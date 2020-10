Juan Ignacio Mercer: “Sea el formato que sea, nosotros debemos pensar en ser protagonistas”

03/10/2020 - 01:12 Deportivo

Mitre, en su afán de buscar el tan ansiado ascenso, sumó para esta temporada a Juan Ignacio Mercier. El experimentado volante de 40 años es una de las piezas que jerarquiza a una plantilla prácticamente nueva, que dirige el ‘Indio’ Ortiz. Ayer, ‘Pichi’ dio una conferencia virtual y se refirió a los objetivos que tendrá el Aurinegro, en un torneo que seguramente tendrá un formato reducido para definir los ascensos.

‘La verdad que me estoy sintiendo muy bien en el inicio de este ciclo en Mitre. Me han recibido muy bien. Respecto del equipo y de su identidad, pudimos hablar ya algo con Ortiz. El quiere un equipo que sea competitivo en todas partes, que sea avasallante y que tenga el protagonismo de local y de visitante. Trataremos de hacer hincapié en lo que el DT nos pida y de cumplir dentro del campo’, destacó Mercier.

A su vez, el volante, campeón de América con San Lorenzo en el 201, confesó: ‘Me decidí a venir a Mitre porque el 30 de junio quedé libre de San Martín. Después de cinco meses de parate y de no saber si el fútbol volvía o no volvía, el teléfono no sonaba. Hasta que un día sonó. Guillermo (Raed) me llamó y fue muy frontal y sincero conmigo. Hablamos con la familia y estuvimos rápidamente en venir a ser parte de Mitre. Él me dijo que querían armar un equipo para pelear arriba y eso fue importante. La verdad que desde que llegamos a la provincia estamos muy a gusto’.

‘Después de cinco meses de parate, es primordial formar un buen grupo, armar un buen equipo, que sepa a lo que juega. Ser consientes que tenemos que ser protagonistas. En cuanto al formato de definición, quizás uno pueda tener preferencia, pero la decisión la tiene la AFA. El tiempo es corto y nos tendremos que adaptar a lo que se dictamine. Nosotros tendremos que ser consientes que debemos ser protagonistas’, reflexionó ‘Pichi’ Mercier, respecto a la forma de disputa que tendrá la Primera Nacional cuando se reanude.

‘No es lo mismo entrenar en un espacio reducido que en un campo de juego. Sé que vengo de tener un buen nivel en San Martín de Tucumán. Este es un grupo y todos debemos aportar lo mejor. Estamos armando un lindo plantel y trabajando fuerte. Hay que estar capacitados para afrontar cada partido’.

Por último, Mercier dijo: ‘Hace varios años atrás, un jugador de 35 años era grande y estaba para el retiro. Hoy cambiaron un poco las cosas. El jugador se está capacitando mucho mejor y trabaja de otra manera en lo físico. En base al trabajo y a los cuidados, los jugadores se retiran más grandes’. l