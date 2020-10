FÚNEBRES | 4 de octubre del 2020 - PARTE 2

04/10/2020 - 02:12 Funebres

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Nelly Beatriz de Basbús participa el fallecimiento del hermano de su médica Dra. Mónica Nader y acompaña a su madre, hermanas y sobrinos en su dolor. Eleva una oración por el descanso de su alma.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Maria Eugenia Basbus y Carlos Daniel Seidel participan el fallecimiento del hermano de la Dra. Mónica Nader y la acompañan en su dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Nelly Patricia Basbús y sus hijos Jimena, Ignacio y Juan Anglade participan el fallecimiento del hermano de su querida amiga Mónica y acompañan a toda su familia en estos momentos de profundo dolor y que Dios le dé consuelo y protección a su madre Mavel. Que brille para él la luz que no tien fin.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Daniel Yocca, su esposa Maria Lucrecia de la Cruz y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Maria Luisa Rímini Olmedo, sus hijos: María Luisa, Raúl, Tristán, Maria, Joaquin y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Lili y a sus hijos. Elevan una oración en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Amigas y compañeras de la promoción del Colegio Madre Mercedes Guerra de su hermana Dra. Mónica Nadre, Graciela Secco, Claudia Lucena, Teresita Pandolfi, Adriana Rozze, Patricia Ávila, Lucrecia Spitale, Alicia Bejarano, Greta Chequer, Nelly Basbús, Susy Paez, Margarita O´Mill, Marta Silvia Orofino, Miriam Larcher, Teresita Cordoba, Eugenia Beltrán, Judith Rueda, Maria Nelba Alberto, Susana Boboli, Lucrecia Avido, Ines Ibañez, Mirta Ledesma, Adriana Crocco, Leticia Nazar, Alicia Comelli, Angelica Dayub, Nilda Rivero, Beatriz Simon, Margarita Acosta, Isabel Sayago, Analía Piga y Graciela Brunello participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración por el descanso de su alma.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Cecilia, Pablo, Gregorio, Alfredo, Luis, Angélica Degano y respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Cdor. Pablo Degano, Raul Roldán, Carolina Ledesma y Andrea Larrea, participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan una oración en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Familias de Roberto Alicia y Ricardo Molinari participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia Nader en su dolor.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dr. Julio Francisco Zorrilla, junto a su esposa Maria Laura Sánchez Piccardi y sus hijos Francisco y Manuel, participan con gran pesar el fallecimiento del querido amigo Miguelito. Acompañamos a su familia con gran cariño. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterno.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dra. Francisca Córdoba, Hugo Agostinelli y flia. participan con profunda tristeza su fallecimiento. Acompañan a su querida familia en el dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Expreso San Nicolás y sus empleados, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Mi querido primo, hermano, compadre, hoy nos acompañas desde otro lugar...pero siempre entre nosotros. Un abrazo al cielo querido Miguelito. Juan Carlos Yapur y familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Corina y Juan José Riera, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Humbico Julián y Tono Auatt y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Miguelito. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Freddy Basbús, su esposa Magaly Pece, sus hijos Marcelo Basbús y flia., Claudio y Silvia Adriana Basbús participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Docentes Agremiados Santiagueños participan con profundo dolor el fallecimiento de Miguelito y acompañan en este dificil momento a su familiares rogando oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Darío Seleme y familia y el personal de Restó Emilia y Parrilla 1900, participan con dolor su fallecimiento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Margarita Anauate de Batule, sus hijos Marcela, Cecilia, Omar y sus respectivas flias, participan con profundo dolor e inmensa pena el fallecimiento del querido Miguelito, acompañan en este triste momento a su mamá Mavel, Monica, Marcela (en la distancia) y a su Sra. esposa y a sus hijitos por esta pérdida tan querida. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral, Departamento Juridico y Personal Administrativo del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su matriculada y vocal del consejo directivo Dra. Mónica Nader. Ruegan una oracion a su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Olga Anauate, participa con inmenso dolor el fallecimiento de su querido Miguelito y acompaña a su mamá Mavel, hermanas Monica y Marcela y a su sra. esposa e hijitos en este dificil momento. Ruego oraciones por su eterno descanso.