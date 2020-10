FÚNEBRES | 5 de octubre del 2020

04/10/2020 - 22:28 Funebres

Fallecimientos

- Miguel Ángel Leguizamón

- Creta Elizabeth Gutiérrez (La Banda)

- Juan Carlos González (La Banda)

- Héctor Telesforo Herrera (La Banda)

- Carlos Pablo Edberto Achával

- Rubén Eduardo González (La Banda)

- Reina Matilde Roldán

- Hernán Rubén Hofkamp

- Orlando Alberto Silva (La Banda)

- Alberto Brunet

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ALBERTO BRUNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus familiares en este difícil.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ALBERTO BRUNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con enorme tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ALBERTO BRUNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/20 y espera la resurrección.

Jorge González y familia participan con gran dolor su deceso y se unen en oración por su alma.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ALBERTO BRUNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/20 y espera la resurrección.

Directorio y personal del Banco Santiago del Estero lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso trance.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ALBERTO BRUNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/20 y espera la resurrección.

CPN. Jorge Fabián González y familia participan con pesar su fallecimiento. Rezan para que Dios lo reciba en su Casa Celestial.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROSA MARIA JUANA DURÁN DE ABATE

(q.e.p.d) Falleció el 1/10/20 en Ciudad Autonóma de Buenos Aires

Nilda Rosa Montenegro, su hijo Dr. Horacio Renato Alfano, participan el fallecimiento de la mama de nuestro amigo Miguel Ángel, su esposa, hijos, nietos, bisnietos y demás familiares. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAVIER FRANCISCO MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 3/10/20 y espera la resurrección.

Sus tíos Carmela y Oscar Luis Karam participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido sobrino Javier. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAVIER FRANCISCO MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 3/10/20 y espera la resurrección.

Sus primos Luis, Carime, Alexia, Natalia, Gonzalo y Susana participan con profundo dolor su fallecimiento de su querido primo y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAVIER FRANCISCO MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 3/10/20 y espera la resurrección.

Empleados y excompañeros de la Escribanía Karam Fabián, Javier, Virginia, Omar, Jorge, Cristian, Javier G., Cecilia y Rosi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAVIER FRANCISCO MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 3/10/20 y espera la resurrección.

Virginia Karam y familia, Daniel Karam y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAVIER FRANCISCO MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán y espera la resurrección.

La gerencia de sucursales del Banco Santiago del Estero, Martín Gallardo, Eduardo Kalalo, Héctor Cabrera y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero Javier y acompañan en este difícil momento a su esposa Natalia y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en dicha provincia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Sub. Of. Mayor ®ROBERTO EDUARDO URTUBEY

(q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20 y espera la resurrección.

Querido hermano te despido con mucha emoción. Con tantos recuerdos, me quedo con este privilegio dudoso de ser el último de nosotros que habrá de subir el tren de aterrizaje. No tarden mucho. Tu hermano Héctor Augusto Urtubey Urtubey.

RECORDATORIO

ÁNGEL SALVATORE ANANIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/9/20 y espera la resurrección.

“Al mes de tu partida, sé que desde ahí arriba lo ves todo. Sabrás también que aquí no hay día que no te recuerde y que te llevo en mi corazón. Me siento honrada por la confianza que depositaste en mi desde que llegaste a casa hace más de 40 años, y porque sabias que esta confianza trascendería toda circunstancia… Alegraste los días de mi madre, amaste incondicionalmente a mi hermana. A lo largo de toda una vida de hermandad política, fuiste un padre, un hermano mayor, mi sabio consejero, y amigo sincero, Te alegraste por mis triunfos, y compartiste mis tristezas, tu nombre Ángel te hacía honor. Me alivia pensar que te fuiste en paz, sabiendo que ante cualquier circunstancia yo estaría con vos, que no te fallaría aun con el dolor de perder mi hermana. Este sentimiento tan profundo que compartimos, alimenta mi alma y me da fuerzas para superar cualquier adversidad. Fuiste enorme, con tu caballerosidad, tu don de gente, tu dulzura, tu mente brillante, no es extraño que fuiste junto a tu socio los grandes empresarios que desarrollaron el trasporte en la provincia. Te imagino feliz con mi hermana, tus padres, mi madre y congeniando con mi padre que, aunque no lo conociste, fue un caballero igual que vos. Querido Tano: Te quiero y te llevare en mi memoria y en el corazón. Mi compromiso con vos trasciende tu muerte…Descansa en paz. Tu hermana política María Isabel Castro te recuerda hoy y siempre.

