La “China”: su cuerpo le trajo problemas virtuales

La actriz Eugenia la “China” Suárez se convirtió en una auténtica influencer a través de sus redes sociales. Cada posteo suyo genera miles de comentarios, y también polémica como sucedió con una de sus últimas publicaciones adonde se mostró en bikini, con la frase “se asoma mi cicatriz de cesárea y la amo’”, a solo dos meses de haberse convertido en madre por tercera vez”.

La lluvia de críticas la empujó a realizar varios videos para aclarar por qué no cree que mostrar su físico pueda afectar a quienes buscan correrse de la tiranía del cuerpo perfecto.

“¿Quiénes son para decir qué es un puerperio real?” comenzó diciendo la “China” al leer un comentario sobre su imagen en bikini, que decía: “Necesitamos que estas mujeres que se benefician con la obediencia al capitalismo y al patriarcado sean sororas con todas las de abajo”, entre otras cosas.

Al respecto, y en tono reflexivo, la “China” señaló: “Esto me está pasando bastante seguido con las fotos que comparto. Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación y no es mi culpa ni mi responsabilidad lo que titulen los medios. Está claro que muchas veces está puesta la presión sobre la mujer, en casi todos los casos: porque estamos presionadas para estar lindas, para hacer bien las cosas, para ser buenas madres, por ser independientes, trabajar... Ahora, es mi cuerpo y tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo lo que está mal de compartir eso”.

En la seguidilla de videos que subió a Instagram Stories amplió: “Por supuesto que el puerperio es duro, pero mi actitud para con la vida y para con todo es ser positiva y muchas veces uno elige qué compartir. Que yo no suba una foto con las tetas lastimadas o que no cuente lo que me está costando algunas cosas de la maternidad, o de la crianza de mis hijos, es porque hay cosas que quedan en mi privacidad y no las muestro”.