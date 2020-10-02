CARTELERA TV / 3 de octubre de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 LOS SIMPSONS (CONT.)
12.30 CINE. LAS TRAVESURAS DE DUNSTON
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
17.00 CINE. LA ERA DE HIELO. CHOQUE DE MUNDOS
18.30 CINE. UN PAPÁ GENIAL
20.00 ELIF
22.00 PH. PODEMOS HABLAR
00.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN. l
CANAL 14
13.00 FANÁTICAS
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO (R)
22.30 ESPECIAL: CLODOMIRA CANTA AL PAÍS. l