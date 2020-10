FÚNEBRES | 3 de octubre del 2020

03/10/2020 - 02:21 Funebres

FALLECIMIENTOS

03/10/20

- María Alcira Gramajo

- Roque Roberto Villavicencio

- Luis Teodomiro Vivas (Chooya)

- María Rosa Díaz de Pettinicchi

- Germán Enrique Goitea

- Juan Domingo Barraza ( La Banda)

- Miguel Antonio Nader

- Pedro Celestino González (La Banda)

- Carlos José Horacio Herrero (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

RECORDATORIO

MIRIAM GRACIELA ÁVALOS

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 3/10/18 y espera la resurrección.

“Que brille para ti la luz que no tiene fin”

Tu madre Berta Ríos, tíos, primos te recuerdan en este día con mucho amor. Elevan una oración en tu querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE BERNARDO TREJO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 25/9/20 y espera la resurrección.

Siento un profundo dolor por tu partida. Fuiste un gran amigo conmigo, nunca has tenido maldad para con nadie. Descansa en paz que lo mereces, yo sé que estarás sentado al lado de Dios. Mi pésame para toda la familia, nunca te voy a olvidar, “Gordo Trejo”.

Roberto (Pistola) Trejo.

RECORDATORIO

GUIDO OSCAR BRIZUELA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 3/10/19 y espera la resurrección.

"En la casa de Dios moraré por largos días”.

Luego de tu partida física, no hay quien ocupe tu lugar, tu amistad fue única e inigualable, sincera y entregada a todos tus amigos, en tu aniversario de fallecimiento, me entristezco por tu partida, pero me reconforta saber que estas en el cielo cuidándonos. Walter Ledesma, te recuerda con mucho cariño.

OLGA MARGARITA CASTELLANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/15 y espera la resurrección.

“¡Madre querida! Tu calor y amor incondicional de madre, presente en nuestros corazones y recuerdos, nos acompaña día a día en nuestro camino. Siguen en nuestra memoria tus enseñanzas y experiencias transmitidas, nos hacen fuertes a la hora de enfrentar desafíos. Todo el amor y respeto de tu familia y amigos unidos en este recuerdo. Elevamos oraciones en tu memoria ¡Mamita! Tus hijas Liliana y Daniela, hijos políticos Julio y Pablo, nietos Candelaria, Fernando, Julieta y Fabrizio.

ZULEMA FARÍAS DE HONS

(q.e.p.),se durmió en el Señor el 03/09/20 y espera la resurrección.

Querida hermana: hace un mes partiste al encuentro del Señor, en ese lugar donde no existe el dolor y reina la Paz. Grande es el dolor de tu partida, luchaste hasta el final , te fuiste en silencio, ahora estás junto a tu amado Eslavé Jamás te olvidaremos querida Zule, estarás siempre en nuestros corazones y gracias por dejarnos buenas enseñanzas, tantos bellos recuerdos en esta vida. Te pedimos desde el lugar donde estés, que cuides a tu hijo Walter, como siempre lo hacías. Te extrañamos mucho y rogamos a Dios, que descanses en paz. Tu hermana Chicha de Llorente y flia.

GERMÁN ENRIQUE GOITEA, se durmió en el señor el 02/10/2020 espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PEDRO CELESTINO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Querido amigo Pedro... Partiste de forma tan repentina que no tuve tiempo de decirte Adiós. Ruego a Dios que te tenga en su Gloria, mientras nosotros te llevaremos en el corazón. Acompañamos a su Esposa, Hijos y Nietos en estos momentos tan difíciles. Que en Paz descanses y que brille para vos la Luz que no tiene fin. Daniel Ledesma y flia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PEDRO CELESTINO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Su esposa Aurora del valle Morales, sus hijos Gustavo, Carina, Nancy su hijo del corazón Ricardo, sus hijos políticos Raúl, Nelly sus nietos Franco, Matías, Lautaro, Nahiely, Iyonel, Raulito, Constanza Nahir, Jesús, Sabrina, Daniel, Milagros, William, Alejandro, Fabricio, Yara sus hnos Oscar, Walter, Carlos, Paola sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio jardín del sol SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE AV BEGRANO Y SAN JUAN TEL 4219787

HIPÓLITO ORLANDO PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/20 y espera la resurrección.

Hugo Orlando Maldonado e hijos, participa su fallecimiento con profundo dolor. Acompaña en el dolor a su esposa Kuky y a sus hijos Sergio, Javier y demás familiares. Huguito gracias por esa amistad de casi 60 años. Descansa en paz amigo- hermano.

