Una jornada plena de partidos amistosos: 17 de los 24 equipos de Primera tendrán rodaje

03/10/2020 - 01:27 Deportivo

Si bien todavía la Liga Profesional no tiene fecha de regreso, lo cierto es que la competencia en el fútbol argentino está cada vez más cerca de ponerse en marcha nuevamente y luego de varios amistosos disputados en la última semana, la jornada de hoy estará repleto de encuentros de preparación, donde 17 de los 24 conjuntos de la elite de fútbol argentino sumarán minutos de juego.

Estos son todos los amistosos para hoy:

River vs. San Lorenzo (10 hs en el River Camp, sin TV). Luego de haber conseguido el pase a octavos de final de la Libertadores, Marcelo Gallardo aprovechará el duelo para darle minutos a los que no tuvieron mayor participación en estos últimos tres partidos. En tanto, Mariano Soso viene de tener su primera prueba al mando del “Ciclón” y seguirá en la búsqueda del once ideal.

Independiente vs. Ginmasia (11 hs en el Libertadores de América, por TNT Sports).

Vélez vs. Lanús (10 hs en el José Amalfitani, por Facebook oficial de Vélez).

Banfield vs. Argentinos (15 hs en el Florencio Sola, por TNT Sports).

Huracán vs. Arsenal. (9.30 hs, en el Tomás A. Ducó, por TNT Sports).

Unión vs. Rosario Central (12.30 hs, en el 15 de Abril, por TNT Sports).

Godoy Cruz vs. Gimnasia (M) (9.30 hs, en el Predio de Godoy Cruz, sin TV).

Newell’s vs. Atlético de Rafaela (10 hs, en el Coloso Marcelo Bielsa, por el Facebook oficial de Newell’s).

Atlético Tucumán s. Central Córdoba (10 s, en el José Fierro, por YouTube oficial de Atlético Tucumán). Primer amistoso para ambos equipos.

Talleres vs. Instituto en el “Mario Alberto Kempes”, sin TV). l