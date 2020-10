Cuti y Roberto prometen “más de cien chacareras y hasta que las velas ardan”

03/10/2020 - 21:11 Pura Vida

“Tenemos más de cien chacareras. Será hasta que las velas no ardan”. Así de preciso y contundente fue Saúl Belindo “Cuti” Carabajal, cuando se refirió al contenido que tendrá el concierto vía streaming que brindarán el próximo sábado 10, de 20 a 22, por su cuenta de Facebook.

“Por primera vez nos animamos a un streaming en un máster class y contrapunto de chacareras”, dijo “Cuti” quien, con su sobrino Roberto (estará desde su muro de Facebook), harán bailar al mundo al compás de este ritmo apicarado.

Y resaltó: “El público y nuestros seguidores podrán pedir o sugerir que canten tal chacarera. Me imagino, será un contrapunto animado ya que iremos pasando la posta para complacer los pedidos. Algunos requerirán una explicación y yo lo daré con mucho gusto”.

Los sábados de octubre

El hermano de Carlos y de Agustín Carabajal contó: “Hace como siete meses que no viajamos y lógicamente no trabajamos. Yo creo que nuestros seguidores entenderán lo que nos pasa a todos los folcloristas. Queremos comenzar este streaming el sábado 10, de 20 a 22, y repetirlo todos los sábados del mes de octubre”.

El autor de “Déjame que me vaya” (junto con el salteño Roberto Ternán), adelantó el repertorio que presentarán en el primer streaming que harán este sábado 10. “Al publico le va a encantar escuchar, en nuestras voces, chacareras de grandes autores como don Cristóforo Juárez, Pablo Raúl Trullenque, “Cacho” Valles, Roberto Ternán, Julio Fontana, Juan Carlos Carabajal, “Bebe” Ponti, Agustín y Carlos Carabajal, Onofre Paz, Marcelo Ferreyra, Marcelo Mitre y otros más. Así es como cantaremos “Entre a mi pago sin golpear”, “Déjame que me vaya”, “Cuando me abandone mi alma”, “Santiago Chango Moreno”, “Imposible”, por nombrar algunas”.

“Cuti” destacó que también habrá espacio para hacer conocer a la gente algunas composiciones inéditas que grabó para su próximo disco. De las que están en esa placa discográfica indicó que “le tenemos mucha confianza a una en especial, ‘Chacarera del canto joven’, escrita por Julio Fontana y musicalizada por mí. Creo que es lo último que dejó nuestro gran amigo Julio”.

“Les contamos a nuestros seguidores que tenemos preparadas más de cien chacareras. Será hasta que las velas no ardan”, remarcó el prolífico autor nacido en La Banda.

En 1988 nació el dúo “Cuti” y Roberto Carabajal, tío y sobrino con muy pocos años de diferencia en su edad. De este dueto fueron publicados más de treinta álbumes, con una enorme cantidad de canciones de su autoría; el primero fue “Ahora”, en 1989. “Familiarmente”, de 1993, obtuvo un disco de oro por sus ventas.

Hicieron una versión cantada del poema El Gaucho Martín Fierro de José Hernández.