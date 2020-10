FÚNEBRES | 4 de octubre del 2020

04/10/2020 - 02:12 Funebres

FALLECIMIENTOS

04/10/20

-Marta del Carmen González

- Rosa María Juana Durán de Abate

- Carlos José Pizarro

- Roberto Eduardo Urtubey

- Ricardo Exequiel Rodríguez

- Víctor Toribio Comán (Fernández)

Sepelios Participaciones

GERARDO HERNÁN ACUÑA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

“Dios le dé el abrazo de la reconciliación gozosa y eterna en su Reino”. A nueve días de su fallecimiento, su esposa Elda Lucía, sus hijos José María, Mariela y Silvia Acuña, hijo pol. Sergio Banegas, nietos, invitan a la misa virtual el día 05/10 a las 18 hs. de la Pquia. San José Bº Belgrano. Nuestro agradecimiento al padre Julian M. Cueva, a Inst. religiosas y educativas, al personal de los sanatorios Norte y Alberdi, a los compañeros de su hijo de la A.P.R.H. a familiares, amigos y vecinos que con su acompañamiento nos ayudan a recuperar la serenidad y la paz del corazón para seguir adelante. Gracias a todos y que Dios los bendiga.

ÁNGEL SALVATORE ANANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20

y

SILVIA ELVIRA CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|.

Al cumplirse un mes, un mes y 5 días respectivamente, del fallecimiento de Silvia Castro de Ananía y Ángel Ananía, la familia de Nilda Ontiveros, su esposo Jorge, sus hijos Luis, Elsa, Daniel, Jorge, Ale y nietos Javier y Lucas ruegan por el descanso final de sus almas.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Comisario Mayor (R ) VÍCTOR TORIBIO COMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

El Señor secretario de Seguridad de la Provincia, Comisario General ® David Marcelo Pato, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este duro momento, elevando una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Comisario Mayor (R ) VÍCTOR TORIBIO COMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

El Señor jefe de Policía, Comisario General Roger Alberto Coronel, participa con profundo dolor y tristeza su fallecimiento y ante este penoso momento, acompaña a su familia con resignación cristiana.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Comisario Mayor (R ) VÍCTOR TORIBIO COMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

El Señor subjefe de Policía, Comisario General Juan Manuel Morales, participa su fallecimiento acompañando a la familia por esta pérdida y ruega al cielo que brille en su memoria la luz que no tiene fin.

ROSA MARÍA JUANA DURÁN DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 1/10/20 y espera la …..

Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ROSA MARÍA JUANA DURÁN DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 1/10/20 y espera la …..

Su hijo Miguel Ángel, su esposa Marcia Palomo, sus nietos Miguel José, Ángel Cristóbal, Marcia Silvina, Santiago Gaetano y Agustín, sus nietos políticos Patricio Berardinelli, María Alicia Basualdo y Agostina Abbondándolo, sus bisnietos Lautaro, Justina, Simón y Catalina, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al Altísimo por su eterno descanso. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (PEDRITO) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Señor recibe a tu hijo en tus brazos y que brille para él la luz que no tiene fin. Participa Baralides Bravo de Villalba suegra de su hermano Carlos González, su cuñada Fanny Villalba y su sobrino Daniel Villalba.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (PEDRITO) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Su hermano Carlos, su cuñada Lilian, sus sobrinos Sandra, Silvina, Germán y flia., Lucas y Candela. Vivirás eternamente en nuestros corazones.

IBAÑEZ, JOSÉ FRANCISCO

(q.e.p.d.) Falleció el 4/4/20|.

Papito: a seis meses de tu partida al Reino Celestial, te recordamos con mucho amor y cariño, como tú nos diste en esta vida terrenal. Gracias por dejarnos muchas enseñanzas, fuiste una persona humilde, solidaria, activa y ejemplar. Te extrañamos, pero el saber que estás junto a tu viejita y a Dios nos reconforta y nos permite seguir adelante. Sentimos tu presencia, siempre, protegiéndonos y cubriéndonos con tus brazos en los momentos difíciles. Te amamos y siempre estás en nuestros corazones. Tus hijos: Olga Rosa, José Francisco y Carlota del Valle y su hija política Fanny Carabajal. Elevamos oraciones en tu memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JAVIER FRANCISCO MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

[3/10 21:18] Redacción: Javier Francisco Medina

Falleció el 3/10/2020

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus familiares en este difícil.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JAVIER FRANCISCO MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con enorme tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JAVIER FRANCISCO MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