RECORDATORIO

Dr. FEDERICO ALBERTO TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/19 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”

Tu esposa Elsa Occhiuzzi, te recuerda en éste día con mucho amor y eleva una oración en tu querida memoria.

RECORDATORIO

HUMBERTO BERNABÉ QUIROGA (Rudy)

(q.e.p.d.) Se durmió el 5/10/15 y espera la resurrección.

Amor de mi vida, a cinco años de tu partida todo sigue igual como aquel día que te fuiste. Te sigo esperando y te extraño cada día más todavía, me cuesta creer que ya no estás, sigues siendo el ángel que me respalda y me acompaña donde voy. Amor de toda mi vida, te amo, te amo mi Negro querido. Su esposa Noemí Herrera lo recuerda con mucho amor. Ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

DR. MARCOS EMILIO VILLAGRA

(q.e.p.d.) se durmio en el señor 05/10/00 y espera la resurreccion

Papa: hoy hace 20 años que llevaste al cielo la alegría que siempre tuviste en esta tierra, pero tu recuerdo vive presente en nuestros corazones. ¡Te amamos! Tus hijas, yernos, nietos y bisnieta.

Recordatorio

NORMA HERRERA DE CANO

(q.e.p.d) Falleció el 05/08/20 y espera la resurrección.

Hoy en el dia de tu cumpleaños, damos gracias a Dios por permitirte formar parte de nuestra familia. Es muy complejo explicar con palabras, lo valiosa que fuiste en cada uno de los momentos de nuestras vidas, dejaste un legado de amor. Nuestras mentes no te olvidan y nuestros corazones te siguen amando. Que Dios te conceda la paz eterna. Tu hijo, hija política, nietos, hermanos y sobrinos.

RECORDATORIO

VICTOR JOSÉ TOMÁS SANTILLÁN (PILA)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/18 y espera la resurrección.

Al cumplirse dos años de su partida, lo recuerdan con tanto amor su esposa Kuky y sus hijas Silvia, Susana y Viviana. Se ofrece una misa hoy a las 11 hs en la Parroquia Santiago Apóstol de La Banda.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

CARLOS ALBERTO FALCIONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

“No puedes tocarme, así como no se puede tocar el amor, pero si puedes sentirlo. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes, yo te veo, estoy aquí, cerca, bien cerca de ti. Te cuido, te protejo, te acompaño, no te he dejado, tan solo me adelanté un poco el paso”.

Su esposa Selva, sus hijos Carlos, Soledad, Iván, nietos Valentina, Candela, Benjamín, hermanos, hermanos políticos y demás fliares., agradecen a todos los que nos acompañaron y fortalecieron con oraciones en estos momentos difíciles, como así también los que asistieron con cariño y dedicación. Médicos UTI Sanatorio Alberdi: Dra. Arturi, Dra. Sequeira, Dr. Agüero, Dr. Pavón, Dra. Velez, enfermeros UCI y UTI, posta sanitaria de Señora Pujio, choferes y paramédicos Hospital CIS Banda, compañeros: Escuela Capacitación Nº 16, Ex Distrito Militar Santiago Clase 45 y Escuela Industrial promoción 1965, al Club Atlético Unión Santiago, vecinos, sacerdotes Jorge Paz, Castro Zavalía y Jorge Ramírez, miembros de Acción Católica de la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús y demas servidores de capilla Pompeya, San Cayetano y Pquia. San José del Bº Belgrano. Invitamos a la misa con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento, hoy a las 18 hs. en la Pquia San José del Bº. Belgrano vía on line.





ACHÁVAL, CARLOS PABLO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Sus hermanos, Maria Eloisa, Rosa Maria, y Tulio Ramón Achával, sus cuñados, Jerónimo Y Teresita, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio LA PIEDAD, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Rodolfo J. Cuestas, Valentina I. Alcorta Marcos, sus hijos Rodolfo y Soledad, Roberto y Valentina y su nieta Pilar acompañan en este triste momento a su esposa e hijos, elevando oraciones en su querida memoria.

