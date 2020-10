FÚNEBRES | 2 de octubre del 2020

02/10/2020 - 02:12 Funebres

FALLECIMIENTOS

2/10/20

- Aidee Azucena Argañaraz

- Rita María Serrano

- Rosalía Gallo (La Banda)

- Clara Rosa Cáceres de Gomez (Los Morales)

- Claudia Elizabeth Giménez (La Banda)

- Romidio Miguel Pérez

- Hilda Vargas de Castro (La Banda)

- Matías Exequiel Arias (La Banda)

- Delfor Federico Ruiz

Sepelios Participaciones

RECORDATORIO

NILDA ESTER ÁLVAREZ DE GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/20 y espera la….

Mami… ya tres meses de tu partida y mis recuerdos siguen en la memoria de todos, te extraño con todo mi corazón. Que brille la luz que no tiene fin. Su hijo Raúl y flia.

NILDA ESTER ÁLVAREZ DE GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/20 y espera la….

Mami, pasaron tres meses de tu partida aunque ya no estés, vives en mi corazón. Te extrañamos. Que brille la luz que no tiene fin. Marcela, Luis y sus nietas Bianca, Lucre y Angie.

NILDA ESTER ÁLVAREZ DE GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/20 y espera la…..

Chicha mi amor, no cuento los meses, porque para mi vives en todo momento, te extraño en cualquier lugar que me encuentro, yo solo le suplico a nuestro Dios, que te tenga junto a Él por siempre, hasta que un día nos junte junto a Él. Te amo, Nica. Tu esposo.

NILDA ESTER ÁLVAREZ DE GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/20 y espera la….

Madre querida, tres meses de tu partida y todavía seguís haciéndome falta, seguís estando en mi corazón en mi alma y en mis pensamientos diarios. Ruego a Dios que te siga cobijando en su manto sagrado.Te amo. Tu hijo Rody.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20….

Los amigos, socios y comisión directiva del Club Hípico Santiago del Estero, de su hijo Javier Gestal participan su fallecimiento y acompañan a demás familiares, ruegan oraciones por su eterno descanso.

Los amigos de Rental Power Argentina de su hijo Javier Gestal participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HILDA VARGAS DE CASTRO (Chicha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 01/10/20 y espera la resurrección.

¡¡Mamita querida!! Ya estás en el cielo con Dios, gracias por todo tu amor madre. Siempre estarás en nuestro corazón. Tu hija Lucía H. Castro, tu nieta Valentina y tu nieto del alma Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia, La Banda.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HILDA VARGAS DE CASTRO (Chicha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 01/10/20 y espera la resurrección.

¡Aleluya! Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, inclino hacia mí su oído el día en lo que lo llamé.

Su hija Hilda Graciela Castro, hijo político Héctor Daniel Pereyra, sus nietas Sabrina y Ludmila participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡Descansa en paz mamita! Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Misericordia, La Banda.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HILDA VARGAS DE CASTRO (Chicha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 01/10/20 y espera la resurrección.

“Eres luz, ternura y bondad”. Que Dios te reciba en sus brazos, nosotros te recordaremos siempre con amor. Tus nietas Sabrina Pereyra Castro y Ludmila Pereyra Castro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

Cabo 1º ®JOSÉ FRANCISCO TORRES (q.e.p.d.) Se durmió el 24/9/20…

Padre amado, Dios te quiso a su lado y hoy nosotros, tus hijos nos unimos en este amor que siempre nos brindaste y así juntos como nos pediste, cuidaremos y estaremos junto a nuestra madre, tu esposa amiga y fiel compañera de tu vida. Tu esposa Juana Cuello, tus hijos Rosa, Teresita, Carla y José, hijos políticos, tu hermano Domingo, nietos, bisnietos y sobrinos lo recuerdan en el 9º día de su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ARQ. TABOADA, MANUEL FELIPE

(q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 01/10/2020.

El consejo directivo, la comisión fiscalizadora, el tribunal de ética y matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Arq Manuel Felipe Taboada, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

ABDALA, JORGE RAÚL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. César Antonino Montenegro (Gringo), su esposa María Josefina Zucal (Roja), sus hijos y sus respectivas familias participan el fallecimiento del esposo de su vecina y amiga de tantos años Rosita. Piden resignación para sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, AIDÉE AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Su mamá Armandina, su hija Yessica, hijo politico Cristian, hermanos Marina, Tere, Cintia y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Brea Pozo Dto. San Martín. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Su sobrina Sara Graciela Montenegro de Paz, sus hijos Mariano, Sarita, Tani, Marito, Valeria, sus hijos políticos, nieta y bisnieta participa con profundo dolor el fallecimiento de su tío, elevan oración en su memoria.

BENAVENTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Héctor Sebastian y Marta Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Marcelo Ruiz participa con tristeza el fallecimiento del querido Mario.