Jorge González y familia participan con gran dolor su deceso y se unen en oración por su alma.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JAVIER FRANCISCO MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

Directorio y personal del Banco Santiago del Estero lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso trance.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JAVIER FRANCISCO MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

: CPN. Aldo Mazzoleni y familia participan con pesar su fallecimiento. Rezan para que Dios lo reciba en su Casa Celestial

MIGUEL ANTONIO NADER (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20…

Ricardo Orlando Tapia, su esposa Esmilda del Valle Coronel participan su fallecimiento y abrazan en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL ANTONIO NADER (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20…

Alejandro Julián, su esposa Marcia, sus hijos Naila, Alejandro y Samira participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este triste momento con sincero afecto. Se ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

MIGUEL ANTONIO NADER (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20…

José Beccaría, su esposa Mirta Carrillo de Beccaría, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino Miguelito, acompañan a su madre y hermanos en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL ANTONIO NADER (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20…

Fuiste un gran gladiador en la vida. Eras tan feliz, pero sin decir adiós partiste para dejarnos sumidos en un gran dolor y congoja. “Volaste” tu ausencia será recordada con resignación cristiana. Descansa en paz en el Reino Celestial. Tus tíos Titi y Héctor Rebullida.

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con dolor el fallecimiento de el querido Miguelito y acompañan a su familia.

Elsa Daher y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Cacho Figueroa, Rosa Gutiérrez y sus hijos Carlos y Pablo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones a su querida memoria.

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Justo Alegre, su esposa Silvia Assef, sus hijos Analia, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián con sus respectivas flias, acompañamos en este difícil momento que les toca vivir, a madre, hermanas, esposa e hijas y demás familiares. No hay dolor más cruel para una madre que la pérdida de un hijo, no existen palabras de consuelo solo el tiempo cicatriza esta herida. Fuerza Mavel porque quedan por quien seguir luchando. Abrazamos desde la distancia a todos sus familiares. Deseándoles pronta resignación. Elevando oraciones en la memoria de nuestro querido Miguelito, que en paz descanse.

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Antonio Ger, María Gabriela Tonelli, todos sus hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Mónica, haciendo llegar a toda la familia nuestro más sentido dolor por la pérdida de una persona tan querida y respetada. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Jose Gali y Adriana Yapur e hijas, lamentan participar el fallecimiento de su querido primo Miguel y acompañan a su tía Mavel y a toda su familia en esta gran pérdida.

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Pedro José Basbús y familia participan del fallecimiento de Miguelito y acompañan a su familia en estos momentos.

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Mi querido primo Miguel, tantos recuerdos a tu lado y tantos bellos momentos compartidos en Villa Unión y en la casa de la Misiones hacen que sea más difícil esta despedida. Ruego a Dios que nos de fuerzas para superar este dolor que ha dejado tu partida. Te pido que desde el cielo no desampares nunca a mi tia Mavel, a Lily, a tus hijos Mica y Fede, a tus hermanas Moni y Marce y tus sobrinos Andrea y Santi. Con toda mi tristeza te despido " Miguelito". Su prima Mariel Yapur y familia, nunca te vamos a olvidar.

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Querido Miguel, participamos con inmensa tristeza tu partida, te extrañaremos, quedarán en nuestra memoria y corazones los momentos compartidos con el amigo leal, de altos valores y hombría de bien. Dios te reciba en su gloria. Tus amigos y amigos de tu hermana Mónica, mamá Mavel y hermana Marcela: Salvador Tasca, Chela Bagnato, Nena Orieta, Noelia García Juárez, Tere González, Lidia Galicia. Elevamos oraciones junto a tu familia

MIGUEL ANTONIO NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Como expresar tanto dolor por la pérdida de un ser humano tan grande y ejemplar. Esposo y padre incomparable. Hermano presente. El mejor de los hijos. Siempre atento y preocupado por las necesidades de todos, sin horarios. Con tus hijos, solo amor y protección. Como amigo, el mejor de todos. Sólo Dios, fuente de todo consuelo y fortaleza, nos ayudará a sobrellevar este momento. Tenemos fe de que ya estás en su reino gozando de la gloria que te ganaste. Su madre Mabel Navarro de Nader, su esposa Lilia y sus hijos Mica y Federico, sus hermanas Mónica y Marcela, su hermano político Carlos y sus sobrinos Andrea y Santi elevan oraciones en su queridísima memoria.