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su colega y vocal del Consejo Directivo Dra. Mónica Nader. Ruegan una oración a su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Ana María S. de Simón, sus hijos Pedro, Rolando, Jorge, Manuel y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento y saludan y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan por su descanso eterno.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en esta dificil etapa de la vida. En especial a su hermana, nuestra querida amiga Mónica. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Amigas y compañeras de su madre Mavel de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con dolor su fallecimiento, piden al Señor lo reciba en su Reino y saludan y acompañan a sus fliares.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Todas las virtudes que Dios te dio, las has compartido con tu flia. y tus prójimos. Acompañamos a Mavel, tu esposa e hijos Luis. Luis Congiu, Perla Buenvencino y flia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Te fuiste sin hacer ruido, así como eras, callado y tranquilo, dejando nuestros corazones rotos pero llenos de recuerdos de momentos compartidos. Jamás te olvidaremos querido Miguelito. Elenay Gustavo Mues y sus respectivas flia acompañan a Mabel, Mony, Marcela, Lili y sus hijos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Atilio Chara y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su flia. en este difícil momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Atilio, Richards, Shalo,Violeta, Sarita y Silvia Chara, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a toda su flia. en este dificil momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. María Teresa Juárez de Navarro, sus hijos Miguel Felipe y señora, María Teresa Navarro de Elías y familia, Carlos Enrique Navarro y familia, Alejandro Ramón Navarro y Sergio Fabián Navarro, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Las amigas de su hermana Marcela, Lilia Maldonado, María de los Angeles Lescano y Elida Vera participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Que el Señor lo reciba en su morada y le dé el descanso eterno.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino y permite que descanse e paz su alma." Margarita de Torres, compañera y amiga de su mamá, participan con profunda tristeza el fallecimiento de Miguelito. Abraza en el afecto a Mónica, rogando serenidad y fortaleza para toda la familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Querídismo primo Miguel, en tu transitar por la vida dejas profundas e imborrables huellas. Nos quedan tu cálida y franca sonrisa, tu mano tendida, tu fe inquebrantable y tu carisma tan especial y apreciado: el de ser una muy buena persona. Nelly, Estela y Norma Tamer abrazamos a tu madre Mavel, a tu esposa Lilia, a tus pequeños Micaela y Federico, a tus hermanas Mónica, Marcela y demás familiares rogando serenidad y fortaleza para afrontar tu pérdida.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Enzo Pandolfi y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Miguel Nader y ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. José Félix Alfano, su esposa Marcia Valladares e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Miguelito y acompañan a su familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Teresa Abal Zain de Bertrand, sus hijos Maria Teresa, Luis Carlos y Francisco José y sus respectivas familias, lamentan profundamente el fallecimiento del querido Miguelito y acompañan con mucho cariño a Mavel y a sus hijos. Que la Gloria de Dios les de resignación y paz.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Gloria del Carmen Quiroga y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Mavel y acompañan a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Victoria Uequin y sus primos Gustavo Nabac y flia. Juan C. Nabac y flia. Patricia N. de Pikaluk y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de Miguel Nader. Rogamos su descanso eterno.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Graciela de Karam, Leopoldo Llapur y Marcela Karam despiden con gran dolor a su amigo Miguelito acompañamos a su madre y hermanos en estos momentos de tanto dolor.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Silvia Ibáñez Tauil y sus hijos Roberto García Méndez y María Nazario, Maia García Méndez y Luis Almaraz acompañan con inmensa tristeza a nuestra querida Moni.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Los hijos de Norma Tauil de Ibáñez: Dito, Silvia, Richard y Carlos Ibáñez Tauil acompañan a la familia Nader en este momento de dolor.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Nader Miguel Antonio: su amigo Roberto Chelala participa con profundo dolor su fallecimiento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sr. Argentino Cambrini, Sra. Cecilia Llapur y familia, lamentan profundamente el fallecimiento del querido amigo Miguel, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria. "Brille para él la Luz que no tiene fin".

