Schwartzman ganó, y espera a Thiem en los cuartos de final de Roland Garros

04/10/2020 - 15:55 Deportivo

El argentino Diego Schwartzman avanzó a los cuartos de final de Roland Garros, último Grand Slam de la temporada, con el triunfo ante el italiano Lorenzo Sonego en sets corridos por 6-1, 6-3 y 6-4. Esta es la segunda vez que accede a los cuartos del final del Grand Slam parisino y en esta instancia enfrentará al austríaco Dominic Thiem.

El argentino continúa demostrando que está en su mejor momento, luego de ser finalista en el Masters 1000 de Roma, donde logró la primera victoria ante el español Rafael Nadal y cayó en la final contra el serbio Novak Djokovic y está cerca de ingresar al Top 10 del ranking ATP.

El Peque, número 13 del mundo, se impuso sin preocupación y con solidez en dos horas de juego y continúa sin ceder sets en lo que va del torneo.

Diego Domination @dieschwartzman dismantles Sonego 6-1 6-3 6-4 to reach his second QF in Paris.



#RolandGarros pic.twitter.com/FPJwg8UUUN