. pol., Marcela, Analía, Patricia, Noelia, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CUESTA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera vivirá". Con la fe depositada en la promesa de nuestro Señor Jesucristo en la vida eterna. La despedimos con gran pesar y acompañamos a su hijo Gustavo e hija política Marcela y a toda su flia. en este difícil momento. Benny González y Estely Sánchez.

CUESTA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La promoción 1987 del colegio Santiago Apóstol acompaña en este difícil y doloroso momento a nuestro querido compañero Gustavo y a toda su flia. Rogando por el eterno descanso de su mamá.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Madre querida, gracias por la vida, la crianza y tu ejemplo. Cuídanos desde la eternidad junto a Matías, hasta el reencuentro. Su hijo Lucas Gestal, hija política Patricia Mamaní y nietos Victoria, Lautaro y Geremías que nunca te olvidarán.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Su hijo Javier Gestal, tu nuera Analía, tus nietos Pablo, Ramiro y Ana, participan con profundo dolor tu partida, rogando que tengas un descanso eterno. Elevamos oraciones en tu memoria.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Mí viejita querida cuánto dolor me deja tu partida solo tengo el consuelo de haberte acompañado hasta el final. Te amo vieja, gracias por todo, fuiste una excelente esposa, madre, abuela, amiga... siempre estarás presente en nuestros corazones, que Dios ilumine tu camino y nos de resignación a toda la familia. Sus hijos Paola Gestal, Carlos Gestal e hija del corazón Noelia Mansilla.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Su hijo Gustavo Gestal y su esposa Marcela Arias Paz participan con dolor de su fallecimiento ruegan una oración en su memoria.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Directorio y personal de Bercovich S.A. y Suupermat S.A. lamentan el fallecimiento de la madre de su estimado director Lic. Javier Gestal y lo acompañan en su dolor.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Fredy Bercovich y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan al querido Javier y a su familia.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Susana Jensen y familia acompañan a Javier Gestal y familia en este doloroso momento.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Juan Pablo Kalalo y familia acompañan a Javier Gestal y familia en este doloroso momento.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Marcelo Barreto y flia, acompañan a Javier Gestal y familia en este doloroso momento.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Ramiro Paz y flia, acompañan a Javier Gestal y familia en este doloroso momento.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Lela, hoy los ángeles te llevaron a los brazos del Señor. Nos duele mucho tu partida. Extrañaremos verte, pero quedarán grabados en nuestros corazones los mejores recuerdos. Gracias por todo el amor que nos diste. Fuiste la mejor abuela del mundo. Siempre presente, siempre dispuesta, compartiendo todos los momentos importantes. Pedimos a dios que te reciba con los brazos abiertos y que descanses en paz. Pablo, Ramiro y Ana.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Nuestras condolencias a la familia Gestal por la partida de Celina Gestal. Esposa y madre. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Beatriz Schueri, Marcel Latorre de Schueri y Cristian Schueri.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Hugo Fernández y familia acompañan a Javier Gestal y familia en este doloroso momento.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor de su nombre.(salmo 23) En éste profundo dolor acompaño a la familia Gestal Cuenta en especial a su amada hija Paola y esposo Chiche. Marcela Mansilla, Julio Rueda y Noelia Mansilla Rueda.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su consuegra Alicia, sus hijos Marcela, David, María Alicia, Andrés, Leonardo, Myriam y sus familias, despiden con profundo dolor a Celina y acompañan a la familia Gestal en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA, EDUARDO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Justo Vicente Abalos y familia participa con profundo pesar y acompaña a la familia. Rogamos una oracion en su memoria.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO(PUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Sus vecinos Yolanda Gómez de Santillán y sus hijas Silvia, Susana y Viviana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE MEDINA, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Tu recuerdo estará vivo en nuestros corazones, sabemos que descansas en la paz y el amor de Dios. Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familiares elevan una plegaria en su querida memoria al conmemorarse el primer aniversario de su encuentro con el señor.

CABRERA DE DE MENECH, AÍDA ESTHER (Tití) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Amiga querida, hermana en la fe y la vida, estás ya con el Señor. Que en paz descanses y brille su luz para siempre. Yaya, Regino Valdez y flia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CABRERA DE DE MENECH, AÍDA ESTHER (Tití) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. "Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado". Coca Jerez de Cerezo, sus hijos Ana, Daniel y Claudio y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma. Frías.

