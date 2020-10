Narradora visual reveló a EL LIBERAL cómo viven miles de personas bajo tierra

04/10/2020 - 21:24 Pura Vida

Más de sesenta millones de personas habitan en cuevas y con todas las comodidades del mundo moderno, internet incluido, pero en conexión con la naturaleza. Quien reveló estos detalles fue Tamara Merino, narradora audiovisual chilena que, desde 2016, centró su trabajo en los problemas humanos, socioculturales y la identidad de comunidades subterráneas que viven en cavernas en Coober Pedy (Australia), Andalucía (España) y Utah (EE.UU.). Por sus investigaciones en estos sitios, recibió el premio de National Geographic Emerging Explorers 2020. Antes de partir hacia África y Asia para documentar la existencia de otros recintos subterráneos, Tamara, vía Zoom, habló con EL LIBERAL.

Desde lo creativo ¿qué te permitió desarrollar este trabajo?

Vengo desarrollando un proyecto desde principios del 2016, sobre comunidades que viven de manera subterráneas o en casas-cueva en diferentes partes del mundo y que han sido publicados por capítulos en National Geographic. Fue publicado el capítulo de Coober Pedy (Australia), Andalucía (España) y hace poco el de Utah (EE.UU.).

¿Son comunidades que viven en forma aislada?

No son personas aisladas sino es toda una comunidad. Cada una tiene sus propias razones, ya sean socioculturales, religiosas, económicas, ambientales, por las cuales deciden vivir bajo tierra. Todos estos capítulos tienen un hilo conductor que es el hecho de habitar bajo tierra. Sin embargo, cada uno tiene su factor por el cual decide vivir de esa manera.

¿En qué trabajan quienes conforman esas comunidades?

Por ejemplo, en Australia, ellos son mineros de ópalo. Entonces, viven y trabajan bajo tierra y hay más de 47 nacionalidades diferentes habitando en este pueblo. Entonces, al final, todo lo social y personal sucede. Es un pueblo (Coober Pedy) bastante fantasmagórico porque esto queda en el sur del desierto australiano. Se ve totalmente desolado.

La pinchadura de un auto la sumergió en el mundo de las cavernas

¿Qué te movilizó a sumergirte en este mundo subterráneo?

El proyecto llegó a mí. Yo estaba viajando por Australia y cuando estaba cruzando el desierto se me pinchó la rueda de mi vehículo y llegué a ese pueblo (Coober Pedy) que, a primera vista, era todo bizarro. Llegué como a un montículo, que tenía una puerta y una cruz y al entrar me di cuenta que era una Iglesia Ortodoxa subterránea. Así fue como la historia llegó a mí y yo supe darle la bienvenida y así estoy desde el 2016.

¿Por qué consideras que la gente decide vivir bajo tierra?

Luego de estar en Coober Pedy me empiezo a cuestionar por qué la gente decide vivir bajo tierra. Empiezo a investigar y ahí me doy cuenta que esto no es una manera extraña o poco habitual de habitar el mundo porque las cuevas han sido habitadas por los seres humanos desde tiempos prehistóricos. Es nuestro primer hogar. Entonces, decido viajar a Andalucía.

¿Cómo ha sido tu trabajo en Andalucía?

Decido ir a Andalucía (España) que es el asentamiento de cuevas más grande de Europa. Me moví en seis comunidades que habitan bajo tierra. Aquí todo es por una razón cultural. Fui a Granada, que fue en donde empezaron las cuevas. Ellos construyeron el Palacio de Alhambra y en ese Palacio trajeron esclavos del norte de África Como no podían habitar dentro del Palacio Real empiezan a construir cuevas en las montañas adyacentes al Palacio. Luego fui a Utah en donde documenté a una pequeña comunidad de diecisiete familias polígamas y mormonas que habitan en una enorme roca en el desierto de Utah. Ahora, me toca ir a otra comunidad en África y después en Asia.

Una manera sustentable de vivir

Tamara Merino dijo que siente que “estas cuevas se convierten como en un útero, como en este albergar de nuevo la manera tradicional que habitábamos los seres humanos el mundo, pero con mucha más conexión con el medio ambiente, más respeto hacia los animales y a la tierra. Esto es volver a tus raíces, es volver a reconectarse y ser más conscientes del impacto que estamos creando en el planeta”.

Estas comunidades son sustentables porque cuenta con paneles solares con los que, con la naturaleza, obtienen electricidad e internet y wifi para todos. Además, tiene agua potable y un pozo que llega a todas las familias, incluso posee su propio huerto y sus animales.

África y Asia son sus próximos destinos

¿Qué significó para vos formar parte de esta experiencia de National Geographic?

