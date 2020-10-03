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CARTELERA TV / 4 de octubre de 2020

A LAS 20.00 ELIF

- 21:22 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA)

16.00 CINE. MATILDA

17.45 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE? FATMAGÜL

20.00 ELIF

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 POR EL MUNDO EN CASA

23.45 CÁMARAS EN ACCIÓN

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 ANIMAPAKA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 VA DE NUEVO

17.30 ESPECIAL: CLODOMIRA CANTA AL PAÍS

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: HUAICO HONDO vs. PARQUE AMÉRICA

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


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