CABRERA DE DE MENECH, AÍDA ESTHER (Tití) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Señor bendícle y haz que su alma descanse en la paz de tu amor". Inés Ibarra, Claudio y Joel Cerezo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

CORIA, RITA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Su hijo Oscar, sus nietos Alvaro, Mariana, Bruno, Florencia, Erik, Alan y Esteban y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza. Clodomira. Caruso Cia. de Seguros- EMPRESA SANTIAGO.

HERRERA, AMELIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Sus hermanas Angélica y Prudencia Herrera sus sobrinos Mario, Marisa, Silvia, Estela, Carla, Adriana, Roxana, Romina Herrera Belén, Isabel Sayago su hna política Azucena Coronel y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LOTO, INÉS AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Acompañamos a su familia en este doloroso momento, que el Señor la reciba en su seno con amor, rogamos a quienes compartieron el camino de su vida una oración en su memoria. Juan José Romero, su esposa Norma Cano y sus hijos Loreley, Camilia, Juan José y Ariadna.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Rogamos por el eterno descanso de su alma, Jorge, Rubén y Becky Fiad y flia. Acompañan a Mini y Yoni en este difícil momento.

MEDINA, JOSÉ OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamás. Sus hijos Juan José Medina y María Belén Medina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Telares. (departamento Salavina).

MEDINA, JOSÉ OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Tu recuerdo, los momentos vividos serán imborrables. Pedimos a Dios nuestro Padre te de el descanso eterno. Sus hermanos: Julio, Alberto y Mirta participan con profundo dolor su fallecimiento.

MEDINA, JOSÉ OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Su hermano Julio Cesar Medina , su esposa Nancy, sus hijos Julieta, Diana y Ezequiel participan con profundo dolor su fallecimiento.

MEDINA, JOSÉ OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Más allá del sol yo tengo una mansión, más allá del sol . Sus tíos Jorge Veron ,Rosalía Farias, sus sobrinos: Adriana, Alfredo, Rosana, Sebastián. Acompañan con profundo dolor a la familia y elevan una oración en su memoria.

MOLINA, JUANA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Su esposo José Santillán, sus hijos Silvia, Jorge, hijos políticos Eduardo, nietos Araceli, Natali, José, Matías, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MOUCARCEL, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Querido Pepe aun recordamos esos momentos cuando vivíamos en el barrio Norte de nuestro querido S. Corral, es muy triste perder un amigo de la infancia y que nadie podrá reemplazarte, simplemente aprenderemos a vivir sin ti ,ya termino tu recorrido por este mundo nos has dejado tristes con el único consuelo de que empiezas tu vida en el mas allá junto a Nuestro Señor descansa en paz ,tu amiga y ex vecina. Negra Álvarez, Antonio,Lucho,Cristina,Pety Butazzoni Vda. de Álvarez y flias.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Farmacéutico) (q.e.p.d) Falleció el1/9/20|. "Como anhela la cierva estar junto al arrollo, así mi alma, Señor, desea estar contigo...Salmo42. Querido Koki: cumpliste todas las etapas en tu vida: hijo, alumno del colegio San José (pupilo), profesor, farmacéutico, concejal en la ciudad de Fernández, esposo, padre y por sobre todo ello un Señor. Gracias por haber existido por y para nosotros. Al cumplirse el primer mes de tu partida, tu esposa, hijos, hijas políticas, nietos, elevamos oraciones y besos al cielo. Nunca te olvidaremos, serás infinitamente extrañado. Rey de nuestra casa.

JUÁREZ, VALERIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/03|. "Un ángel ha subido al cielo para guiarnos con su luz. Aceptar que te has ido sigue siendo difícil, pero sé que estás junto a Dios en el camino hacia la vida eterna. El cielo te va a cuidar como te lo mereces tú que en esta tierra fuiste amor, bondad y dulzura. Tu recuerdo siempre permanecerá en nuestros corazones allí donde cada vez que te busque pueda encontrarte, sigue brillando como tú siempre lo has hecho y cuídanos desde allí hasta un nuevo abrazo". Sus padres y hermanos ruegan oraciones en su memoria. Al cumplirse 17 años de su fallecimiento. Las Termas.