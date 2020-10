El aporte probatorio de whatsapp, correos electrónicos y otros medios informáticos

02/10/2020 - 01:44 Opinión

Por Dr. Federico Argibay Berdaguer

En el actual contexto sanitario, las redes sociales, aplicaciones y medios informáticos adquirieron una relevancia trascendente con respecto a los procesos judiciales, los que pasaron a utilizarse como elementos de prueba.

Por ese motivo, el Área de Prensa del Poder Judicial dialogó con el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, Dr. Federico Argibay Berdaguer, quien expresó: “La prueba informática no es, en esencia, diferente a cualquier prueba en general. En ese sentido, nuestra ley ritual prevé que los medios probatorios no están limitados a los regulados en forma expresa, sino que pueden ampliarse, en caso necesario (Art. 383, 2° párrafo Código Procesal Civil y Comercial).

Existe una transversalidad de conceptos, traídos muchos de ellos de la jurisprudencia penal aplicables a los otros tipos de procesos (civiles, comerciales, laborales, etc.). Entre tales conceptos, es muy importante el respeto de la cadena de custodia, que consiste en la trazabilidad de la recolección, almacenamiento y resguardo de los elementos que sirven de prueba en el marco de una investigación judicial, como ocurre con el secuestro de discos rígidos de computadoras, celulares, etc. Ello implica que todas las etapas deben ser perfectamente documentadas, indicando quién está a cargo de la custodia en cada una de ellas. De otro modo, podría haber una supresión y/o alteración de la información contenida en tales dispositivos. Ello debe condensarse en Acta y en presencia de testigos.

Por otro lado, la prueba informática debe producirse sin violar derechos fundamentales, como el derecho a la “intimidad” o “privacidad”. Otro derecho constitucional en juego radica en el derecho/garantía de toda persona de no declarar contra sí misma, criterio que se ha extendido de la jurisprudencia penal al proceso civil y comercial y otros. Por último, dentro de las garantías constitucionales nomencladas, no puede soslayarse la posibilidad de controlar la producción de la prueba informática, para evitar que pueda ser manipulada en su contra.

En otro orden, existe legislación específica que, frecuentemente, se soslaya a la hora de obtener o colectar este tipo de pruebas. Entre tal entramado de normas, es muy importante la ley 25.326 (Ley de Protección de Datos Personales) Esta norma, entre otras disposiciones impone secreto profesional a todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales.

Otro aspecto relevante es la producción de informes probatorios, de modo legítimo y consistente, en el marco regulatorio de la protección de la privacidad y los datos personales. En primer lugar, si es posible la información que se requiere puede ser “disociada”, de modo tal que esos datos personales o “sensibles” no sean identificables.

Pensemos en un caso de disputa entre laboratorios sobre competencia desleal en el que se requiera prueba de informes sobre la cantidad de medicamentos vendidos por ambos, podría ordenarse ello suprimiendo la información de los destinatarios finales (bien se sabe que los laboratorios médicos tienen información sobre la trazabilidad del medicamento, lo que involucra los datos de los compradores de los mismos).

Otra forma de compatibilizarlo radica en extremarse los cuidados para que los datos personales que se acompañen sean los estrictamente necesarios para resolver la controversia, y así evitar exponer la intimidad de las partes o de terceros más allá de lo estrictamente necesario. Por ejemplo, en el caso de pruebas de informes de tarjetas de créditos o bancarias, ordenarlos para que se informe sólo lo estrictamente necesario para la resolución del caso. El resto de la información debe presentarse testeada.

Sobre los correos electrónicos, whatssapp y otros medios informáticos principalmente, no debe perderse de vista que aún hoy, el correo electrónico es el medio más usado para la práctica comercial o para intercambiar documentos contractuales. La jurisprudencia, pacíficamente lo asimila a la correspondencia tradicional (o epistolar), a los fines de la protección de la intimidad y la privacidad. De otro lado el nuevo CCCN regula quiénes pueden presentarla (art. 318 CCCN). Ellos son: a) su destinatario, b) si es confidencial requiere del consentimiento del remitente (nótese que muchos correos contienen esa atestación u otra similar en el cuerpo del mismo. c) Los terceros sólo pueden presentarla si cuentan con el consentimiento del remitente. Por otra parte, no ha sido resuelto jurisprudencialmente si resulta legítimo obligar a un usuario a entregar sus claves personales de acceso a sus cuentas personales en las redes.