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sra. Marta Chamas de Llapur, junto a sus hijos Graciela, Cecilia y José Cambrini y sus nietos, acompañan a toda la familia ante irreparable y tan triste pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Huda Arlla de Zemán, sus hijos Marcia y Martin, Claudia, Sandra y Juan y sus nietos Juan, Maria Nahjat, Loris, Facundo y Gonzalo participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos, pidiendo por cristiana resignación para ellos. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Elena Yoles y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Miguelito y acompañan con sus oraciones y cariño a sus hermanas Mónica y Marcela y a su mamá. Ruegan por su paz y por la pronta resignación de su familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguelito. Nuestras condolencias a toda su familia en este difícil momento. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y Eugenia María Chedid.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Carlos Alejo Ducca, María Beatriz Viaña de Ducca, sus hijos y nietos acompañan a su madre y familia en este momento tan triste.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Luisa Argañarás y familia lamentan el fallecimiento del hermano de la Dra. Mónica Nader y la acompañan en el dolor con sus oraciones junto a todos sus familiares.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana acompañan con mucho cariño a su familia en este momento de dolor.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo y señora participan su fallecimiento, acompañan a su mamá, a su hermana Mónica y a toda la familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Teresa y Estela Gelid participan con mucho dolor el fallecimiento de Miguelito. Abrazan angustiadas a Mabel, Mónica y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Luis Alberto Miguel participa con dolor el fallecimiento del hermano de Mónica y la acompaña en estos momentos.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Amalia Elena Filippa de Guber participa con dolor su partida y acompaña cariñosamente a la muy querida Mónica, a su mamá Mabel y demás familiares en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Rafael, Alejandro, Cecilia y todos los que hacemos Sabor A Mí, acompañan con cariño, en especial a su esposa Lilia, dilecta cliente de esta casa, a sus amorosos hijos, y a toda su familia en estos momentos tan tristes.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Nora Rafael de Jiménez y sus amigos Juan R. Jiménez y Marcia Rojas, César Jiménez, María de los A. Jiménez y Adrián Di Salvo y sus respectivas familias despiden con gran dolor a Miguelito, acompañan con cariño a su esposa e hijitos, a su mamá Mabel y a sus queridas hermanas. Ruegan por su paz en el Señor, consuelo y esperanza para su familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Elsa Di Piazza abraza en el dolor a su familia, con especial afecto a Mabel su madre, a Mónica y Marcela sus hermanas.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. La ausencia es dura y sin embargo las huellas de tu presencia ayudarán a continuar adelante. Dios consuele a tu amada familia. Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor su fallecimiento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. CP. Lía Goitea, T. de Meossi y Lic. Graciela Ruiz participan el fallecimiento del hermano de la Dra. Mónica Nader. Oraciones a su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Griselda Cremaschi de Julián, hijos Celia, Marcelo, Leandro, Claudia y nietos; acompañan a Mabel, Mónica, Marcela y familias en este tristísimo momento de la pérdida de Miguelito, a quien conocieron chico travieso y la vida convirtió en adulto responsable. Ruegan al Señor lo reciba con todo el cariño que Miguelito supo dejar entre los que lo conocieron.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Marcelo Lugones y Alicia Cesca, junto a sus hijos: Virginia y Esteban, Alfonso y Anita, Germán y Daiana y Javier Lugones Cesca y nietos: Camila, Augusto, Leticia, Lorenzo Lugones y Nicolás Gay Lugones, participan sentidamente del fallecimiento de su entrañable vecino y amigo y acompañan afectuosamente a su esposa, hijitos, madre, hermanas, dando gracias por su generosa vida y por su feliz encuentro con el Señor.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Rosalia Alegre, Victoria Alegre de Esper y flia., acompañan a su prima Mabel, su sobrina Mónica y familia, en este momento de profundo dolor.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Claudia Esper de Missio, su esposo Carlos Missio, sus hijos Giancarlo, Arigo y Annika, participan con profundo dolor del fallecimiento. Acompañamos a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sus compañeros del colegio San José lo despiden con profunda tristeza y acompañan a su familia en este doloroso momento. René Sayago, Eduardo Murias, Piri Sánchez, Luis Sánchez, Héctor Campitelli, Juan Carlos Gavioli, Fernando Santucho, Raúl Santucho, Sergio Estrada, Julio Zorrilla, Miguel Fernández, Azucena Villalba, Graciela Reinieri, Carlos Allones, Julio César Zarazaga, Benjamín Álvarez Valdés.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Benjamín Álvarez Valdés, Carmencita Eberlé de Álvarez Valdés y familia participan con dolor del fallecimiento de su amigo y acompañan a su familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Dra. Mónica, acompañan a todos sus familiares y elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni, sus hijos Ignacio y Benjamín Gómez Infante. Josefina Fantoni participan con pesar su fallecimiento y rezan por el eterno descanso de su alma. Acompañan a su hermana Mónica, rogando por su cristiana resignación.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dr. Jorge Morra, su esposa Karina y sus hijos Rosario, Jerónimo y Matías participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Monica y a su querida familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. José Adet, Patricia Larcher , sus hijos Nicolás y Joaquín participan su fallecimiento y acompañan a Mónica y su querida Familia en este doloroso momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Guido Larcher, Nora Pece sus hijos Luciana, Guido , Gustavo, Emilia y Norita participan su fallecimiento y acompaña a Monica y su querida Familia en este doloroso momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Carlos Unzaga, sus hijas Silvina, Laurencia y Mercedes acompañan a Mónica y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Primo querido , siempre con una sonrisa en tu cara , generoso y cariñoso como pocos , siempre atento a lo que necesitaba el otro , hoy te despedimos con mucha tristeza y rogamos a la Virgen consuelo y resignación ! Que descanses en Paz !.Sus primos Anabel , julio y Lucas pablo Michref.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Padrino querido, no sabes cuánto dolor por no haber podido estar a tu lado acompañándote en tu sufrimiento. Recordaremos siempre tus sabias palabras, tu enorme cariño y generosidad. Te amamos y te llevaremos siempre en nuestro corazón. Sabemos que nos cuidarás junto al Señor. Tus sobrinos ahijados Santi y Tatá.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Primo querido, hermano del alma, me diste la responsabilidad de ser padrino de Federico, tu amado hijo, vamos a extrañar las tardes de domingo, tus charlas largas, te llevaremos en el corazón siempre. Tus primos Julio y Silvia y tu sobrino Thomas Michref.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Héctor Campitelli y familia participa con profundo dolor y acompañan a su familia en tan doloroso momento

