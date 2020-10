Abuso sexual y operadores psi: el quehacer de la psicología forense

02/10/2020 - 07:22 Opinión

Por Lic. María Valeria Kelly

Especial para EL LIBERAL





Es sabido que las denuncias de ASI (Abuso Sexual Infantil) son una prioridad para la Psicología Forense ya que somos los agentes implicados desde la esencia misma de nuestra identidad profesional en tanto operadores psi-jurídicos.

Al respecto, Rozanski asevera que las prácticas inadecuadas son perjudiciales porque los niños/as vuelven a sufrir, agregando que “solo mediante cambios precisos en los procedimientos, realizados en sintonía con las leyes protectoras, será posible aliviar el sentimiento de las víctimas y realizar investigaciones productivas en una etapa tan crucial para el proceso como es la instrucción judicial” (Rozanski, 2003, p: 160). El Operador Psi-jurídico está siempre implicado en la etapa de instrucción penal así como también posteriormente en el Juicio Oral, instancia en la que dará cuenta e ilustrará -mediante declaración testimonial- sus prácticas e intervenciones específicas en la causa.

Para hacer foco en la labor de los Operadores Psi-Judídicos aludimos a la idea de Intebi sobre el Abuso Sexual, quien refiere que las niñas son víctimas que “con sus palabras y sus cuerpos son quienes informan detalladamente lo ocurrido, aclarando que hay que saber escuchar y mirar” (Intebi, 1998, p: 177). La autora agrega al respecto que el principal indicador de Abuso Sexual es el relato que hace la niña o el niño victimizados, destacando la fundamental importancia que revisten una recepción y evaluación adecuadas.

Esta será la función esencial de los Operadores Psi-Jurídicos: la adecuada recepción y valoración de lo acontecido, lo cual supone necesariamente saber escuchar y mirar, escuchar y mirar bien a esa niña en su singularidad.El experto psi-jurídico será justamente entonces la pieza clave capaz de acompañar la recusación, siempre en términos de su subjetividad, que la niña plantea a su lugar de Víctima. Como dice Calvi:

Nuestro trabajo debe tender a disminuir el ejercicio de la pulsión de muerte en tanto capacidad mortífera y al mismo tiempo propiciar el despliegue de la capacidad simbólica frente al traumatismo (…). La capacidad de simbolización es la posibilidad (…) de reconocer que lo que le está ocurriendo tiene una significación. (Calvi, 2009, p: 80).Lo expuesto nos lleva a lo postulado por Gerez Ambertín cuando afirma:

Preservar y trabajar en pos de la restauración jurídica y subjetiva de las víctimas, hacer regresar (…) al menor que fue arrojado allí por la injuria de su abusador (…). Cuando él o la sometido/a se corre de su lugar sacrificial, abandona el pasivo lugar de víctima silenciosa y cómplice y puede entablar el proceso contra el abusador (…) quien recusa el lugar de víctima y lucha por romper con el sometimiento al victimario, precisa que el ritual jurídico lo acompañe. (Gerez Ambertín, 2009, p: 174).

Si bien la niña o niño abusada/o es la/el principal protagonista, para que se conforme esa escena son indispensables los Operadores Jurídicos, que forman ineludiblemente parte de ella, atento a que allí tiene lugar el Ritual Jurídico al que refiere la autora.

Ahora bien, si los Operadores Jurídicos abordan a la pequeña denunciante como víctima nos encontramos ante el riesgo propio -aun con las mejores intenciones- de que sus prácticas reediten el posicionamiento sacrificial que subsume a la niña al status del padecimiento. En este sentido recordamos lo aportado por Capacete, quien asevera:

Es función de la norma jurídica mediar entre la Ley simbólica y la regla social (…). O sea, la norma jurídica es el soporte de la ley simbólica dado que ésta no puede operar sus efectos desde sí, sino mediante algún procedimiento social efectivo, y así, se requiere de operadores situacionales para trabajar efectivamente en procedimientos que le den eficacia. (Capacete, 2004, p: 198).

Esta autora nos brinda la noción de operadores situacionales que con su praxis ponen en juego una función esencial: la de dar eficacia a la norma. Dentro del colectivo de los operadores situacionales, a nivel de la Institución Judicial centramos nuestro interés específicamente en los Operadores-Psi que nos ocupan en tanto expertos de la subjetividad.

Atento a ello, destacamos el aporte de Degano en torno a la labor pericial que desempeñan los Operadores-Psi, cuando dice que “el diagnóstico queda sellado mediante herramientas o tecnologías del saber” (Degano, 2005, p: 317). Nos resulta valiosa y útil la idea de aquello del orden de lo establecido, que queda sellado y marca/demarca un futuro para nuestra niña-testigo de su propio Abuso.

Si los Operadores-Psi reducimos nuestra labor a una suerte de dar fe del daño que ocasiona el Abuso en base a indicadores y demás signos susceptibles de captarse en los encuentros con la niña, se corre el riesgo de que algo del orden de la Palabra quede excluido, ya que cuando el Operador Psi ofrece una interrogación rígida, desajustada, cerrada o insuficiente, la niña-testigo puede verse reducida nuevamente al mero status de Víctima.

Si la praxis Psi-Jurídica que va al encuentro de la niña abusada es encarnada por expertos que denominándose operadores de la subjetividad no se desempeñen como tales, no se dará lugar a la reconstitución -al menos de algunos hilos- del tejido subjetivo, corriéndose el riesgo de desoír los esfuerzos de una subjetividad que brega por reconstituirse, obturándose el aflorar de la niña como testigo, vía prácticas que sostienen su posicionamiento victimal, no dando lugar a que la niña lleve a cabo este movimiento de tenor subjetivante: de víctima a testigo a partir del pasaje a la denuncia.

Así, en el acompañar y abrazar el reposicionamiento subjetivo de esa niña reside nuestro compromiso ético en tanto operadores psi-jurídicos. l

