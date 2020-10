VIDEO | Padre Jorge Ramírez: “No te quedes llorando por los racimos amargos”

04/10/2020 - 09:54 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy: Mateo 21, del 33 al 44, que hace referencia a la parábola de los "Labradores Malvados".

"Hoy la palabra de Dios nos habla de un viñador que plantó una viña, la cercó, puso un lagar y le dio trabajo a unos viñadores porque él debía irse lejos. Puso todo y cuando quiso recoger los frutos, los trabajadores golpearon a sus enviados y hasta mataron a su hijo. El hombre le puso todo, trabajó todo lo que podía y no consiguió nada. Recibió semejante ingratitud de parte de las personas a las que les dio trabajo", manifestó el sacerdote.

Y añadió: "Esto me recuerda a las veces que uno en su vida apuesta todo, da todo y el resultado es una decepción. Cuando pasa algo así, uno se frustra, siente mucha bronca y ganas de dejar todo".

"¿Qué tenemos que hacer cuando sufrimos estas decepciones? Uno podría decir que para quienes nos fallan, dar un castigo y si algo nos sale mal, tirar la toalla, pero no. Tenemos que hacer que la viña de frutos y si salen amargos, seguir intentando. La parábola refleja al mismo dios como viñador. Nos dio la vida, tiempo, talento, capacidades, carisma. '¿Y qué hicimos nosotros con todo eso? ¿Lo aprovechamos? ¿Somos agradecidos con lo que Dios nos dio?", analizó el sacerdote que todos los días brinda la Santa Misa por las redes sociales.

"No hay que frustrarse. Dios tiene un plan y es que todos lleguen a la salvación. Que todos seamos felices. Dios no se va a detener porque nosotros lo echemos a perder. Dios va a ir abriendo caminos, con o sin nosotros. Y ahí es cuando nosotros decidimos si entramos en la dinámica de Dios o no. Si nos jugamos y empezamos a trabajar, a obrar. Esa es la gran propuesta", agregó.

Y cerró su mensaje con una invitación a mirar siempre adelante sin importar las frustraciones: "No te quedes llorando por los racimos amargos. No seas ingrato y sumate a la propuesta que te hace Dios para alcanzar la felicidad que se gana caminando con amor y haciendo la diferencia en cada gesto".