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Ing. Santiago Piga, su esposa Rosario Sanjuan, sus hijos Analia y Julio, Susana y Miguel, Norma y Fermín y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre y su hermana Dra. Monica Nader en este difícil momento. Brille para el luz que no tiene fin

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Felices los humildes de corazón, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Alicia Giampaoli de Villalba y sus hijos participan su fallecimiento. Acompañan en este momento de dolor a su esposa Lilia y sus hijitos. Y brindamos nuestras condolencias a toda la familia Nader, especialmente a Mabel y Mónica. Elevamos plegarias en su querida memoria

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Adriana Villalba Giampaoli y flia, despiden con gran tristeza a Miguel. Acompañan con afecto a su esposa Lilia, a sus hijitos Micaela y Federico y a toda la familia Nader ante tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones por su eterno descanso

PIZARRO, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su esposa Herminia Isabel Díaz, su hijo Mauricio Fernando Pizarro, h. pol Fernanda Belén Gramajo, nieto Francisco Nahuel Pizarro, consuegros Juan Gramajo y Verónica Carrizo, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PIZARRO, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su vecina y amiga de toda la vida Carmen Pons de Vázquez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con especial afecto a su esposa Hermi y a su hijo Mauricio. Elevan oraciones por su alma.

PIZARRO, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Luisa Argañarás y familia participan con tristeza su fallecimiento. Abrazan en el dolor a su esposa y a su hijo. Ruegan por su paz eterna en el Señor.

PIZARRO, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Roque Argañarás y familia acompañan en su pesar a su esposa e hijo elevando oraciones por su eterno descanso en el Señor.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Cacho amigo, te recordaremos siempre. Bruno Jaimes, Ma. de las Mercedes Carrizo, Sofía Micaela Jaimes Carrizo y Viviana Jaimes acompañan a sus hijas, nietos y su hermano en este momento de dolor.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (q.e.p.d.) falleció el 3/10/20|. La mamá de sus hijas: Susana, hijas Maria Luz, Rocio, h. pol. Exequiel, nieta Lucila, su madre Teresita, su hno. Héctor, hna. pol. Cecilia participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Servicio Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Sus amigos del grupo San Luis Gonzaga de la Acción Católica de la Catedral Basílica participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (q.e.p.d.) falleció el 3/10/20|. Mimi Marozzi sus hijos Gabriel, Laura y José Werenitzky, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (q.e.p.d.) falleció el 3/10/20|. Delia Delfabro de Marozzi, hijos, nietos y bisnietos acompañan en el dolor a sus seres queridos.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (q.e.p.d.) falleció el 3/10/20|. Laura Werenitzky y Fernando Cerro acompañan a su tío Kike y demás familiares elevando oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (q.e.p.d.) falleció el 3/10/20|. Pochi Marozzi sus hijos Diego, Noelia y Agustin Nader, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

