Leandro Cárdenas quiere permanecer en la Liga A1

02/10/2020 - 00:41 Deportivo

ndro Cárdenas, que acaba de llegar a Italia para sumarse a la máxima competencia del hockey en Liga A1 con el HC Bondeno, se mostró contento por este nuevo desafío, y a la distancia le confesó a EL LIBERAL en exclusiva que el objetivo será tratar de permanecer en la máxima cita.

El talentoso santiagueño surgido de Old Lions indicó que se hizo el hisopado ayer, apenas arribó al club en Italia. Afortunadamente los resultados fueron negativos.

“Estaba esperando el resultado que fue hace un rato, por ayer a la tarde noche, y gracias a Dios todo dio negativo por lo que ya estoy en condiciones de poder entrenar con mis compañeros en el club”, contó.

Con respecto al arranque del certamen en Italia, Leandro Cárdenas confirmó que el mismo tiene fecha de inicio para este 10 de octubre.

Bondeno está al norte de Italia, es una localidad de Ferrara.

“Tengo mucha alegría de volver a jugar ahora en la Liga A 1 que es el mejor nivel, ya que logramos el ascenso el año pasado. Tengo ganas de volver a estar en una cancha, en acción, ya que hace rato no lo hacía. Tengo ganas de retomar el hockey. Hace 9 meses que no juego un partido. Creo que la última vez fue el año pasado cuando jugué en marzo. Pasó mucho tiempo que no hago nada de hockey, salvo el entrenamiento al que estuve sometido en Santiago, que era correr e ir al gimnasio”, indicó. También Cárdenas comentó que está feliz por volver. “La expectativa que tengo es poder mantenernos en la A1. Va a ser durísimo, pero lo vamos a intentar entre 16 equipos divididos en dos zonas. En lo personal voy a intentar rendir lo máximo y estar a la altura de los acontecimientos. Es un lindo desafío el que tengo por delante”, concluyó. l