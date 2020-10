Clausuraron dos importantes locales comerciales en la ciudad Capital y La Banda

02/10/2020 - 21:41 Policiales

Durante operativos conjuntos de personal de la Policía de la provincia y del Ministerio de Salud, se procedió, a la clausura de locales comerciales en la ciudad Capital y en La Banda, ya que en ambos se activó el protocolo de Covid-19.

En la casa central de Maxi Hogar, Capital, se realizó el procedimiento a cargo del Comisario Mayor Walter Loto, comisario mayor Laureano Silva, y del personal del Área de Epidemiologia del Ministerio de Salud de la provincia, Dra. Martha Tarchini y Lic. Ramiro Banco. Se procedió a cerrar el local y para una posterior apertura deberán cumplir un protocolo de bioseguridad.

En la ciudad de La Banda, se comprobó que el local comercial de Galería Tufí ignoró el cumplimiento de normas y pautas establecidas desde los diferentes estamentos. Además se activó el protocolo por exceso de personas dentro del local. Durante el cierre del establecimiento comercial, trabajó Personal Policial perteneciente a la Comisaría N 14, junto a la Secretaría Técnica de Epidemiología, y la Dirección de Tránsito de la Ciudad de la Banda.

Durante el operativo había 30 personas (contando los empleados) dentro del local. Los encargados de la Secretaría Técnica de Epidemiología realizaron protocolo de control, relevamiento, análisis e informes de rutina con los empleados.

Protocolos para los casos positivos en el Comercio

Desde el Sindicato Empleados de Comercio de la ciudad de Santiago del Estero y La Banda, se emitió un comunicado con la firma del secretario general Víctor Paz, donde expresa lo siguiente: “Queremos denunciar y repudiar la actitud de comerciantes por la acción de ocultar los casos positivos en sus empresas. Vemos cómo se encubre y amenazan a los empleados para que no se dé a conocer estos casos, a los efectos de no cumplir con los protocolos dictados por las autoridades de control. Lamentablemente para ellos existe un Sindicato y un Gobierno Provincial que entiende y antepone la salud de los empleados y clientes a los intereses económicos de estas empresas. Tuvimos casos de empresas donde empezaron con 2 casos positivos hace 7 días y por no cerrar para desinfectar, sanitizar, aislar a los contactos estrechos, hoy tenemos más de quince casos positivos. Sabemos de la situación por la que atraviesa nuestro sector pero no vamos a aceptar esta conducta y metodología totalmente repudiable que roza con lo delictivo. Todo ello lo denunciamos a las autoridades de contralor y gracias a su accionar pudimos lograr que se clausure estos comercios. Asimismo instamos a todos los Empleados de Comercio a denunciar cualquier exceso o abuso que pone en peligro la salud de la familia mercantil y del público consumidor”.