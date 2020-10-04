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CARTELERA TV / 5 de octubre de 2020

A LAS 21.30 JESÚS.

- 21:03 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ALAS ROTAS

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ALAS ROTAS (CONTINÚA)

18.15 FLORICIENTA

19.15 ELIF

20.15 SORTEO DE HAMBURGO

20.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 JESÚS

22.00 FUERZA DE MUJER

22.45 MASTERCHEF CELEBRITY

00.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.45 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 PEDALIER

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. REGATAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: HUAICO HONDO vs. PARQUE AMÉRICA

20.00 VHS

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


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