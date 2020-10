Podoroska se metió en los cuartos de Roland Garros

04/10/2020 - 14:15 Deportivo

La argentina Nadia Podoroska (135 del ranking de la WTA), continúa haciendo historia en Roland Garros y avanzó a cuartos de final en el primer Grand Slam de su carrera.

La rosarina remontó un duro partido a la checa Barbora Krejcikova (114) en los octavos de final y está entre las ocho mejores del torneo.

La argentina, de 23 años, no comenzó bien el primer set, donde la checa dominó con contundencia y con muy buenos disparos de drive que incomodaron a Nadia.

Krejcikova, con bajo porcentajes de primeros servicios pero con gran velocidad y efectividad en sus golpes se adelantó rápidamente quebrando en dos ocasiones y poniéndose 4-1.

La checa marcó la diferencia y se llevó el set en 37 minutos de juego, mientras que Podoroska aún no encontraba la forma de jugarle.

El segundo parcial en la cancha Simonne-Mathieu fue parejo y equilibrado desde un principio.

La argentina fue retomando el juego que venía desplegando en anteriores partidos y le jugó de igual a igual a la checa.

El punto principal pasó por hacerla mover y desplazar a la checa y Nadia, a pesar de que tuvo varios errores no forzados sacó ventaja, consiguió doble quiebre y se puso 5-2.

Con el saque de Krejcikova, nuevamente logró un break y se quedó con el segundo set por 6-2.

Tras una espera de varios minutos que la checa fue al vestuario, Podoroska comenzó el tercer parcial y definitivo perdiendo su servicio pero recuperó rápido el break en el game siguiente y mantuvo su saque.

Un set donde continuó la igualdad pero la "Rusa" logró quebrar nuevamente para ponerse 5-3 y selló el pase a los cuartos de final con su servicio, cerrando 6-3 el parcial.

Hands up if you made history @nadiapodoroska becomes the first woman since 2004 to reach the quarter-finals in Paris, defeating Barbora Krejcikova 2-6 6-2 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/RvHpnTnysp