STOICO, SHIRLEY (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20 en Rosario|. Amigas de su hija Shirley Rizzolo, Anita Palau, Adriana Castro, Dori Montero, Eugenia Abdala, Virginia Di Napoli, María Martha Bravo y Noni Sarquis participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

TABOADA, MANUEL FELIPE Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/10/20|. "Caminaré en presencia del Señor". Salmo. Perla Buenvencino y Luis Congiu y flia, despiden al amigo con profundo dolor y acmpañan a Elsita e hijos y nietos con oraciones. Que descanse enpaz por la misericordia de Dios.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su esposa Nelly Elena, hijos José Luis, Miguel Ángel, Ricardo Antonio y sus respectivas familias participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10,30 hs. en el cementerio La Piedad (casa duelo P.L. Gallo 330 s.v.) SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. "Caminante no hagas ruido que el abuelo se ha dormido en los brazos del Señor". Sus hijos José Luis y Julia Magdalena. Su nieta Julia Elena participan su fallecimiento y elevan oraciones por su feliz resurrección

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su nieto Dr. Ricardo Antonio Urtubey participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su abuela, papá, tíos y demás fliares en este momento de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO Sub Of. Mayor (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Sus vecinos y amigos Víctor Oscar Raed, Chonga y Víctor Rodolfo, participan con inmenso dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Coca, a sus hijos José Luis, Miguel Ángel, Ricardo, a sus hijas políticas, nietos y los abrazon con cariño en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su consuegra Nieves Ruth Pereyra de Ibáñez, sus hijos Pedro Luis y Julia Magdalena, sus nietos Julia Elena, Santiago Javier y María Emilia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. "Que el Señor misericordioso lo reciba junto a su coro de ángeles y pueda gozar eternamente de su gloria". Sus vecinos Antonio Rossi, Mirta Quesada junto a sus hijos, participan con profunda tristeza su fallecimiento, acompañando a su esposa Coca, hijos, nietos y demás familiares en este momento de tanto dolor. Al mismo tiempo ruegan al Altísimo, ofrezca a cada uno de ellos una cristiana y santa resignación. Elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Que el Sr Misericordioso lo reciba junto a su coro de ángeles y pueda gozar eternamente de su gloria. Sus vecinos: Antonio Rossi, Mirta Quesada junto a sus hijos, participan con profunda tristeza su fallecimiento, acompañando a su esposa Coca, hijos, nietos y demás familiares en este momento de tanto dolor. Al mismo tiempo ruegan al Altísimo, ofrezca a cada uno de ellos una cristiana y Santa resignación. Elevan oraciones en su memoria

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. ra. María Eugenia Carabajal sus hijos Guadalupe y Ricardo participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su esposa, hijos y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Mirta Pastoriza participa su fallecimiento y acompaña en su dolor a su esposa, hijos y demás fliares. Ruega oraciones en su memoria

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Ricardo José Carabajal y su hijo Ignacio participan su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijos y demás fliares en esta circunstancia de dolor. Ruegan oraciones en su memoria

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su nieta Sofia Banegas participa con dolor su fallecimiento. Y sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Ya estás con nuestro señor, gracias por todo tu amor. Siempre vivirás en nuestros corazones. Sus hermanos políticos: Jorge Santillán, Nicea Palavecino, sobrinos Jorge y Salomé Santillán y Cecilia Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria..