PEDRO CELESTINO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

“Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno”. Querido Pedro te vamos a extrañar. Nos queda un gran dolor por tu repentina partida. Elevamos oraciones en tu querida memoria. Hugo Alfredo Vega, Cathy Fernández y familia, acompañan a su familia en este difícil momento.

PEDRO CELESTINO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

“Señor dale el descanso eterno y que brille para nuestro querido Pedro la luz que no tiene fin”. Con inmenso dolor te despedimos y rogamos oraciones en su memoria, jamás te olvidaremos. Tus consuegros Raúl Joaquín Fernández y Olga Ledesma participan con profundo dolor su fallecimiento.

PEDRO CELESTINO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Personal de la empresa North Trading Solutions SRL participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento rogando oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (PEDRITO)

(q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|.

“Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad”. Descansa en paz Pedro y que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus primos hermanos y sobrinos Graciela, Marta y Silvina Gonzalez, Rodolfo González y familia: Norma, Ramona, Cristian, Marianela, Maximiliano, Lisandro, Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

Sub. Of. Mayor (R) ROBERTO EDUARDO URTUBEY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

Su esposa Nelly Elena Moya, sus hijos José Luis, Miguel Ángel y Ricardo Antonio, sus hijas políticas Julia Magdalena Ibáñez, Marcela Formini y Roxana Protti Maina con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RICARDO EXEQUIEL RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

Daniel Montes, su esposa Susana y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo Exequiel. Acompañan a su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALECIMIENTO

RICARDO EXEQUIEL RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la resurrección.

LA MUERTE NO ES NADA

La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo.

Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra.

La vida es lo que es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista?

Te espero…No estoy lejos, justo del otro lado del camino… Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas (San Agustín).

Su familia: Susana, María Luz, Rocío, Exequiel y Lucila participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo por su eterno descanso. Elevan oraciones en su querida memoria.

Enrique Bernardo Trejo

Falleció el 25/09/2020

Ya descansas en brazos del señor; desde allí danos fuerzas para seguir; aceptando la voluntad de Dios. No te fuiste; estás en nuestro corazón en innumerables recuerdos; alegres, compartidos, como te gustaba acercar, acompañar, participar de tu pan, tus viajes, Tu cariño, tu ayuda a cuántos se arrimaban como lo expresan los cientos de amigos, conocidos, compañeros, vecinos, familiares que aún hoy nos hacen llegar su pesar y a quienes agradecemos por estar presentes en estos momentos de dolor a 9 días de tu vuelo en la eternidad, su señora, hijos, hijos políticos, nieto, hermana, sobrinos, hermanos políticos, y demás familiares. Invitamos que nos acompañen a orar en la misa de las 12 horas en parroquia Santa Rita mañana 5/10 la que será emitida en vivo por Facebook: https://www.facebook.com/Santuario-Diocesano-Santa-Rita-Santiago-del-Estero-1120134274678092/. Rogando por la paz de tu alma.

URTUBEY

su amigo, cuñado de su hijo Miguel Ángel, amigo de sus hijos José Luis y Ricardo, Miguel Ángel Formini, Sara Montes, Paola Formini y flia, Emanuel Formini y flia, y Fernando Formini yflia participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO ROQUE ROBERTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

Betty Larcher de Peralta y flia. participan con pesar el fallecimiento de su amigo de siempre. Acompañan a su esposa Reina, hijos y demás familiares en estos momentos de dolor y ofrecen oraciones en su memoria. Que descanse en paz. La Luz de Cristo siempre brillará para todos.

BARRERA, TOMASA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. La madre política de su hija Sonia. Sra. Yolanda Ledesma de Alaimo y su hermano politico Rafael Alaimo, participan con profundo dolor la partida al Reino Celestial de la Sra. Tomasa. Elevan oraciones en su memoria.

