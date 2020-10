Se complica el acceso al 0 km en el corto plazo por la gran carga impositiva de los automóviles

04/10/2020 - 00:53 Economía

El presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Daniel Herrero, descartó que los automóviles puedan ser más accesibles para el mercado interno de la Argentina en el corto plazo debido a la alta carga impositiva, las restricciones cambiarias y la actual necesidad de recaudación del Gobierno.

Sin embargo aseguró que continúan las conversaciones con el Gobierno para establecer algún tipo de financiación hacia el futuro.

Sobre la posibilidad de tener vehículos más accesibles en precios para el mercado interno señaló que “es doloroso, pero cualquiera de los autos tiene una carga impositiva muy fuerte, con el mismo condicionante de la necesidad del Gobierno, más en este esquema de pandemia. Entonces hay que buscar un esquema de previsibilidad a largo plazo que permita bajar esa carga tributaria y a la vez ir buscando escala para dar competitividad, buscar exportaciones para sacarnos el problema del tipo de cambio que tiene la industria automotriz, y trabajar en el desarrollo de toda la cadena de valor y de proveedores para tener una industria y competitiva”.

Explicó que la “restricción cambiaria genera algunas distorsiones, y es parte de lo que hay que corregir y se va a dar en cómo se mueva el mercado hacia adelante y cómo vayamos encontrando el esquema de contenido local y exportaciones que permiten conseguir un nivel natural del tipo de cambio”.

En cuanto a un plan de incentivos para la compra automóviles, no fue optimista en el corto plazo, “hay que pensar hacia adelante y hablamos con el Gobierno que algún plan de financiación puede reactivar la industria y eso es parte del acuerdo. Lo estamos charlando. Las prioridades fueron correctas y totalmente adecuadas: uno no puede tener industria automotriz si no tiene cadena de valor, entonces toda la asistencia financiera ha sido dedicada a la cadena de valor del segundo y tercer anillo y sin esa asistencia financiera hubiese sido muy difícil hoy poner las terminales en marcha. Hoy con una industria más normalizada, podemos pensar en algún financiamiento para la compra de vehículos”.

“La electrificación de los vehículos es una tendencia irreversible en la Argentina y el mundo”

“Todas las terminales de la Argentina tienen proyectos de electrificación de sus vehículos” para responder a una tendencia global irreversible, aseguró el presidente de Adefa, Daniel Herrero.

“Los vehículos del futuro, conectados, electrificados, autónomos son tecnologías nuevas y tenemos que pensar cuáles vamos a desarrollar en el país, les tenemos que crear un marco de previsibilidad y buscar en acuerdo con Gobierno y sindicatos lo necesario para que sean competitivas”, explicó Herrero.

El también presidente de Toyota Argentina expresó que la industria automotriz está “en el proceso de cambio: todas las terminales nucleadas en Adefa están pensando en proyectos de electrificación de sus vehículos, en tecnología para seguridad, en tecnología para conectividad”.

“Es un cambio global irreversible -agregó- y Argentina tiene que estar en esa línea; si uno quiere ser exportador, tiene que tener esa tecnología. Para eso trabajamos todos en capacitación, en proyectos y pensar en el futuro. Junto con el Gobierno tendremos que ver qué incentivos conseguir para poder radicar en la Argentina esas nuevas tecnologías que forman parte de un proceso irreversible”.l