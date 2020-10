Filmó en secreto su película, le puso un título kilométrico y la existencia de esta producción se conoció cuando lo único que le faltaba era distribución

03/10/2020 - 10:46 Camerino

El actor norteamericano, Sacha Baron Cohen, como se dice, la tuvo que remar para encontrar alguien que quiera distribuir “Borat 2”, la saga de aquél éxito filme de 2006. A la segunda parte, el histrión la había filmado en secreto. Se conoció recién cuando tuvo que empezar la ciclópea búsqueda de quien la comercialice. Y así fue como apareció Amazon que puso todas sus fichas en esta producción que estrenará el próximo viernes 23.

La plataforma hizo el anuncio y también compartió el tráiler de la comedia.

El título original de la secuela, dirigida por Jason Woliner, es kilométrico: “Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan (algo así como Película subsecuente de Borat: Entrega de un soborno prodigioso al régimen americano para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán)”.

Así, ya promete dar grandes alegrías, pero es que además su premisa es de lo más curiosa: Borat cree que es una gran estrella por el éxito de la primera película e intenta pasar desapercibido sin dejar de hacer de las suyas.

El filme es un falso documental que recrea nuevas andanzas en Estados Unidos del ficticio periodista televisivo de Kazajistán, Borat Sagdiyeb (Baron Cohen). El filme mezcla ficción con escenas documentales en las que el personaje de Borat interactúa con gente real.

La película mantiene el mismo tono subversivo y de falso documental de la Borat (2006). El personaje fue creado por Baron Cohen para el programa televisivo británico Da Ali G Show (2000-2004).

Te recomendamos: Sacha Baron Cohen hará sátira sobre Trump

El propio actor ha escrito el guión junto a Peter Baynham, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Erica Rivinoja y Dan Swimer. Tanto Baynham como Hines y Mazer ya participaron en el libreto de Borat.

Será el próximo 23 de octubre cuando Amazon estrene 'Borat 2', dándose la casualidad de que apenas una semana antes se podrá ver a Sacha Baron Cohen en Netflix con un papel radicalmente diferente al de este periodista kazajo en la muy esperada “El juicio de los 7 de Chicago”.