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. José Isa Assán, Delia León de Assán, acompaña en el dolor a su esposa Reina e hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "El Grupo de Amigas Juntos en la Vida", participan con dolor el fallecimiento del esposo de nuestra amiga Reina. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. La comision directiva y colaboradores de ACELA, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la socia y fundadora de la Institucion Sra. Reina Victoria Palavecino, sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad. Se ruega una oración en su memoria.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Amira Tauil Abdala, Nora Chazarreta, Marina Armil, Josefina Maldonado, Edith Maldonado, Chicha Paladea, Belén Maldonado, Sandrita Pertierra, Oscar, Fabi, las ONG´s, asociaciones intermediarias participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Club Social y Deportivo Coronel Suárez participa con dolor el fallecimiento del vecino, colaborador y miembro honorifico de la C.D. Ruegan una oración en su memoria.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. El Centro Amigos del Ciego acompaña con todo cariño a su esposa Reina en estos dolorosos momentos. Ruegan al Señor lo tenga a su lado y envía resignación y paz a sus seres queridos.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. La Asociación Civil Coral Plenitud de Adultos mayores, sus integrantes y su profesor Juan Cano participan con profundo dolor la partida al Reino de los Cielos de su querido amigo y compañero Roque. Acompañan a su familia en tan duro trance, elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tien fin.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sus compañeros y amigos de una vida: Anita Moralez, Nelly Cortez, Elena Lemos, Feliza Rodriguez, Yolanda Nuñez y José Caminos, Tuchy Areal y Agustín Alzugaray participan con dolor la partida a la casa del Señor de su querido amigo y compañero Roque, acompañando a su esposa Reina e hijos en tan doloroso momento y ruegan al Altísimo lo reciba en su seno eterno.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Daniel Yocca, su esposa Maria Lucrecia de la Cruz y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo y ruegan a Dios haga brillar para él la luz que no tiene fin.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Teresita y Mirtha Hatun y demás familiares lamentan profundamente el fallecimiento del querido amigo Roque. Acompañamos en el dolor a su esposa Reyna, hijos y nietos, elevamos oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Yo pongo mi esperanza en Ti, Señor, y confio en tu palabra". (Sal, 22,1-6). Su amiga de toda la vida. Valle Roldán y flia, acompaña en el dolor a su querida esposa Reina. Da gracias al Señor por todas las horas compartidas en las largas jornadas de 365 dias, durante años. Descansa en paz hermano de la vida. Estarás presente en mis oraciones.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Roque y acompañan a su esposa Reina y familia en estos momentos de dolor.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Ana Maria Banegas, acompaña a su hijo Rody en la pérdida de su padre. Como asi tambien a su familia. Una oracion en su memoria.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor". Tus amigas y colegas Fidelia, Blanca Sanguedolche y Chicha Toscano despiden con dolor al querido Roque. Persona que supo cultivar cariño y valores en la familia, en la comunidad educativa, cultural y social. Que el Señor te dé La Paz y descanso eterno en su Gloria y fortaleza para Reina , tus hijos y toda la familia

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

AZAF, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Norma Lucca, sus hijos Luis Blanca, Gustavo y Cecilia Saganías Lucca y sus respectivas familias acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Su madre Norma Lucca, sus hermanos Luis, Blanca, Gustavo y Cecilia, sus hijos Martín, José Luis, Mónica y Eugenia y sus respectivas familias lo recuerdan al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio. Ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (Pedrito) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su hermano Walter, cuñada Nancy, sus sobrinos Lourdes y Emir participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (Pedrito) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su hermano Oscar, su cuñada Pocha, sus sobrinos Silvia, Hernán, Sole y Cula y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (Pedrito) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su hermana Paola y sus sobrinos Sabrina, Dany, Fabricio y Iara participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (PEDRITO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Playa de Estacionamiento Nueva Urquiza II acompaña en este difícil momento a su hija Carina y demás familiares acompañándolos en este momento dificil. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (Pedrito) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Susana Villalba y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (Pedrito) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Exalumnos de la promoción '84 de la Escuela Mariano Moreno, acompañan con profundo dolor la muerte del papá de nuestra compañera Carina González. Ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Carolina y Gustavo Ruiz López participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigas Nancy y Carina. Elevan oraciones en su querida memoria