Ing. WILFREDO ANTONIO C. HINOJOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/19 y espera la resurrección.

Señor Dios nuestro, hoy hace un año que lo llevaste contigo, a mi amigo “Wilfredo” partió y está en tus elegidos, entre todos los gloriosos y bienaventurados que están junto a ti. Derrama bendiciones para toda su familia y amigos que lo quisieron y supo dejar huellas en nosotros. Sus amigos Ing. Pablo Hinostroza, su Sra. Sandra y sus sobrinos del corazón Pablito y Eugenia Hinostroza. Rogamos una oración en su querida memoria.

JOSÉ MAMERIO BELIZÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/18…

Querido abuelo: mi mente no te olvida, mi corazón te sigue amando y mis brazos siguen dibujando tu figura en su abrazo. Es así como mantengo vivo tu recuerdo, es así como puedo seguir viviendo hoy que se cumplen 2 años de tu partida de este mundo. Aunque el tiempo pase nunca nos podremos resignar a tu ausencia física, solo nos consuela saber que estás en paz junto a Dios. Tu esposa Eva, hijos, nieta, hijos políticos invitan a La misa a realizarse hoy a las 9.30 en la parroquia Santo Cristo. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALECIMIENTO

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Querido amigo te vamos extrañar todos los días pendientes de cómo estabas de salud en grupos de los soldados clase 62 . Amigo nos deja un gran dolor hasta pronto Antonio Bitar y familia . Marcia Bitar y familia .

PARTICIPACION DE FALECIMIENTO

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero despide con consternación y profundo dolor a un reconocido comerciante de nuestro sector, una persona identificada por su hombría de bien, con profundos valores, gran trabajador y excelente colega. Formó parte de la gran familia de nuestra Institución durante muchos años. Acompañamos a su familia en este difícil y doloroso momento. Se ruegan oraciones a su memoria.

PARTICIPACION DE FALECIMIENTO

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Jose Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge LLaya y Mariano Gubaira y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Miguelito, haciendo llegar a su madre, hermanas y a toda su familia nuestros más sentido dolor por la pérdida de una persona tan querida y amigos de su madre y hermanos flia. Navarro desde nuestra juventud, sus restos serán inhumados hoy en el cement. Parque de la Paz. Rogamos Oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALECIMIENTO

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Pancho Fernández y Sara Araujo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Miguelito , y acompañan a su familia en este difícil momento.

PARTICIPACION DE FALECIMIENTO

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Hay muchas cosas injustas en la vida, pero tu partida debe una de las más grandes que conocí. Dios me dio la oportunidad en conocer a una excelente persona, un excelente ser humano. Gracias por todo hermano Miguel, eternas gracias. Susana Sambataro y Chin-Chin Ruiz acompañan el dolor de su familia. Descansa en paz hermano.

BETTI BEATRIZ NUNO DE RAFAEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/9/20 y espera la resurrección.

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas Eduardo Lian Allub, participa con dolor el fallecimiento de la madre de la secretaria académica Bettiana Rafael. Ruega oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

RAÚL BERNABÉ BARRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/9/20 y espera la resurrección.

Hoy hace un mes que te despedimos, pero sabemos que no te has ido del todo. A cada paso te recordamos, en cada foto, en cada momento grabado en nuestra memoria y en nuestro corazón. Tu existencia dejó una estela de enseñanzas valiosas que atesoraremos con nosotros siempre, para tenerte cercano y cuidando de nosotros. Tu esposa Gladys Olivera, tus hijos Negra, Nony, María, Negro y Ramiro, hijos políticos Luis y Paola y nietitos Romina, Martina, Santiago y Victoria invitan a participar de la misa el domingo a las 11 hs. transmitida por Canal 7.

ADERA, MARTA LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Olga Palumbro de Quatrini, sus hijos Fernando y Cristian Quatrini y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

ADERA, MARTA LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Sus ex-compañeras de promocion 1960 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participan el fallecimiento de Lili y ruegan oraciones por su descanso eterno.

BARRERA, TOMASA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 237 "Dr. Ricardo Rojas" acompaña en este triste y doloroso momento a la docente Sra. Sonia Beatriz Oroná, personal de esta casa de estudios, ante la pérdida de su madre. Se ruega una oración en su memoria..