Realmente, se me cumplió un gran sueño que tenía desde hace muchos años. Me trae felicidad y orgullo por todo el trabajo tan duro que le he puesto a mi desempeño laboral. Me enorgullece ser parte de este grupo de personas que admiro muchísimo. Estoy súper honrada y agradecida con el equipo de National Geographic por este reconocimiento.

¿Qué continuidad vas a tener con el proyecto de las comunidades subterráneas?

Este es un proyecto de largo aliento que voy a seguir desarrollando en Asia y en África. Este es el proyecto que más me identifica en mi carrera fotográfica y es algo que he ido desarrollando a la par de ellos, que ha sido muy apoyado y que también con este premio financiero me da la posibilidad de continuar desarrollándolo.

¿Qué conclusiones arribaste tras convivir con estas comunidades?

Dentro de mis investigaciones descubro que hay más de 60 millones de personas que habitan bajo tierra en diferentes partes del mundo. También, que todos tenemos una manera diferente de habitar el mundo. Tenemos diferentes filosofías, religiones, pero al final todos somos seres humanos y con una fuerte conexión con el medio ambiente y el espacio que nos rodea.

¿Qué enseñanzas te dejó desarrollar este proyecto?

Fue algo súper potente en cuanto a cómo estamos impactando en el mundo como seres humanos, porque esta manera de vivir es también una manera súper sustentable, ecológica de habitar el mundo. El hecho que nos demos cuenta que la Tierra nos puede proveer nuestro propio hogar me parece una poética súper importante de cómo habitamos el mundo los seres humanos, de cómo debemos cuidarlo y vivir en armonía con la naturaleza porque somos parte de la naturaleza. Todos podemos lograr esa armonía, vivamos sobre o bajo tierra. Sin embargo, algo muy común en estas comunidades es que son muy orgullosas de sí mismas, su cultura la tienen súper arraigada y viven de una manera muy tranquila. Estas cuevas, generalmente, no están en las ciudades tan grandes y tan caóticas. Como seres humanos, esa armonía debería existir dentro de nosotros y no fuera de nosotros.

¿Qué es Diario de cuarentena?

Durante la crisis sanitaria, Merino comenzó a desarrollar un proyecto que tituló Diario de cuarentena, en el cual registró su vida cotidiana durante este periodo y la simbiosis que creó con su hijo y su madre durante ese determinado espacio-tiempo.

“Esta vez decido yo voltear la cámara hacia mí misma y empezar a contar qué pasa puertas adentro de mi casa, qué pasa en mi intimidad y cómo se desarrolla esta relación que al final, sino hubiera sido por la pandemia, yo jamás hubiera vivido con mi madre”, manifestó.

El mencionado proyecto, que se llevó a cabo durante las medidas restrictivas en Santiago de Chile, contó con el apoyo de National Geographic Society.

La narradora audiovisual dictó talleres de manera personal en distintas partes del mundo, desde Latinoamérica y Estados Unidos. También brindó sus conocimientos junto a National Geographic Learning.

Conociendo a Tamara Merino

Tamara Merino es una fotógrafa documental y narradora visual chilena cuyo trabajo se centra en problemas humanos y socioculturales, la identidad y las comunidades subterráneas. Su trabajo ha sido presentado en múltiples publicaciones impresas y en línea, como National Geographic, The New York Times, Washington Post y Der Spiegel, entre muchas otras. Merino participó en la Clase Magistral Latinoamericana Joop Swart (Joop Swart Latin America Masterclass) de World Press Photo y en la revisión de cartera fotográfica de The New York Times.

Otros de sus honores incluyen haber recibido el premio Inge Morath de la Magnum Foundation, ser parte del Programa de Talento Global 6x6 (6x6 Global Talent Program) de World Press Photo y haber sido incluida en la lista de “30 fotógrafas de menos de 30” (“30 Under 30/Women Photographers”) de ARTPIL. También recibió el premio del Chris Hondros Fund y el premio de jóvenes líderes de El Mercurio. Merino fue incluida en la lista de “30 fotógrafos nuevos y emergentes en la mira” (“30: New and Emerging Photographers to Watch”) de PDN y es becaria de la International Women’s Media Foundation.

Sus fotografías han sido exhibidas en Photoville, en Nueva York; en el Bronx Documentary Center, en Nueva York; en el Festival de Fotografía de Rangún (Yangon Photo Festival), en Rangún; en la Bergen Gallery, en Nueva Jersey; en el Festival de Fotografía Lumix, en Alemania; en Foto Prensa, en Chile; en el Festival de Fotografía de Maciel, en Argentina; y por World Press Photo en los Estados Unidos, Alemania y Birmania. Merino también dicta talleres de narración y fotografía documental en diferentes países, incluso para National Geographic Learning.