Michael Fox: “No hay tiempo como el futuro”

01/10/2020 - 21:06 Pura Vida

Al actor de Hollywood Michael Fox, el mal de Parkinson lo alejó muy joven de los sets de filmaciones, después de haber protagonizado grandes éxitos y haber sido galardonado por sus trabajos. Pero la adversidad lo encontró siempre con ganas de seguir explorando su talento. Así, comenzó a escribir.

En el 2002 sacó su primer libro “Un hombre afortunado”; 7 años después, lanzó “Siempre mirando hacia arriba: las aventuras de un optimista incurable”, y el nombre próximo hará una nueva apuesta con “No Time Like the Future" (No hay tiempo como el futuro), donde aborda su mirada sobre la muerte, comparte historias personales, habla del envejecimiento, de la fortaleza de la familia y los amigos, y de las percepciones sobre el tiempo.

A través de la narración aparecerá “el drama de la locura médica que Fox experimentó recientemente”, explica el adelanto del libro.