En opinión de la doctrina, resultaría violatorio del Derecho Constitucional a no autoincriminarse, antes mencionado. (Trat de Derecho Procesal Electrónico, Abeledo Perrot, T. II, pág. 268). Todo esto, sin perjuicio de la posibilidad de desbloquearlo por parte de expertos y acceder a su contenido. Ahora bien, dicha negativa podría ser merituada negativamente, pues, a tenor del art. 166, inc. 5°, segundo párrafo en el proceso civil el juez puede considerar la conducta procesal como elemento de convicción.

¿Qué es el documento electrónico?

El documento electrónico es justamente un documento, que en principio debe acompañarse con la demanda (Art, 336 CPCC) aunque ello no siempre es posible. De allí, la conveniencia de complementarlo con otros elementos de prueba. (QUADRI, Trat de Der Proc Electrónico, TII, pág. 321). No debe confundirse el documento electrónico con la impresión en papel de lo que contiene el documento. Con respecto a lo que se escribe o exhiben páginas públicas, como Facebook, no pueden ser consideradas como correspondencia epistolar: Así, se admitió la incorporación por lectura de las publicaciones obtenidas sin orden judicial (Cfed. Casación Penal, sala IV, 4/12/15, “B. A.E. s/recurso de casación” DJ del 6/7/2016, p. 58 LL Online AR./JUR/ 64798/2015).

En algunos casos, y estando involucrados derechos de mucha valía en nuestro sistema jurídico (vrg. derecho a la identidad) se han aceptado impresiones de pantalla respecto de una conversación en Messenger de Facebook, acompañadas de testigos (si los hubiere).

En muchos casos, se ha reconocido el empleo de actas notariales y testigos para probar ello aunque no en menos casos, se ha restado valor a dichas probanzas. Como se ve, la jurisprudencia ha sido zigzagueante al respecto. En el caso de Twitter, debe distinguirse los mensajes públicos y privados. Para los primeros, cabe reiterar lo ya dicho respecto de Facebook. Para los segundos y ante el seguro desconocimiento ha sido útil la prueba testimonial, informativa o pericial atento a que estos mensajes suelen perderse.

En cuanto a los chats, ante el desconocimiento debe acudirse a otro medio de prueba (como una declaración testimonial o pericia informática). Siempre, hay que acreditar la licitud en la obtención de la prueba. Para ello, es importante distinguir también si se trata de mensajes “propios” (como remitente o remitido) o mensajes entre terceros. La incorporación a un proceso de estos últimos es de difícil admisión, pues, se avanza sobre la privacidad e intimidad de otros sujetos ajenos al proceso.

En relación a los videochats, las posibilidades de acreditación se acotan en la medida en que no exista almacenamiento documental para lo cual solo es útil la prueba testimonial (con sus limitaciones probatorias, obviamente). Respecto de los estados de whatsapp, bien se sabe que desaparecen a las 24 horas de publicados, con lo que cabe acudirse a capturas de pantalla, testigos, acta notarial, etc.

En el caso de mensajes de watssapp, Facebook o Twitter: es requisito elemental haberlos obtenido en forma lícita y evitar la pérdida de los mismos. Esto es, requerir prueba anticipada de informes a la empresa prestadores de servicio, o incluso solicitar la autorización judicial para interceptar los llamados y mensajes de texto, conforme ley 19.798.

Por último, no está demás remarcar que, en todos los casos, además de la licitud en la obtención, debe acreditarse también su autenticidad, como la autoría del mensaje (en su caso) para lo cual es fundamental corroborar la titularidad del número del celular, y que la cuenta asociada (de watssapp o la que fuera) la pertenece a ese mismo sujeto (ob. Cit. T. II., pág. 529).

La tecnología nos permite acreditar extremos antes impensados. Ahora bien, se trata de una prueba compleja y compuesta que requiere la mayoría de los casos de actuaciones notariales, informes a empresas proveedoras de servicios (telefonía, internet, etc.), pericias informáticas, testigos, etc.

De fundamental importancia resultan en el tema, nociones como el respeto de la cadena de custodia (fundamentalmente en casos de secuestro de dispositivos informáticos), la legislación aplicable a la materia (Ley de Protección de Datos Personales, marco regulatorio de las Telecomunicaciones, normativa sobre servicios de inteligencia del Estado, etc. También es relevante la preconstitución de la prueba, y la actividad extrajudicial de las partes para ello. Pero tal actividad, debe ser efectuada respetando los principios y las buenas prácticas que permitan garantizar la cadena de custodia de la prueba, para luego poder ser controlada por la parte contraria. Y aquí, como en el resto de las cuestiones jurídicas, no puede dejar de conjugarse la celeridad y vastedad de información que ofrece la tecnología, con las disposiciones de la ley y las garantías que al ciudadano de a pie le asegura la Constitución ampliada. l