CONSIGLIO, JUAN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Rosa Ávila Vda. de Consiglio, su hijo Eduardo Consiglio, Mariza y Luciano participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE PETTINICCHI, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su esposo: Héctor Pettinicchi, sus hijas: Mariela y Gisela, su hijo pol.: Ariel, sus nietos: Toni, Leo y Thiago, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Org. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Mirna Salazar, sus hijos Elías, Jeremías, Ángel y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su esposa Mirna Salasar, sus hijos Elias, Geremias, Ángel, Bautista, su mamá Angélica sus hnos Beatris , Lindor, Reina, Gustavo, Sandra,Teresa, hnos políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad. COB OBRA SOCIAL Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 .

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Germán hoy te encuentras junto al Señor. Que él te muestre su rostro y vivas junto a Él en el paraíso". Su madre Angélica, sus hermanos Betty, Negro, Reina, Gustavo, Sandra y Tere participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su hermana Betty, su hermano político Dante y sus sobrinos Carlos y Karla participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su hermano Negro, su hermana política Mónica, sus sobrinos Alejandro, Ana Belén, Carlos y Melisa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su hermana Reina, su hermano político Mario y sus sobrinos Camila, Ariel y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su hermano Gustavo, su hermana política Fabiana, sus sobrinos Gabriel y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su hermana Sandra, su hermano político Ramón, sus sobrinos Jorge, Enzo y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Cuñado Germán, todavía no caemos, ni entendemos que pasó, nos abandonaste, Dios te buscó temprano, porque de seguro le hacías falta. Nos quedamos sin un compañero para nuestras salidas al campo. Te vamos a extrañar, pero sabemos que siempre estarás donde nosotros estemos. Gracias por todo. Descansa en paz. Mario Mansilla y Ramón Orellana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Ramón Orellana, su esposa Dominga Méndez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Goitea - Salazar ante la irreparable pérdida del querido Germán. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. La Comunidad Educativa del Colegio Fundación Cultural "La Brasa" acompañan a la estimada Profesora Bety Goitea y a su familia. Que Dios reciba en sus brazos a su hermano y que brille para él la luz que no tiene fin. Se ruegan oraciones por su descanso eterno.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Colegas y amigos del Departamento de Lenguas Extranjeras y del Departamento de Ciencias Sociales del Colegio F.C. "La Brasa" acompañan en este duro momento a la estimada colega Profesora Bety Goitea y a sus familiares. Ruegan oraciones en memoria de su amado hermano. Que descanse en paz.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Colegas de su hermana del Colegio F.C. "La Brasa" : Silvia K, Silvia T, Marita M, Marcela E, Marcela S, Silvia F, Cecilia Ch, Norita, Luján, Karina, Clyder , María Julia, Magui, Cintia, acompañan a Bety Goitea en este duro trance, rogando fortaleza y cristiana resignación para toda la familia. Elevan oraciones en memoria de su hermano.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos Pedro, Américo, Norma y Carlos Bravo; hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Gilberto Parisini, su esposa Cristina Del Castaño, sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora, Franco y Josefina Ferreira Lesyé, Antonella y Sergio Rogel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida, acompañan a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Daniel Parisini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Charlú y acompañan a sus hermanos en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. Querido Charlú, deseo que la bendición del Señor llegue a vos en este momento de dolor. Ver partir a una madre no es nada fácil, pero debemos aprender a resignarnos y agradecer al Señor que la cobije entre sus brazos. Te acompaño con el cariño de siempre. María Marta Galván. Elevo oraciones en tu querida memoria.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. Tus hermanos de la vida Gustavo y Daniela y tus sobrinas Jazmín, Emma, Delfina y Milena participan con profundo dolor el fallecimiento de tu querida madre. Elevamos oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. Patricia Santos y familia acompañan a Normi en este doloroso momento y elevan oraciones por el eterno descanso de su querida madre.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. Compañeros de su hija CP Norma Bravo, de la Secretaría de Administración y Presupuesto del Poder Judicial participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. Charito Gallo, su esposo Gustavo y sus hijos Candela y Gustavito participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Norma y la acompañan a ella y a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. El directorio del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento de la madre del sr. Carlos Edgardo Bravo.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A, participa con profundo sentir el fallecimiento de la Sra. madre de su compañero de tareas Carlos Bravo.

