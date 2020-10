Indican que la falta de credibilidad sigue latente pese a las últimas medidas

03/10/2020 - 00:34 Economía

Los economistas Daniel Artana, Camilo Tiscornia y Orlando Ferreres analizaron para EL LIBERAL el primer día de vigencia de las nuevas medidas cambiarias y monetarias que anunció el jueves el Ministerio de Economía y el Banco Central e indicaron que puede traer un alivio pasajero a la caída de reservas y la demanda de dólares, pero que no resuelven el problema de fondo de la economía.

Como se recordará, el jueves el Gobierno anunció una serie de incentivos para la liquidación de exportaciones del agro con una baja de retenciones hasta fin de año, junto con otras medidas tendientes a frenar la demanda de dólares por parte de los particulares.

Para Artana, economista de Fiel (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) ‘las medidas adoptadas en el corto plazo, probablemente les dará un gran alivio -al Gobierno- pero no resuelven el problema de fondo así que a lo sumo les permitirá tranquilizar la cosa unos días porque hay un exceso de pesos, gente que se quiere salir de esa moneda porque no tiene confianza’, indicó.

Agregó que ‘la confianza está relacionada a un lío político muy importante y por lo tanto no lo van a resolver con incentivos pequeños como estos que han hecho para los exportadores, entonces creo que el problema de fondo no se puede resolver con medidas cambiarias y del Ministerio de Economía. Es un problema político y la solución tiene que venir por ahí , es un problema de credibilidad pero básicamente generado por la política’.

A su turno, Orlando Ferreres (OJF y Asociados) señaló que ‘fueron bastantes medidas pero no es mucho el efecto que se espera en el plano cambiario y monetario, aunque creo que van a aumentar las reservas, porque una medida es una rebaja del 5% en todas las retenciones y eso se va reduciendo hasta fin de año por lo tanto debería aprovechar el mercado para ir liquidando sus exportaciones. Hay unos U$S2000 millones de los exportadores, tanto de harina como de aceite de soja y subproductos, son dólares que están para liquidar’.

Por otra parte, el economista Camilo Tiscornia (CT y Asociados), analizó que en el primer día de vigencia de las medidas ‘no le fue muy bien al gobierno, aparentemente tuvo que entregar reservas de nuevo, el blue subió, lo cual muestra que evidentemente la demanda que no se puede canalizar en el mercado formal pasa al informal y los dólares relacionados con el mercado de capitales subieron y bajaron al final’.

Para el analista, ‘no ha sido un gran debut, no es que parece haberse resuelto mucho con esto. No me parece que sea efectivo para reforzar las reservas en el corto plazo. Estas medidas no apuntan a resolver la causa de todo esto que es una incertidumbre muy importante por el rumbo económico, temor por la enorme emisión monetaria, por la caída de reservas, todo esto se va retroalimentando y lo que el Gobierno anunció no resuelve todo esto’.l