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CARTELERA TV / 3 de octubre de 2020

- 22:13 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 LOS SIMPSONS (CONT.)
12.30 CINE. LAS TRAVESURAS DE DUNSTON
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
17.00 CINE. LA ERA DE HIELO. CHOQUE DE MUNDOS
18.30 CINE. UN PAPÁ GENIAL
20.00 ELIF
22.00 PH. PODEMOS HABLAR
00.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN. l

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11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 LOS SIMPSONS (CONT.)

12.30 CINE. LAS TRAVESURAS DE DUNSTON

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

17.00 CINE. LA ERA DE HIELO. CHOQUE DE MUNDOS

18.30 CINE. UN PAPÁ GENIAL

20.00 ELIF

22.00 PH. PODEMOS HABLAR

00.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN. l

 

CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO (R)

22.30 ESPECIAL: CLODOMIRA CANTA AL PAÍS. l

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