JIMÉNEZ, BERTA ADELMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Olga Palumbo de Quatrini, sus hijos Fernando, Cristian Quatrini, hijos politicos Paula Basualdo y Rita Carrizo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Altísimo por su descanso en paz.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Su ahijado Mauro Garcia y Patricia Garcia, participan con mucho dolor su fallecimiento pero con tranquilidad de saber que ya descansas en las manos de Dios junto a tus padres y hermana. Rogamos oraciones en su querida memoria y por el eterno descanso. Que Dios lo reciba en la gloria.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. "Felices los limpios de corazón. porque ellos verán a Dios". Familia Garcia y Montenegro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a toda su flia., en estos momentos dificiles que estan viviendo. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCHAND, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 30/9/20|. Te fuiste al encuentro de tu tan querido y extrañado Gugui. Su hermana política Pili Bruhn Cartier, sus hijos: Monica, Raul, Daniel, Cecilia, Manolo y Diego Herrero Bruhn y sus respectivas familias, lamentamos profundamente su partida y acompañamos a sus hijos: Guillermo, Arturo, Matesa, Gustavo y Lourdes en tan difíciles y penosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCHAND, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 30/9/20|. Su sobrina Mónica Herrero Bruhn, su esposo Aldo Cavallotti, sus hijos: Martin, Alfonso y Celeste con sus respectivas familias, lamentan y acompañan en estos momentos dificiles a sus hijos: Guillermo, Arturo, Matesa, Gustavo y Lourdes. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su madre Mabel Navarro de Nader, su esposa Lilia Michelli, sus hijos Micaela y Federico, sus hermanas Monica y Marcela, hno pol y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Nena de Casado, sus hijos Aníbal y Marilé Casado y sus respectivas familias acompañan a su mamá, hermanas y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Fray Amado Agustín Montironi OP participa con gran tristeza la partida de quien fuera uno de los más fieles integrantes del Club Juvenil de Santo Domingo. Dios lo tenga en su gloria y reconforte a su familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Carmen Angélica Lami Dozo y Teresita Pilán acompañan a Mabel, Mónica y familia en este momento tan difícil.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Maru y Rogelio Llapur y sus hijas acompañan a Mónica y su familia en este doloroso momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. El personal de El Refugio Pago Fácil, participan con profundo dolor su partida y acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. El grupo de whatsapp "Los Locos Adams" despiden con profundo dolor la partida de su gran amigo. Te extrañaremos Migui. Descansa en paz y Dios te tenga en la gloria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, Ing. Alejandra Rafael, Esc. Gustavo Curet y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Quedarán en nuestras memorias y corazones, los momentos compartidos amigo Ruso. Orlando Quiroga, Mario Quiroga y flia, Claudia Martinez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PÉREZ, HIPÓLITO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta Oliva Collado, Mariana Collado y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a nuestra querida amiga Kuky y sus hijos Sergio y Javier y respectivas familias en este momento de dolor.

TABOADA, MANUEL FELIPE Arq.(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/10/20|. Sus sobrinos Juan Armando, Adriana, Liliana y Enrique Terzano con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este triste momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TABOADA, MANUEL FELIPE (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/10/20|. Su primo hermano Juan Terzano, su esposa Zulma e hijos con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TABOADA, MANUEL FELIPE (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/10/20|. Sus sobrinos Juan Carlos Terzano, Cecilia Jorge e hijos Stefano y Francesco participan con dolor su fallecimiento, se ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, MANUEL FELIPE (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/10/20|. Su sobrina Silvina Terzano y sus hijas Sara y Kaya participan con dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

TABOADA, MANUEL FELIPE Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/10/20|. Su amigo Monseñor Francisco Polti, participa su fallecimiento. Elevando oraciones por su descanso eterno.

TABOADA, MANUEL FELIPE (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/10/20|. Ana Lía Terzano, Edmundo Alberto Gómez y sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Emiliano Gomez Terzano, participan con mucha tristeza el fallecimiento de nuestro querido Gringo y acompañan a toda su flia. con mucho cariño en este difícil momento.

TABOADA, MANUEL FELIPE (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/10/20|. Qué gran sorpresa y que gran dolor. Sus amigos de tantos años Amílcar, Pory, Alejandro Buenvecino, María Martha Boglione, Giovanna Buenvecino Boglione lo despiden con profundo pesar. Estrechan en un fuerte abrazo a su esposa Elsita, a sus hijos Consti, Ale, Tony, hijos políticos y nietos. Atesoran los mejores recuerdos por los momentos compartidos. Que el Señor bendiga el descanso de nuestro querido Gringo y proteja a su hermosa familia.

TABOADA, MANUEL FELIPE (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/10/20|. Inmobiliaria Salvatierra, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo-cliente y acompañan a su familia en este difícil momento.