DURÁN DE ABATE, ROSA MARÍA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DURÁN DE ABATE, ROSA MARÍA JUANA (q.e.p.d) Falleció el 1/10/20 en Ciudad Autonóma de Buenos Aires|. Sus consuegros Dr. Durval José Palomo, su esposa Elena del Valle Díaz Esteve, sus hijos Daniel, Marcia y Diego participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que descanse en paz.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ana Veléz, Patricia Hoyos y Andrea Juarez participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañera de trabajo Tere. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Ing. Arce, Leopoldo Javier y Sra. e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Sandra. Ruegan oraciones en su memoria.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Silvia Ludueña, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Sandra. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, MARTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Sus hijos Eugenia, Patricia, Virginia, Lucrecia, h.polit. Walter, Héctor, Alejandro, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Los Acosta. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. Alcira querida hermana política, Dios te ha elegido un lugar en el Cielo y te llamó porque no querias que sufras, El te espera con los brazos abiertos. Los acompañamos a todos nuestros sobrinos y a Pocha, su nuera que atendia con paciencia y cariño. Les deseamos en estos momentos de dolor para que encuentren la paz y resignacion necesaria para llevar adelante semejante dolor. Que nuestras oraciones elevadas al Señor lleven su alma a descansar en la región de luz y paz. Su hermana política Elsa Bravo y sus hijos: Fredy, Marcelo y Marisa Carol.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. Oscar Muratore, Julia Escolano y Analía Muratore y flia, acompañan a su hijo Carlos en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. Martin Muratore, Cristina Manzur, Anto y Nacho, acompañan a su hijo Carlos y demás familiares en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. Alberto Escolano, Luz Corvalán, acompañan a su hijo Carlos Bravo en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. David Jarma, Graciela Neirot y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en especial a su hija Norma en esta dificil etapa de la vida. Ruegan una oración en su memoria.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. Vuela alto madrina ya descansas en paz en los brazos de Dios. Sary, Nene, Mili Navarrete, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció 1/10/20|. Gabriel Carabajal y Ana Lissi participan su fallecimiento y acompañan a su hija Norma en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE GUZMÁN, BLANCA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Guido Roldán (Chiquitín), Lydia del Valle Roldán (Nena), Ramón Rosa Leiva (Piojo) acompañan a los amigos Chuly, Hugo, Vicky, Coni y a su esposo Pita Guzmán en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

