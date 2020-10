Prefieren el vivo, pero darán otro recital virtual

02/10/2020 - 21:51 Pura Vida

La banda uruguaya El Cuarteto de Nos, mostrará el fin de semana en la Argentina el recital que ofreció un mes atrás en su estudio montevideano y en el que repasa una historia de 36 años, pero que por su carácter virtual “priorizó canciones que tienen más el acento puesto en lo actoral y lo escénico”, adelantó el líder del conjunto, Roberto Musso.

“Buscamos dentro de un lenguaje que no conocemos mucho y donde el repertorio juega un rol que no puede ser el mismo que el de un recital en vivo y con público”, reveló el guitarrista, cantante y compositor a Télam.

Por eso, y aunque el espectáculo se denomina “#JuevesLiveStreaming”, el show no estará centrado en el 16to. y más reciente disco del grupo, “Jueves”, que publicó en agosto del año pasado.

“Le metimos un par de arreglos acústicos que están buenos, no tiene ninguna corrección de nada para que no pierda naturalidad, incluye una canción que hace mucho que no tocamos y de ‘Jueves’ tiene, por ejemplo, una versión de ‘Contrapunto para humano y computadora’ que es esa especie de payada contra la tecnología”, dijo Musso.

¿Esta aventura puede transformar a El Cuarteto de Nos en una banda apegada al streaming?

¡Lo que quiero es que no! El streaming es una opción complementaria, pero prefiero mucho más el show en vivo con su carga a nivel adrenalínico que es imposible de sustituir.

¿Qué les dejó el haber encarado el disco “Jueves” con expansión sonora y cuatro productores?

Fue un golazo hacerlo con distintos productores porque eso permitió que cada canción tuviera su universo musical, lo potenció pila y desde lo logístico tampoco nos detuvo porque lo terminamos grabando en cuatro países con cinco equipos de producción diferentes.l