TABOADA, MANUEL FELIPE (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/10/20|. Arturo Mansilla, su esposa Marta Núñez de Mansilla, sus hijos Mariana, Pablo y Marta participan con extraordinario dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Taboada -Tavip en tan trágico y dificil momento. Que nuestro Señor Jesucristo y su Santisima Madre Maria lleven su alma a la presencia del Padre Celestial.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su esposa Reina Palavecino, sus hijos Ramon, Roberto, Rodolfo, Juanita Villavicencio, h. politicos Maria, Paola, Magali, Gido, nietos Martin, Belen, Pauli, Fernando, Facundo, Aldana, Leonel, Malena, Mateo, Lada, Jenaro y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció 2/10/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Reina Palavecino, sus hijos Ramón, Beto, Rodi y Juanita con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sus amigos que nunca lo olvidarán: Rosini, Panchín, Petete, Luchín, hermanos Cuba, Gringo Corona, Bichi Cristina, Marcelo Luna, Livio y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios Salvador!, tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración, que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz". La Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.) participa con dolor el fallecimiento de su delegado nacional, acompaña a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ÁVALOS, MIRIAM GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Dios nos dió la suficiente memoria para nunca olvidar a quien apreciábamos tanto, por su amistad sincera, su sonrisa lo decía todo. Hoy hace dos años que partiste al encuentro del Señor. Descansa en paz. Tu amiga Elsa Bravo y sus hijos Fredy, Marcelo y Marisa Carol.

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Carlos emprendiste tu viaje junto a Dios, para cuidarnos y darnos fuerzas para seguir en esta vida. ¡Siempre estarás en nuestros corazones! Al cumplirse 9 días de tu partida, tu esposa Peggy, tus hijos Carlitos, María Mercedes, Analía, hijos pol. Mariano y Natividad, nietos Pablo, María Agustina, Federico y Maximiliano. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GOYTEA DE QUIROGA, OLGA MORAYMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Madre querida, hoy cumplirías 92 años de tu natalicio, tus hijos Olguita y Armando, tus nietos, bisnietos y demás familiares, te recuerdan con el afecto de siempre. Ruegan oraciones en su memoria.

GOYTEA DE QUIROGA, OLGA MORAYMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Olga, hoy cumplirías 92 años de tu natalicio, tu hijo Armando y tu hija pol. Lita, te recuerdan con infinito cariño y elevamos una oración en tu memoria.

SIERRA, HÉCTOR ALBERTO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/20|. Nos duele en el alma tu partida, Dios te tenga en su Santa Gloria para que desde el Cielo nos cuides. Te llevaremos por siempre dentro de nuestros corazones, te recordaremos y amaremos siempre, descansa en paz. Al cumplirse nueve días de su partida a la Casa de Dios. Sus padres Sierra Héctor Alberto, Suarez, Edelmira del Valle, su hijo, sus hermanos, hermanos politicos y sobrinos. Elevan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Su esposa Ibañez Anselma y demás familiares part. su fallec.sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOC. Laprida 383.

CUESTA DE GESTAL, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Gustavo y Marcela en estos momentos dolor los acompañamos con cariño uniendo nuestras oraciones a las de ustedes y demás familiares, rogando a Dios por el eterno descanso del alma de doña Celina y por una cristiana resignación para todos sus seres queridos. Mario Murillo, su esposa Luchy, sus hijos Rita y Andrés, Martín e Ivana.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sus amigos de siempre Damián Gariglio y Carolina Corbalán y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio jardín del Sol.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (Pedrito) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Entrañable amigo,se te va a extrañar. Se ruega una oración en su memoria. Su amigo Pepi Musso y Susana Cabral, Hernán y Ana

HERRERO, CARLOS JOSÉ HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dejaste un gran vacío en nuestro corazón.viviras eternamente en nuestro recuerdo te amamos tu esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 14 en el cementerio jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VARGAS DE CASTRO, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. "Chicha vuela a Jesús y hacia los brazos de nuestra Sra. del Rosario de San Nicolás que tanto amaste". Su hermana política: Dora Mansilla de Vargas, sus sobrinos: Luis, Raúl, Doris y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Altísimo por la resignación de su esposo e hijos.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BRAIERO DE ÁGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. "Mami querida, tenemos fe que estás en un lugar hermoso junto a Dios, y que desde allí nos irradias luz y energías en nuestras vidas, pero cada día sentimos tu partida y te extrañamos mucho". Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan una oración en su memoria al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CABRERA DE DE MENECH, AÍDA ESTHER (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 30/09/20|. La Comunidad Jesús Misericordioso y Grupo de Oración participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su integrante Beatriz de Dahí. Ruegan consuelo a sus familiares. (Frías).