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Carlos Núñez, esposa y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido consuegro y acompañan en este difícil momento a sus hijas y nietos. Que brille para el la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Querido hermano que nos regaló la vida, siempre presente en los momentos hermosos y en los terriblemente dolorosos, seguramente ya estás con mis tíos, con José y con nuestro amado Fede. Que descanses en paz. Te amamos. Gustavo, Pichón y Nora.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Norma y Mario Ibieta, Estela y Guillermo Bravo y Teresa y Jorge Ávila, acompañan a sus familiares, hermanos Gringa y Carmelo en estos momentos de tanto dolor por la desaparición del querido Carlitos.

IBARRA DE SUÁREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Querida amiga, has partido a la casa del Señor en donde te tiene reservado un lugar muy especial desde donde cuidarás a tu familia y amigos que te amamos y extrañamos. Q.e.p.d. Betty, Kiko y flia.

IBARRA DE SUÁREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Los afiliados y comisión directiva de APUNSE participan del fallecimiento de nuestra compañera nodocente jubilada Mirta Ibarra. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Rulo Mulki participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo Antonio y acompaña a todos sus familiares y amigos en estos momentos de tristeza y dolor. Se eleva una oración en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Raúl A. Valladadres participa con dolor el fallecimiento de su amigo Antonio, acompaña a sus hijos y ruega por su descanso eterno.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Marta Sapunar, Fernando Barrionuevo, sus hijos y respectivas familias, acompañan a Daniela y a toda su familia y elevan una oración en su memoria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Claudia Cavallotti y flia, Bruno Migliorini, Gisella y Bruno Ignacio acompañan a su hija Daniela en el dolor. Elevan oraciones por su descanso y la resignación de su familia

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Graciela y José Giorgi, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Kuki, hijos y sus respectivas familias en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Sus vecinos Gringo Tévez, su esposa Adela, hijos Willy, y Yiyo, acompañan a Kuky y a sus hijos Sergio y Javier en este difícil momento.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Margarita Escudero Vda.de Costa, Jorge Luis Costa, Stella Maris Costa y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Kuky, Javier, Sergio y demás familiares ante tan sensible pérdid, elevando oraciones en su memoria.

PÉREZ, ROMIDIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Que brille la luz que no tiene fin. Todos sus seres queridos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Remes. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RUIZ, DELFOR FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Su esposa Yolanda Juárez, sus hijos Ratan, Nilda, Sergio, Piri y Gisella, nietos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SERRANO, RITA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Su esposo Pachi Gómez, sus hijos Ramiro, Anahy, Gonzalo, Sergio, hijos políticos Gabriela, César, Marina, Roxana, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio LA PIEDAD. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SERRANO, RITA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Sus hermanas políticas Lucy Gómez y Marisa Gómez, su sobrina Lucy Schawb y su hijo Milo, participan su fallecimiento.

SERRANO, RITA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Sus hermanos políticos Juan José Gómez y Sarita Santillán de Gómez, su sobrina Ana Laura Gómez participan su fallecimiento. El Señor consuele sus corazones.

SERRANO, RITA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Que Él te cuide y abraze con su ternura". Daniel Gómez, Lina y Flia. acompañamos con hondo pesar a nuestro hermano Pachi y sobrinos en éste momento de dolor. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio de La Piedad. Rogamos una oración en su memoria.

STOICO, SHIRLEY (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20 en Rosario|. Mami emprendiste tu viaje junto a Dios. Para cuidarnos y darnos las fuerzas para seguir en esta vida. Siempre estarás en nuestros corazones. Su hija Shirley y nietos Eduardo, Santiago, Agustín, Bernardo y Francisco Bailón, nietas políticas Paula, Belen, Valentina, Majo y sus bisnietos Lola, Charo, Elena, Santi y Manu Bailón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, MANUEL FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Su esposa Elsa Tavip, sus hijos e hijos políticos: Constanza y Carlos, Alejandra y Hugo, Antonino y Analía y sus nietos: Sol, Azul, Ignacio y Sofía participan con gran dolor su fallecimiento y elevan una oración por su alma.

TABOADA, MANUEL FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20 en Córdoba|. Su gran amigo y colega, Norberto Scaraffia, su esposa Felicitas Martilotti y sus hijas Felicitas y Rocío despiden a su querido amigo con profundo dolor y acompañan a su familia con oraciones.





Agradecimientos

TORRES, JOSÉ FRANCISCO Cabo 1º (R) (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Su esposa e hijos agradecen a familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo de sus hijos el acompañamiento y las muestras de cariño puestas de manifiesto en el momento de su partida.

Recordatorios

----------------------------------------

COLASANTTI DE GARNICA, NORMA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Elsa Di Piazza la recuerda con cariño a los 9 días de su partida a la Casa del Señor y eleva oraciones por su eterno descanso.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20| . Al cumplirse el noveno día de su fallecimiento se adhieren con profundo dolor el Dr. José Dante Yanuzzi, su esposa Elvira E. Finno de Yanuzzi, sus hijos José Dante, Alfonso Carlos, Juan Pablo, Hugo Franco y sus respectivas familias, elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma.

ENCALADA, VÍCTOR RAÚL (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20| . Los hermanos políticos del Dr. Roberto Escalada, Alfonso Finno, Elvira Estela Finno de Yanuzzi y María Josefina Finno de Azar se adhieren con dolor al fallecimiento de Cacho y ruegan al Señor por su descanso eterno.