BENAVENTE, MARIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento, acompañando a su esposa e hijos en estos tristes momentos, elevando oraciones en su querida memoria.

DURÁN DE ABATE, ROSA MARÍA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Tota Filippa y Cayetano Cazzaniga, sus hijos Quique, Gabriela y Guillo, Eugenia y Monchi, Ricardo, lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Rosita y acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

GONZÁLEZ, MARTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Adriana Escobar Correa , Tomas Escobar y familia participan con dolor su partida. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

HOFKAMP, HERNÁN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su esposa Ester, hijos Andrea, Rubén, h/pol. Silvana, nietos Ulises y Ariel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de La Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEGUIZAMÓN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su hijo Alex, su sobrina Roxana, sus hermanos Angélica, Adolfo y Luis y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio de Maco. EMPRESA SANTIAGO.

MEDINA, FELIPE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Su esposa Ana Tuli, sus hijas Cecilia y Sari, sus hijos pol Joaquín y Mariano, sus nietos Valentina, Lorenzo e Isabella participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Maco. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MEDINA, JAVIER FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Tucumán|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MEDINA, JAVIER FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Tucumán|. "Dejaste huellas imborrables en nuestra vida. Siempre de entrega absoluta, sensible, solidario, buen compañero, mejor amigo, cualidades de un gran ser humano. Te llevaremos por siempre en nuestro corazón querido amigo. Y a ti Señor te rogamos des paz y resignación a su familia". Mirta Paoletti y Eduardo Sily participan con profundo dolor su fallecimiento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Su prima, Patricia Nabac, su esposo Rubén Pikaluk, y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole, participan su fallecimiento y acompañan a su tía Mavel, y a sus primas Mónica y Marcela. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. José Isa Assán, Delia León de Assán, acompañan en el dolor a su madre Mabel, esposa Lilia e hijos. a sus hermanas Mónica y Marcela y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Silvina Diaz Miguel y Ricardo Bravo participan con hondo pesar el fallecimiento del querido amigo Miguel. acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Eduardo Medina, Fabiana Raed e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Miguel. Acompañan espiritualmente a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Vicente Sayago, Anita Sialle y familia participan el fallecimiento del hermano de su amiga Monica.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Mario Pericás, Norma Marinucci, sus hijos Sandra, Mario y Soledad y familias despiden con dolor la partida del querido Miguelito, acompañando con mucho cariño a Mabel y flia. en este momento de tanto dolor. Les dé Dios resignación y paz.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Carlos Alberto Sánchez y sus hijos María Cecilia, Máximo Gabriel y María Josefina Sánchez Mocchi participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Miguelito y hacen llegar a su mamá Mavel y sus hermanas Mónica y Marcela el más sentido dolor por la pérdida de una persona muy querida. Descansa en paz Miguel, Dios te tenga en la gloria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Habrá recompensa en la resurrección de los justos". Alberto P. Paradelo, su esposa Mirtha Ortiz de Paradelo, sus hijas, Marcela, Patricia y Carolina y flias. participan su regreso al divino hogar, rogando oraciones por su apreciada familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Julio Sosa, su esposa Ana N. Moyano, lamentan participar con enorme dolor, la partida al Reino del Padre Bueno, de nuestro querido amigo Miguelito. Un ser humano lleno de virtudes, amable y respetuoso. Que descanses en paz querido amigo.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Hebe Carabajal de Infante del Castaño y sus hijos Adriana, Juan Carlos, Gustavo y sus respectivas familias, participan con pesar el fallecimiento de Miguelito y abrazan con cariño a su madre y toda su familia. Elevan oraciones en su memoria

