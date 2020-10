Colegios privados analizan precios de matrículas y cuotas para el 2021

03/10/2020 - 23:22 Santiago

Sin novedades sobre la vuelta a las aulas, la mayoría de los colegios privados analizan los precios de las matrículas de cara al ciclo lectivo 2021.

En Santiago del Estero, la situación es igual que en todo el país, por lo que los representantes legales de las instituciones se encuentran en pleno debate y análisis sobre los posibles nuevos costos.

El Dr. Diego Basualdo, representante legal de instituciones privadas del medio se refirió al tema y habló de la preocupante situación de incertidumbre que afecta a la comunidad educativa, en su totalidad.

“Estamos evaluando, cada uno en su institución, para tratar de establecer un monto de matrícula y arancel que no sea pesado para las familias, pero hasta el momento no tenemos nada definido. Está todo muy revuelto, con novedades que surgen a diario. Estamos preocupados como todos. La escuela hoy está como cada parte de la sociedad, preocupada, esperando noticias positivas, y haciendo propuestas también, pero estamos en una incertidumbre generalizada”, expresó Basualdo.

Asimismo indicó que en “tiempo normal, los precios para el próximo ciclo lectivo solíamos anunciarlos en noviembre, pero hoy todo es distinto. Quizás hasta el próximo mes, los colegios propondrán momentos, porque también necesitan definir las matrículas para organizar el ciclo lectivo 2021. Cuando hablamos de organizar, me refiero en la hipótesis de una vuelta a la normalidad y en la hipótesis de una continuidad en la virtualidad. Por todo esto, se necesita definir la población escolar para el ciclo próximo por lo tanto algún monto se establecerá en noviembre”.

Finalmente indicó que “entiendo que las normativas no pueden presionarnos; sí tenemos presiones de la familia, de la comunidad, de las necesidades pedagógicas de organización. Las normativas no nos presionan porque estamos viviendo en una anomia total, una incertidumbre generalizada, que no nos permite avanzar en nada”.l