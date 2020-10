EN VIVO | Con Messi en la delantera, el Barcelona enfrenta al Sevilla

04/10/2020 - 15:35 Deportivo

Barcelona y Sevilla se miden hoy a las 16.00 (hora de Argentina) en el estadio Camp Nou, en un partido de la jornada 5 de la Liga de España, temporada 2020/2021.

Se trata de otra presentación de Lionel Messi y su equipo como locales, antes de parate por el inicio de las eliminatorias sudamericanas. El partido es televisado por DirecTV Sports.

En el torneo, Barcelona viene de ganar ante Celta por 3-0 mientras que Sevilla viene de ganar ante Levante por 1-0.

Barcelona tiene 6 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Sevilla suma 6 unidades, aunque el equipo catalán solo jugó dos partidos porque inició su temporada más tarde, debido a su participación en la fasse final de la Champions League.

Messi ha sido "el capitán ideal y un ejemplo" para el resto del equipo por la forma en que se está entrenando desde que decidió quedarse en el Barcelona esta temporada, dijo el sábado su entrenador, Ronald Koeman.

El argentino tuvo una gran actuación en la victoria del Barça 3-0 sobre Celta de Vigo el jueves, aplacando cualquier temor de que pudiera mostrar cierta falta de compromiso después de que el club se negó a dejarlo ir en la pretemporada.

"Leo ha entrenado bien desde el primer día. Ha dado el máximo por sus compañeros y no tenemos queja. Como capitán ha ayudado al equipo", dijo Koeman en rueda de prensa, el sábado. "No hay discusión sobre su calidad. Lo he visto muchas veces desde fuera y siempre ha sido el mejor del mundo. Es un ejemplo tenerlo de capitán del equipo", agregó.