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. La comisión directiva, socios y empleados de la Sociedad Sirio Libanesa de Sgo. del Estero, acompañan con profundo dolor la pérdida de quien fuera socio de la institución. Rogamos una oración en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Humberto Filippi, su esposa Teresita Melean y sus hijos Delfina y Juan Segundo participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Negrita Rodríguez de Maldonado, sus hijos Marilina y Ricardo y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Miguel y acompañan a nuestra querida Mónica, a su mamá Mavel, Marcela, a su esposa y sus hijos Micaela y Fede. Rogamos oraciones en su memoria, que en paz descanse.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dr. Eduardo Pirro y familia acompaña a su amiga y colega Mónica y demás familiares en este doloroso momento, deseándole una pronta y cristiana resignación.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Rubén Alfonzo y familia participan con gran pesar, la partida al reino celestial del hermano de nuestra querida Dra. Mónica. Descansa en paz.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Toty Montes y José Alessandrini acompañamos a la querida Mónica y familia ante la irreparable pérdida de Miguelito. Se ruega una oración en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Elida Ache de Saad e hijos, lamentan su fallecimiento y acompañan a Mabel y familia en el dolor y la oración.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. María Josefina Acuña, sus hijos Ramiro y Verónica, sus nietos Félix y Baltasar acompañan amorosamente a su madre y hermanas por esta gran pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sus amigos Becho y Pupi acompañan a su familia en estos duros momentos.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. José Nicanor Meossi, Luisa Inés Z. Meossi, sus hijos José A. y Florencia, Nicanor E. y Gabriela, sus nietos, participan su fallecimiento y acompañan a su querida Dra. Mónica Nader y flia. en estos momento de dolor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Gladys Rilinsky y sus hijas Laura, Gladys, Marcela y Rebeca Flinne lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel, vecino y querido por siempre. Acompañan con un enorme cariño a su madre y toda su familia en este doloroso momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Silvia Labatte y Santiago Labatte participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria, y ruegan que su madre, hermanas, esposa e hijos encuentren consuelo en estos dolorosos momentos.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. José Daniel, Dr. Elías Guillermo y Jorge Marcelo Murad participan su fallecimiento y acompañan a su madre y hermanas en tan doloroso momento y se ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Miguelito: por tus virtudes y cualidades de una persona especial, Dios de para tu alma el descanso eterno. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia abrazan en el dolor a su querida madre Mabel, a su esposa Lilia e hijos y demás familiares.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Graciela Aguirre participa el fallecimiento del hermano de su amiga Mónica acompañándola con cariño en estos momentos de tanto dolor y eleva oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Eulalia Berdaguer y familia acompañan a Mabel y a sus hermanas en estos momentos tan tristes.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Norma Salomón, sus hijos: Jorge, Sergio y Julieta, Moni y Luis, Fernando y Marcela lamentan profundamente irreparable pérdida, acompañan a Mabel y demás familiares en el dolor.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Mónica Berraondo y Luis Palavecino lamentan la partida repentina de Miguel, acompañan con oraciones a su familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. La Comisión Directiva y Comunidad Educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Alba Achem de García Olivera y flia. participan con dolor el fallecimiento de Miguelito y acompañan a su mama Mabel y demás familiares en este momento de dolor.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Marcelo Lutfi y su Sra Silvia Franzzini e hijos despiden con gran dolor a su amigo Miguelito, acompañando a su esposa, hijos, madre y hermanas en este duro y difícil momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Florencia Cajal de Pullarello despide con profundo dolor la partida de su querido amigo Miguelito y acompaña a su esposa, hijitos, madre y hermanas en estos momentos de tanto dolor.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Egui Grillo y familia, ruegan que el Señor le conceda el descanso eterno y brille para él la luz eterna. Acompañamos en el dolor, a la Dra. Mónica Nader y familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Ricardo Selebam, Isabel Peregrin, Florencia, Emilia, Isabel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Violeta Giuggiolini de Jugo, sus hijas Ma. de los Milagros y Ana Daniela participan con profundo pesar la partida de Miguel y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Que el amor de Dios te cobije eternamente en una paz infinita". Tus familiares Mirta Mabel Elean, Gladys Elean de Salomón y flia., Acompañan a sus seres queridos en este doloroso momento. Rogamos a quienes compartieron el camino de su vida, una plegaria en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Viviana Grillo y su hija Martina, participan con dolor y acompañan a Monica, Mabel y toda la flia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Irma y Edgardo Grillo, sus hijos Viviana, Marcia, Edguy y Germán acompañan a la Dra. Mónica Nader y su flia. en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Adriana Rozze y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Monica y acompañan a su familia en este difícil momento.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (Cachi) (q.e.p.d.) falleció el 3/10/20|. Su madre Teresita Collado, hijos, nietos y bisnietos. Participan con dolor el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (Cachi) (q.e.p.d.) falleció el 3/10/20|. Su hermano Kike Rodriguez, su esposa Cecilia, hijos Nicolás, Guadalupe, Sebastian, Micaela, sus nietos Martin y Lorenzo, participan con dolor del fallecimiento del querido Cachi. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (CACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Sus primos hermanos Gladys, Pity y Susana Santillan y sus respectivas familias despiden a Cachi con dolor, ruegan por su descanso y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (Cachi) (q.e.p.d.) falleció el 3/10/20|. Guadalupe Rodriguez, Sebastian Bonetto y su hijo Lorenzo participan del fallecimiento de su tio querido Cachi, rogando oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (Cachi) (q.e.p.d.) falleció el 3/10/20|. Nicolás Rodríguez, Micaela Wesbrer y su hija Martina participan del fallecimiento de su padrino querido Cachi, rogando oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (Cachi) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Anita Iber, Miry y Pilín, Josefina y Mario, Gaby y Pepín, Coni y Carlos, Chochi, María Esther participan su fallecimiento y acompañan a Ceci y Quique en estos tristes momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (Cachi) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Luis Soria y flia., participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (Cachi) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Elida Paravicini, sus hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (Cachi) (q.e.p.d.) falleció el 3/10/20|. El colegio Pablo Laguzzi despide con profundo dolor los restos de nuestro querido Prof. Cachito y ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Yuly Araujo, René Diaz y Guadalupe participan el fallecimiento de Cachito y abrazan con mucho cariño a toda su flia. en este momento de dolor.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Richar Araujo, Ester Soler, sus hijos Macarena y Lisandro participan el fallecimiento de Cachito y abrazan con mucho cariño a toda su flia. en este momento de dolor.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. René Diaz y Eloisa Mendoza participan el fallecimiento de Cachito y abrazan con mucho cariño a toda su flia.en este momento de dolor.

