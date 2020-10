Trump está en el Centro Médico Militar Walter Reed donde permanecerá “algunos días”

02/10/2020 - 19:39 Mundo

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, fue llevado este viernes al Centro Médico Militar Walter Reed, donde permanecerá “algunos días”. La decisión responde a una sugerencia de su cuerpo médico que lo trata y está basada en la posibilidad de que necesite recibir atención médica inmediata.

“El presidente Trump permanece de buen ánimo, tiene síntomas leves y ha estado trabajando durante el día. A modo de precaución, y por lo recomendación de su médico y expertos, el presidente estará trabajando desde las oficinas presidenciales de Walter Reed durante los próximos días. El presidente Trump aprecia la marea de apoyo hacia él y la Primera Dama”, indicó un comunicado de prensa publicado por la vocera presidencial.

El presidente salió caminando por sus propios medios de la Casa Blanca. No realizó declaraciones a la prensa y se limitó a levantar su pulgar. Ya se encuentra en el hospital militar.

La noticia llegó menos de una hora después de que el médico presidencial, Sean Conley, reportara que el mandatario se encuentra “fatigado pero de buen ánimo”. Conley reportó también que Trump recibió un tratamiento experimental con “anticuerpos policlonales" de la compañía farmacéutica Regeneron, y que adicionalmente ha estado tomando “Zinc, vitamina D, melatonina y una aspirina”.

Distintos medios locales -The New York Times y The Washington Post, entre ellos- reportaron también que Trump tiene “una fiebre baja, tos y congestión nasal, entre otros síntomas”.