A riesgo de “no gustar”, la “Sole” eligió no traicionarse

“Parte de mí” es el disco más personal de Soledad Pastorutti. Su esencia está reflejada en cada una de las canciones. Está la “niña y la mujer que soy, me reconozco como nunca, me reconozco en cada canción”, como le dijo a EL LIBERAL . En este CD venció el miedo de dar el paso que dio “como si hubiese perdido a esa nena valiente que se subía al escenario de Cosquín”. Su aquí y su ahora son, como lo manifestó, “el resultado de este disco”.

“No sé si fue una crisis de la edad o una crisis necesaria para reencontrarme. Es más fácil para una artista como yo, que nace artísticamente muy joven, que primero le llega el éxito que la artista. Porque a los 15 años no me puedo considerar una artista. Cuando me veo en los videos me parece que soy una niña con una fuerza arrolladora, con toda una esperanza, que llamaba la atención. Pero de ahí a convertirme en artista pasó mucho tiempo. Pasó mucha agua bajo el puente. Mucho trabajo. Mucho sacrificio y sobre todo mucho compromiso con ese público que me dio aquella primera oportunidad. Lo que me pasa hoy a mí es que sigo sintiendo ese compromiso con mi gente, por eso es que necesariamente creo que hay que aprender y crecer con cada paso que se da. Necesariamente creo que hay que intentarlo. Hay que probar, que la música nos da esa posibilidad. No somos por suerte médicos que al operar trabajando con un ser humano, un error nos cuesta caro. En la música eso no pasa. Puede haber gente que te diga “no me gusta” y ni siquiera sabemos si es un error porque todo es tan subjetivo, tan de gusto personal que no lo sabemos. Lo que no puedo hacer es traicionar mis sentimientos y mi forma de ser. Que es lo que traté de mantener todos estos años. La crisis llegó con miedo de dar estos pasos, porque estas canciones que vos escuchás nacieron hace tiempo, pero no las mostraba. Muchas se gestaron con el disco o se terminaron con el disco, el tema es que ya estaban. Lo que pasa es que a mí me costaba salirme de aquella niña porque aquella niña irrumpió con fuerza en la escena musical, y mucha gente se aferró a aquella fuerza y a esa niña. Por eso, mucha gente se puede sentir traicionada hoy por esta mujer. Pero eso es lo que no quiero. Quiero que mi público se sienta orgulloso de lo que creció esa nena y que hoy es una mujer con su familia, su música, y lo que quiero es seguir recorriendo el país, los festivales y llegando al corazón de la gente. ¿Cómo se logra? No lo sé. Pero lo que no puedo hacer es dejar de sentir y vivir cada canción con la profundidad con la que todo artista debe vivirla cuando se sube a un escenario y se conecta con la gente”, remarcó Soledad.

Voy a tomar una expresión que utilizas cuando cuentas cantando la historia de amor de la Valeria. Al conocer a Jeremías ¿te casaste con el hombre que te regaló una estrella?

Cada día que paso estoy más segura de que sí. Vos sabes que con los años uno se va redescubriendo cada día, porque las personas crecemos en momentos diferentes y en direcciones diferentes. Con “Jere” nos pasa una cosa y es que nos elegimos en muchas facetas. Primero como padre, yo creo que mis hijas no pueden tener mejor padre que él. Y él como hombre y yo como mujer creo que nos elegimos todos los días nuevamente. Con él me siento plena, bien, me cuida, me quiere, me respeta. Hacemos equipo. Yo creo que de mi abuela, de mis abuelos aprendí eso, la relación que tuvieron. Yo creo que uno copia más de la acción que de la palabra; y mi abuela siempre cuenta de las peripecias que vivieron en su matrimonio con mi abuelo. Pero yo la escucha hablar de él, que ya no está, y la siento todavía enamorada. Y ojalá nos pase eso también a nosotros dos.

En su mapa mental no existe la idea de sentarse a esperar

¿Este camino de redescubrimiento continuará?

Yo creo que esto recién empieza. O sea que necesariamente tiene que haber una continuidad. Yo creo que esto es un redescubrirme, un volver a presentarme hacia mi gente y mi público con otra frescura, con otras ganas, otro motor. Bueno, es un poco eso, con otro aplomo, con otra edad, así que creo que este camino va para largo. Y justamente lo que más me ha preocupado en todos estos años es la continuidad, Por eso me esfuerzo tanto. No soy de las personas que se sientan en una silla y dicen ya está, ya canté, ya logré tantos discos, ya tengo este premio, ahora que la gente respete lo que hice. La verdad es que yo no soy así. Yo soy muy exigente conmigo y disfruto.