MARCHAND, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 30/9/20|. Quedarán en nuestros corazones los momentos compartidos. Ana Gatti de Zahorski, sus hijos, Jorge Eduardo y flia. Ana Gabriela y flia. acompañan a su hija Lourdes, hermanos y demás familiares en tan difíciles y penosos momentos. Elevamos plegarias por el eterno descanso de su alma.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Lamentamos profundamente la partida de Miguel Antonio y rogamos por su eterno descanso. Que el Señor reconforte a su esposa Lilia a su madre Mabel y sus hermanas Monica y Marcela y familias. Su tía Ida de Nader y sus primos Pablo, Claudio, Gabriela, Silvina y Natalia y sus respectivas familias. Que brille para él la luz que no tiene fin.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes porque yo soy tu Dios". Is 41:10. Descansa en paz querido Miguelito. Su tía Sofía Navarro de Ganem, sus primos Nicolás, Stella y Susana junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañana a la querida Mabel, Mónica, Marcela, su esposa y sus hijitos elevando oraciones por su cristiana resignación.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del omnipotente. Diré yo al Señor: Refugio mío y fortaleza mia, mi Dios, en quien confío". Salmo 91 - Descansa en paz querido Miguelito. Sus primos Ditto Gerez, Marisa Gerez y Carlos Santillán, sus sobrinos Mariano y Juan Cruz participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan con afecto a la querida tía Mabel, Mónica, Marcela, su esposa y sus hijitos elevando oraciones por su cristiana resignación.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Porque si creemos que Jesús, murió y resucitó así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús" 1 Te 4. Descansa en paz querido Miguelito. Sus tíos Miguel Navarro y Escolástica López, sus primos Fabio, Javier y Valeria junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y a compañan a la querida Mabel, Mónica, Marcela, su esposa y sus hijitos elevando oraciones por su cristiana resignación.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Querido sobrino Miguelito, hoy te tocó partir en medio de esta pandemia que no perdona, dejando a tus hijos y familiares con un dolor inmenso. Pido a Dios les dé resignación y sigan haciendo lo que vos hacías, cuidar a todos. Un ser increible, buena persona, afable, servicial y muy querido. Que Dios te tenga junto a su lado. Su tía Elda.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Primo querido: tu partida dejará un vacío enorme en nuestras vidas, fuiste un ser bondadoso, buen amigo, humilde y siempre presente. Te despedimos con gran dolor. Sus primos Gustavo, Roxana y sus sobrinos Ignacio, Luisana y Julieta, Miguel Nader, tu tia Gloria como vos decias, descansa en paz Miguel. Gloria Najarro.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Con profundo dolor participan su fallecimiento. Sus primos Kitty y Jorge Allub y respectivas flias.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sus primos Alicia, Julio y Adriana Warde, participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su querida memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su tía Zarife Allub de Sarquis, hijos y nietos, participan su fallecimiento, rogando por su eterno descanso.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Elvio René Llarull (Gordo), su esposa, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Herbert Renner, Ana Agüero, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre, hermana Mónica y demás familiares en este momento de profunda tristeza. Se ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Personal administrativo y profesional del CSI, compañeros de su hermana Mónica, acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Socios y compañeros de CSI de su hermana Mónica: Dras. Funes, Salera, Bridoux y Dres. Martínez y Fernández, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dra. Rosa Funes, sus hijos Dr. Diego Barci, Ana G. Barci, compañeros del CSI de su hermana Mónica, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dr. Julio Bridoux, su esposa Martha Giménez, y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dr. Gustavo Román y Dra. Silvina Bridoux, compañeros de su hermana Mónica, acompañan a la familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Luisa Chequer, sus hijos Eugenio, Florencia y Luciana participan su fallecimiento. Ruegan una oracón en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Greta Basbús, Jorge Eduardo Chequer Basbús participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Mónica y familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Viviana Chequer y sus hijos José y Luciana e hijos Virginia y Cristian e hijo, acompañan a Mónica y flia, y ruegan al Señor por su alma y la cristiana resignación de su familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Valeria Abdala participa con dolor el fallecimiento del primo de su amiga y hermana del alma Maru Nvarro. Ruega oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Chiqui y Valeria Abdala y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil y triste momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Julio Abdala y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Héctor Hauteberque y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su hermana Mónica y flia. en este penoso momento. Dios lo reciba en sus brazos y reconforte a su familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Directivos y personal de Sanatorio 9 de Julio SA., participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida compañera Dra. Mónica Nader, acompañandola a ella y su familia en este momento de dolor.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Nora Beatriz Azar y sus hijos Federico Daniel y Maria Silvia Arjona, Nora y Guido Larcher, Francisco José y Silvia Rodriguez y Gustavo y Claudia Ortiz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida amiga Mónica y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Miguelito: desde el Cielo bendícela a tu adorada e inconsolable madre. Te despedimos con tristeza, rogando que tu buena alma descanse en la paz del Señor. Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón, sus hijos Sandro y Oscar y sus respectivas familias acompañamos a tu esposa, hijos y hermanas.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Rodolfo Soria y Maria Fernanda Muratore, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, madre y hermanas en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Delia León de Assán, acompaña en el dolor a su madre Mavel, esposa Lilia e hijos, a sus hermanas Mónica y Marcela y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Daniel Collado (Coco) y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Luis Manuel y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañamos en especial a la Dra Mónica Nader y a toda su familia ante tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. María Elisa Paz de Espeche, Luis Manuel Espeche, sus hijos José Luis, Nani, Lucía, Juan Manuel y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañamos a su esposa Lilia, a sus hijos Micaela, Federico, a su madre y hermanas ante tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Marcelo Oller, Alicia Bejarano y sus hijos Andrés y Lourdes, participan con mucha tristeza el fallecimiento de Miguel, acompañan a Mónica y al resto de su flia. en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Héctor Chequer, Maria Cecilia Barquin, sus hijos Maria Cecilia, Héctor y Constanza Mayuli, acompañan espiritualmente a su familia ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Greta Chequer, sus hijos Paula y Fernando, Agustina y Pablo y Antonio Abraham, participan el fallecimiento de Miguelito con profundo dolor y acompañan a su familia en tan duro momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Lelia de Bosque y familia, acompañan en este doloroso momento a su familia. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz Miguelito.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Salvador Tasca y familia acompañan a sus amigos en este duro momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Noelia García Juárez y familia acompaña a su amiga Monica en este momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Amigos de su hermana Mónica la acompañana en este difícil momento. Chela, Tere, Nena, Chiqui, Noelia y Salvador.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Con inmenso dolor te despido querido Miguelito. Descansa en paz. Adriana Navarro participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Mavel y a sus hermanas Mónica y Marcela en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Con profundo dolor, despedimos a un querido amigo y vecino de toda la vida. Esmera, Coca y Licha Sapag, participan con profundo dolor tu partida al Reino del Señor.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sus amigos Tito Sarquiz y Mabel Leonor Herrera de Sarquiz y flia, participan con profundo dolor su partida y acompañan a la flia., en tan dificil momento, elevan oraciones.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Raul Jose Jalaf, Edis Vilma Jalaf de Tain y Roberto Jorge Jalaf, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Edis Vilma Jalaf de Tain y sus hijos José Ernesto Tain y Alejandro Agustín Taín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Víctor Marcelo Raed, su esposa María Inés Abdo, su hijo Fortunato, y el Pbro. Miguel Ángel Abdo, participan con profundo dolor su partida y acompañan a la querida Mónica, a Mabel y a toda la flia. en tan difícil momento. Invitan a novenario de misas que ofrecerán en la Parroquia Santísimo Sacramento del Bº Borges (calle 14 y 105) de lunes a viernes a las 16:30 hs y domingo a las 10 hs, para rezar por su eterno descanso y el consuelo de su familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Cdor. Miguel Aquim, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dr. Chiqui Domínguez, su esposa Viviana y su hija Florencia acompañan a su amiga y colega Mónica y además familiares en este doloroso momento. Deseamos una pronta y cristiana resignación.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Norma Rafael de Anauate y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Miguelito y abrazan con mucho afecto a su madre Mabel y a sus hermanas. Ruegan al Altísimo pronta resignacion a su familia y paz a su alma. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Gustavo Martinetti y Carmen Silva participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Luis Lucena, Mercedes Martinetti, sus hijos Eugenia, Mercedes y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre y hermanas en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Oscar Alberto Rusz, su esposa Dra Haydeé Salgado despiden al amigo con mucha tristeza, acompañan a la familia toda, ante el dolor por irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Perla Juárez de Carabajal, Fito Carabajal, Mariana Flores, Laureano y Joaquina Carabajal Flores, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Miguel. Acompaña a su esposa, hijos, madre y hermanas en estos momentos de gran dolor. Se ruega oraciones en su memoria. Descansa en paz querido amigo Miguel.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Ada Roldán de Pons, participa con mucha tristeza el fallecimiento de Miguelito y acompaña a su mamá, su esposa y hermanas en tan dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Marta de Simone Vda. de Mocchi y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en su tristeza a su querida mamá Mavel y a su querida hermana Dra. Mónica. Se ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Yo soy la resurreccion, el que cree en mi, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás". (Juan 11,25-26). Compañeros del Centro de Nefrología 9 de Julio: Myriam, Analia, Cintia, Rubén, Vera, Jorge, Sebastián, Norma, Coty y Roxana participan el fallecimiento del hermano de la querida Dra. Monica Nader.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Flia. Paz Muratore, participan el fallecimiento del hermano de su amiga Mónica Nader.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Maximiliano Costas, Sara Mercedes Vidal y sus hijos Maxi, Ma.Virginia y Leandro Costas lamentan mucho la partida del querido Miguel. Acompañamos y abrazamos a su esposa Lilia y a sus dulces hijos Mica y Fede.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Deva espacio de bienestar, acompaña con profundo pesar a Lilia por la partida de su querido esposo. Te abrazamos Lili! ¡Namaste Miguelito querido!

