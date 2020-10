Estremecedor relato de Andrea del Boca sobre los abusos que sufrió su hija

02/10/2020 - 14:00 Pura Vida

Tras ser citada a declarar por la Justicia al igual que su hermana y su madre, Andrea del Boca puso el cuerpo y en primera persona contó en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece) un relato desgarrador, entre lágrimas y un desconsuelo inexplicable, sobre el terrorífico caso de abuso que su hija, Anna Chiara del Boca, padeció cuando era tan solo una niña contra su progenitor masculino, tal como lo llama, Ricardo Biasotti.

"La causa siguió aún en pandemia y se tomaron medidas. Mi familia y yo tuvimos que declarar, es muy duro, no se imaginan cuanto, como mamá tener que relatar los dichos de Anna cuando empezó a contar lo que se guardó muchos años por miedo, porque se sentía sucia, avergonzada, humillada y después de que murió mi papá contó cómo cuando la llevaba a la casa de su progenitor masculino y ella tenía su dormitorio, él la obligaba a dormir en el suyo, el estaba desnudo, la toqueteaba, la besaba la boca, y ella agarraba su muñeca para que no pasara. Se sentía como en una cajita de cristal que golpeaba y nadie la odia escuchar", comenzó la actriz quebrada en medio de un relato desgarrador.

Te recomendamos: Anna Chiara enfrenta a su padre: lo acusa de “abuso sexual agravado”

"Yo le daba un celular para que se comunicara y él por supuesto lo escondía. Me explicaba el asco que le daba, cuando la obligaba a ver películas pornográficas, que ella no sabía nada a esa edad lo que significaba, pero le daba mucho asco como dos personas besaban por donde uno hacia pis, con los años se dio cuenta que eso se llama sexo oral" continuó muy conmovida y sumó lamentándose: "Pero ella era muy chiquita y no tenía porque pasar todo eso. Son heridas que quedan en el alma que no se curan. Ahí entendí la baja autoestima de mi hija, el miedo que tuvo durante muchísimos años a contarlo, porque la amenazaba y le decía que me iba a hacer algo, incluso hasta el año pasado, mando gente a la puerta del teatro para exigirle que no denuncie, es un mentiroso compulsivo, inventa cosas para demorar la causa, quiso recusar al juez, acusó a mi abogado, le hizo una denuncia por algo que no sucedió porque dijo que Fioribello lo amenazó cuando no fue así" y añadió: "Esto fue así porque él ofreció dinero a mi abogado, él no quiso, y bueno, sistemáticamente toda persona que quiere ayudar a Anna, la denuncia para dejarla sola, y sin posibilidad de defensa, le hizo juicio a jueces, a defensores de menores, etc".

Siguiendo la línea de su relato recordó que también cargó contra Susana Giménez, luego de que Andrea fuera a contar el caso en su programa y desconsolada disparó: "No le deseo a nadie este dolor, la impotencia y darme cuenta ahora que durante tantos años Anna cuando tenía que salir a dormir a la casa del padre, nos suplicaba y nos rogaba que no la dejáramos ir; si bien hice las denuncias en los juzgados de familia, nunca fue escuchada. Si yo no permitía que saliera, las multas las tenía yo. Ahora entiendo la baja autoestima de Anna, de que aún es el día de hoy que la tiene, porque son heridas que te quedan de por vida. Le robó la inocencia, el padre biológico, es inhumano. A mi no me cabe en la cabeza, no lo puedo comprender".

Te recomendamos: El ex de Andrea del Boca la acusa de armar una campaña en su contra a través de su hija Anna

Tras escucharla atentamente y estar todos muy conmocionados, Sandra Borghi, conductora del magazine informativo lanzó: "Vaya a saber pobre santa que le habrá pasado por dentro para animarse a contarlo recién a la muerte de tu papá".

Fue entonces que Andrea, a corazón abierto, revivió el momento en el que tanto ella como la familia de Anna Chiara se enteraron de todo lo que había vivo en su niñez.

"Bueno, estábamos en carne viva porque habíamos venido de la cremación de mi papá y estábamos contando anécdotas, tratando de recordarlo con una sonrisa y de pronto Anna rompió en llanto, con una angustia que nos quedamos todos helados. Cuando empezó a hablar y contó esto, entendí muchas cosas; porque Anna de chiquita me hizo dibujos del padre desnudo con la novia, con todo lo que tiene un hombre y una mujer en sus partes íntimas y tal como me dijo una psicóloga, a los cuatro años no tienen edad madurativa para saber eso o inventarlo. Entendí por qué cuando tenía que pasar los fines de semana o vacaciones con él, sufría, porque le tenía miedo al abuso de poder, sabía que estaba sola y nadie la podía escuchar o defender", siguió indignada.

"A ver, no era normal que Anna desde los dos años tuviera infecciones urinarias reiteradas, no era normal",agregó Andrea a su relato e impactó en el panel liderado por el Pollo Álvarez que no podían creer lo que escuchaban. Al ser consultada sobre si la Justicia en su momento había contribuído para colaborar, respondió sincera: "La Justicia nunca la escuchó; quizá era por otro contexto, pero me contestaban 'bueno señora, es el papá' y le decía 'por favor averiguen mas', pero no había caso".

¿Y hoy dónde y cómo está Anna?, quiso saber el Pollo. "Está viviendo conmigo ahora, y si bien le tiene mucho miedo al padre aún, yo la contengo mucho. La insto para que saque todo para afuera porque lo que queda adentro se pudre. Está estudiando, siendo influencer para distintas marcas, hace teatro, le gusta mucho la fotografía y se está tratando de construir como mujer, dejando atrás con la frente en alto todo lo que pasó, intentando sanar y en ese proceso, su novio que es una gran persona, la ayudó muchísimo. Tuvieron que superar cosas como pareja, pero la ama y la contiene mucho".