FIAD, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su esposa Yolanda, sus hijos Patricia, Gustavo, Rolando, María, Carolina, y Luis h. políticos nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Loreto. SERVICO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIAD, JUAN LUIS (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. La vida pasa tan rápido y las personas qué amamos se van. Te fuiste y no pudimos hacer nada. Sólo nos queda rezar por ti. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz Chico querido. Qué brille la luz que no tiene fin. Su esposa Yola, sus hijos Patricia, Gustavo, Titi, Rolando, María y Carolina, sus hijos/as políticas, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus fueron sepultados en Loreto.

FIAD, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. ."No es más grande quien más espacio ocupa, síno él que más vacío deja cuando se va". ¡Hasta siempre querido padre!. Su hija Patricia, su hijo político Luis Gómez, sus nietos Nahuel, Yesica y familia participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria. Sus restos son sepultados en Loreto

FIAD, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. yo soy el camino , la verdad y la vida,todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás .Sus amigos Neiqui .su esposa silvia y sus hijos gina y Lucas participan con dolor del fallecimiento del papá de sus amigos Gustavo y Patricia .se ruega oraciones a su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Su amigo y, Compadre de su hijo orejin Cachin Velez; Toty, Gloria, Yoli, y Damaris participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela N' 1.099 "Pedro Leon Gallo", participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra colega Prof. Patricia Fiad de Gomez y acompañan a su familia en este momento tan doloroso. Se ruega oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Que brille para el, la luz que no tiene fin" Nelida Silva y familia, Nora Serrano y familia, Susana Santillán y familia, participan del fallecimiento del padre de nuestra amiga Patricia Fiad. Eleven oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno brillando la luz que no tiene fin. Maria Cancinos, Elda Chaparro y Susana Santillán, participan del fallecimiento del padre de nuestra colega y amiga Patricia Fiad. Rogamos al Señor el descanso eterno.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dr. Daniel Alejandro Fiad, Dr. Juan Enrique Fiad y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Loreto.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Querido amigo que nos regaló la vida, siempre atento en los momentos alegres y en los dolorosos. Qué Dios te reciba en su morada celestial. Acompañamos a sus familiares en estos momentos de tristeza y dolor. Participan su fallecimiento su compadre Jota Coronel y flia, Ramón Sánchez y flia.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Que el señor los reciba en sus brazos y lo tenga entre sus elegidos. Que brille para él la luz que no tiene fin. Lola de Leiva y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. En medio de las adversidades de este mundo conservó la paz en su alma y en su corazón. Patricia Leiva y su hija Valentina Fiad participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga María Pía. Elevan oraciones en su memoria

MOUKARZEL, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Oscar A. Elean y flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pepe.rogamos oraciones a su querida memoria

MOUKARZEL, ROGER (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. Dr. Juan C. Eleán y flia., Antonio E. Eleán y flia., Miguel A. Eleán y flia., Oscar A. Eleán y flia., participan con gran dolor el fallecimiento del querido Pepe, rogamos oraciones a su memoria

MOUKARZEL, ROGER (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin" Chicho Eleán, Poshosha Llugdar hijas e hijo político participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

VIVAS, LUIS TEODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Su esposa Maria, sus hijos Cristina, Valeria, Silvia, Mario, Gustavo, Teresa y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida. Dpto. Choya. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CISNEROS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Emprendiste tu viaje a la Casa de Dios, brilla por siempre, cuídanos y danos las fuerzas para seguir en esta vida. Dios nos regaló la mejor madre. Tus hijos Raul Bau y flia; Ricardo Bau y flia, Berto Bau y flia, tu nieta Sonia, Alejandro, tus bisnietos María Belen, Jesús Daniel, Alex Antoni y Lian Franchesco. Ruegan al Señor la tenga en la gloria y brille para ella la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

CISNEROS VDA. DE BAU, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. "Me enseñarás el camino de la vida, me llevarás a tu presencia, y gozaré, Señor, junto a Ti de la eterna alegria.". Salmo 15. Su hijo Ricardo Bau, su esposa Teresa Aguero, sus hijos Claudio y Carlos Bau y sus respectivas familias, invitan al responso que se oficiará en el cementerio de Taboada, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento hoy sabado a las 8 hs. Se elevan oraciones en su querida memoria.