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Beba Matach y su hijo Alejandro Auat participan con profundo dolor su fallecimiento. Y abrazan con gran cariño a Mabel y Mónica.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Alejandro Medina despide con muchísimo dolor a queridísimo amigo. Te voy a extrañar Miguelito. Dios te bendiga y bendiga a tu familia!

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Mí alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro? Participan en oración: Dr. Francisco Lescano Núñez, Prof.Noemí Farias, Dra Mara Lescano, Dr. Guillermo Bellido, Ing. Lara Lescano, CPN René Llarull, Dra Marisel Lescano, De. Franco Pita Diaz, acompañan a su hermana Mónica y a la flia. de René Elvio Llarull.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Los hijos de la tia Blanquita Salomón de Assef, Silvia, Migui, Rosy y respectivas flia, acompañamos en el dolor a sus familiares, rogando pronta resignación y consuelo. Elevamos oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Flavia Salloum y Susana Gauna y sus respectivas flias, acompañan a su esposa Lilia e hijos en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Osvaldo Mario Maffini y Sra. participan el fallecimiento del hermano de su amiga Mónica y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Figo Inmobiliaria a través de su titular Luis Alberto Bravo con profundo dolor ante la repentina y inesperada partida de su cliente y amigo. Que brille para el la luz que no tiene fin y acompañan a su familia en este dificil momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Alba Duelli de Pandolfi, sus hijos Tere y Máximo Sanz Terau, Carlos y Enzo Pandolfi y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su madre y hermanas rogando oraciones en su memoria.