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. . Que el Señor lo cubra con su manto Misericordioso de gracia y lo tenga entre sus elegidos. Sus familiares y amigos de Colonia Totorillas; Sara América, Dora Raquel; Antonio de Jesús y María de Jesús Taboada Sosa participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BRAIERO DE ÁGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. "Mami querida, tenemos fé que estás en un lugar hermoso junto a Dios, y que desde allí nos irradias luz y energías en nuestras vidas, pero cada día sentimos tu partida y te extrañamos mucho". Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan una oración en su memoria al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

COMÁN, VÍCTOR TORIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su esposa Olivera Maria Elena, sus hijos Víctor y Reyhina, sus nieta Mia Victoria Comán y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIAD, JUAN LUIS (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Querido Chicho: fuiste un luchador y hombre de bien, nos duele tu partida pero ahora ya estás en los brazos del Padre Celestial gozando del Reino Eterno. Su tía Sara Fiad y sus hijos Isabel Herrera, Gaciela y Pepe Garnica, Joye y Adriana Ledesma, Maruchi y José Valdñes y Fray Juan José Herrera, nietos y bisnieta participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sus primos Pedro y Elsa, sus sobrinos Pablo, Andrea, Lorena, Ian, Daniela y sus sobrinos nietos Nara, Mili, Nacho, Mateo, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chicho. Ruegan oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su sobrina Nancy, su sobrino político Luis y sus hijos Ivana, Luciano y Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su sobrina Mirna, su sobrino político Martin y sus hijos Nayla, Leandro y Fiorella, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su sobrino José Luis, su sobrina política Andrea y sus hijos Lionel y Bianca, participan con profundo dolor su fallecimientp. Elevan oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su primo hermano: CPN Jorge H.Vittar; su esposa: CPN Inés Casaubon, sus hijos Mauricio, Soledad y Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Primo querido te recordaremos por la integridad de tu ser, con tu mejor sonrisa, por la simpleza de tus actos, por tu ternura. Has sido un buenazo y por todos muy querido, los ángeles te recibirán en sus brazos. Lo mejor de ti seguirá en nuestro corazón. Willy y Monica Fiad te despiden hasta siempre.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos". Personal directivo, docente y de maestraza de la escuela N°1238 "Escuela.de la Patria" participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de nuestra compañera Profesora María Pía Fiad y ruegan una oración en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Ramon, Carlos, Chela y Marcia Sánchez participan con profundo dolor.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Graciela Delbeliz de Ardisone, sus hijos Silvia, José, Francisco, Rita y familias, acompañan a su nuera María Pía y familia, en éste momento de dolor, por el fallecimiento de su papá Don Chicho Fiad y ruegan una oración en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en ni aunque muera vivirá". Sandra Perez, Miriam Maldonado, Tita Coronel, Pinky Rodriguez, Susana Santillán y Alejandra Chavez, participan del fallecimiento del padre de nuestra amiga Patricia Fiad. Elevamos oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. María Pía, su esposo Pablo y sus hijos Juan Ignacio y Tobías, participan con dolor en el fallecimiento de su papá, suegro y abuelo Chicho Fiad. Ruegan una oración en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Chicho querido primo te ganaste un lugar en el cielo por tu humildad y honestidad tu partida nos produjo un dolor y vacío enorme tus primos Dr. Jorge Fiad, Ruben Fiad, Becky Fiad y sus respectivas familias. Loreto.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su amigo Ruso Casaubon acompañan a sus familiares con mucho dolor. Ruega por el descanso de su alma

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su cuñado José Aldo Roldán, sus hijos Nancy, José Luis y Mirna, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Efraín Roldán, su esposa Lita, sus hijos Daniela, Fabiana y Yoli, su yerno Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Quien pasó nuestra vida y dejó luz ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. Es imposible no estar triste. Tu ausencia duele, pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír. Te quedaste en los mejores instantes de todos. María Luisa y su sobrina Valeria Fiad participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria.

FIAD, JUAN LUIS (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Te saludan tía Elida, tus primos Zulma, Toto, Fredy y sus respectivos hijos.

PANZERINI, JOAQUÍN MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. El verdadero amor nunca tiene final, siempre te querremos. El grupo Amicus de Loreto participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso trance.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

VARAS, ÁNGEL RAÚL (Chochín) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/18|. Hermano querido te extrañamos mucho, sabemos que fisicamente no te veremos mas pero vivirás eternamente en nuestro corazón. Tus hermanas, tu hija y nietos. Dios dale el descanso eterno.