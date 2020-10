Nahuel Banegas: “Soñaba desde hace mucho con tener la chance de jugar en Primera”

03/10/2020 - 01:26 Deportivo

El lateral Nahuel Banegas fue el último en sumarse a la plantilla de Central Córdoba, en lo que será su primera experiencia en la elite del fútbol argentino.

Hoy será parte de la lista que viaje a Tucumán para enfrentar a Atlético, en el primer amistoso de pretemporada para el “Ferroviario”.

Banegas se refirió a su presente y confesó que está muy feliz por la chance de poder ser parte de un equipo de primera división.

“Estoy muy contento por estar en este club que me da una linda posibilidad en mi carrera. Además, ahora tenemos la chance de poder jugar un partido amistoso para seguir ganando rodaje”.

A su vez, Banegas confesó que viene jugando en los ensayos en la posición de central, puesto al que conoce por sus inicios.

“En estos días vengo jugando de central. Tengo experiencia ya en ese puesto, que es donde me desempeñé en mis comienzos. Después fui pasando más a jugar por el lateral, pero conozco bien al puesto de central. La verdad que estoy cómodo. El técnico me pide lo básico y sabe que no es mi posición natural. Pero lo cierto es que me siento a gusto jugando allí”.

“Estamos por estas semanas ya bajando las cargas y teniendo más ritmo de competencia. Ahora ya hacemos trabajos más de fútbol, como si compitiéramos el fin de semana”, destacó el lateral, devenido hoy en central.

Sobre la chance de jugar en Primera, Banegas dijo: “Es algo que venía buscando de chico y ahora se me dio la posibilidad de jugar en Primera en Central Córdoba y con jugadores de una gran trayectoria y renombre. Lo estoy disfrutando mucho. Es muy lindo lo que estoy viviendo”.

Por último, Nahuel Banegas afirmó: “Este es un grupo bárbaro. Son todas excelentes personas y me ayudaron mucho. Tuve un buen recibimiento y eso me pone feliz. Me están tratando muy bien acá”. l