TORRES, JOSÉ FRANCISCO Cabo 1º (R) (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Mi Gordo, te amo y te amaré toda mi vida. Hoy le pido a Dios me ayude día a día a aceptar tu partida al reino Celestial. Gracias por todo lo que me brindaste y por el amor que me entregaste cada dia de tu vida. Tu hija Teresita Torres, tus nietos Jesús, Joaquin y Camila te recuerdan con inmenso amor en el 91º día de tu partida y rogando por tu descanso eterno.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARIAS, MATÍAS EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Sus padres Beatriz Arias y Jose Díaz, hnos., sobrinos, tíos, primos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Los Quirogas COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Rptos. Arturo Lorente SRL participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del licenciado Javier Gestal y acompaña en el dolor ante irreparable perdida. Rogando oraciones en su memoria.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Betty Paz acompaña a sus primos Marcela y Gustavo por la partida de la Sra. Celina, rogando consuelo a la familia y que su alma descanse en paz.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Amiga: siempre fuiste servicial con nosotros, esa fue una de tus muchas virtudes. Tu inesperada partida nos dejó muy triste, pero nos queda el consuelo de que ya no sufres y descansas en paz, con Dios nuestro Señor. Te extrañamos y acompañamos a tu familia en su dolor. Clara Coronel y familia Molina.

GALLO, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Sus sobrinos y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cement. de Maco. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GIMÉNEZ, CLAUDIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció 30/9/20|. Su madre Graciela, sus hijos Cristian, Germán, Ariel, Nelson, Ismael, Yamila, Florencia y Gonzalo part. su fallec. sus restos fueron inhum. el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

VARGAS DE CASTRO, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Su esposo Juan Castro sus hijos Ricardo, Lucia, Graciela, h. políticos Daniel y Mirta, sus nietas Agustina Julieta, Sabrina, Valentina, Ludmila y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VARGAS DE CASTRO, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Hoy partiste al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Estamos seguros que descansas en paz en ese lugar donde no hay dolor y reina la Paz. Te despedimos con profunda tristeza. Su hermana política Ramona Castro de Infante, sobrinos: Hilda Noemi, Gladys Alicia, Carlos Alberto y Andrea, sobrinos nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VARGAS DE CASTRO, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Sus hermanos políticos, Haydée Castro y Roger Banegas, sobrinos: Ricardo, Patricia, Edmundo, Griselda, Patricia Nazario y Jorge. Sobrinos nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VARGAS DE CASTRO, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Lamentamos su fallecimiento y acompañamos a su esposo, hijos, nietos y demás familiares en este penoso momento. Su sobrina Patricia Nazario y flia., participan su fallecimiento y ruegan una oración por su alma.

VARGAS DE CASTRO, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Tus hermanos políticos Roberto Aníbal Castro e Inés Reyes. Sus sobrinos Roberto, Andrea, Daniel y Marialba, sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.





Recordatorios

----------------------------------------

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Hace un año que no estás a nuestro lado. A pesar del gran dolor y del enorme vacío. Nos dejaste valores llenos de enseñanzas. Siempre vivirás en nuestros corazones. Tu hija Ana María Pereyra y tus nietos Mariana y Gabriel Castañares. Elevan oraciones en tu memoria.

SÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Querido Pino hoy se cumplen tres años que Dios te llevo a su lado. A nosotros aún nos duele tu ausencia, nos cuesta aceptar lo que pasó, pero seguiremos en la lucha y nunca te olvidaremos. Rogamos por tu descanso. Vivirás siempre en nuestros corazones. Te amamos y extrañamos. Su esposa Hena de Sandez, tus hijos Edgardo y Angela, tus hijos politicos Daniela y Martín, tus nietos Tomás, Ariadna, Sol, Victoria y Danielito te recuerdan con cariño.

SANTUCHO, MIRTA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Tu familia, vecinos y amigos te recuerdan por el amor infinito que dejaste durante el tiempo que nos acompañaste, siendo una mujer cálida y llena de ternura. Rogamos una oración por tu eterno descanso querida tía Chicho. Tus hermanos Lucho, Coco, Negro, Antonio, Yori, Omar, Pato, tu sobrino Claudio.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÁCERES DE GÓMEZ, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Su esposo Osvaldo Gómez, sus hijos Osvaldo, Fernanda y Valeria, hijos pol. Pastor Uruiaza y Ricardo Arce y Karina Lazarte, nietos Daniel, Juliana, Benjaminn, hnos. hnos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Morales. EMPRESA SANTIAGO.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (CHUCHI (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. La Direccion provincial Post Penitenciaria participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del querido amigo y compañero de trabajo CP. Miguelito Fiad. Eleva oraciones por su descanso en paz.

MATTAR, FLORINDA SILVIA DEL VALLE (CHUCHI (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Marianela Leiva Cinquegrani despide con mucho cariño a la Sa. madre del querido amigo Miguelito Fiad. Eleva oraciones por su descanso en paz.