ROLDÁN, REINA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Su hija Evelina Campos, su nieto Juan Campos, su sobrina Gladis Alagastino, su hermana Irma Roldan, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10:00 hs en el cementerio LA PIEDAD COBERTURA NORCEN S.R.L SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROLDÁN, REINA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Mario Coronel, Alicia Roldán, sus hijos Carla, Pablo y Martin participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, REINA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Isabel, Marcia, Sonia y Mario participan su fallecimiento y acompañan a Gladys en este momento de pesar. Elevan oraciones por su eterno descanso en la Casa del Señor.

TABOADA, MANUEL FELIPE (ARQ.) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/10/20|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento, acompañando a su esposa e hijos en estos tristes momentos, elevando oraciones en su querida memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Sus sobrinos Marcelo, Susana Urtubey de Maza y flia, y Pablo te recordarán con cariño.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Los amigos de su hijo José Luis: Ricardo Llugdar y flia., participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Augusto Juárez y flia, acompañan a sus hijos, hijo pol. nietos y demás deudos en este dificil momento. Piden por tu eterno descanso en su utima morada.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Comisión directiva de Asoc. Mutual San Jorge, Inst. de Enseñanza nivel inicial, primario, secundario y terciario participan con dolor el fallecimiento del suegro de la secretaria de la mutual Sra. Julia Ibañez de Urtubey y flia. Elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Dr. Horacio Renato Alfano, su madre Nilda Rosa Montenegro, lamentamos el fallecimiento de nuestro querido amigo Roberto. Oraciones en su memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su cuñada Pila de Urtubey, sus sobrinos Magui y Gustavo, sus sobrinos nietos Patricio, Adriana y Dylan participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. María Marta y María Cira Galván acompañan a su hijo José Luis, a Julia y Julita y a toda la familia Urtubey con el deseo que la bendición del Señor los colme en este momento de dolor. Rogando pronta resignación y que el Señor lo cobije en sus brazos.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Armando Roberto Diambra y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Luis Mdalel, sus hijos Luis Ariel y Alejandro Roberto participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón, sus hijos Maria José, Alejandro y María del Milagro participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Querido Roberto, hoy tus vecinos de casi toda una vida te despedimos con inmenso pesar. Acompañamos a tu esposa e hijos en este doloroso momento. Flias, Luchini, Quesada, Moreno, López, Vilanova, Raed y Fernández.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Carlos Pacheco y familia lamentan su fallecimiento y acompañan en sus sentimientos a su hijo Miguel y demás familiares.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Yiyo Yanucci y sus hijos Sebastián E., y Veónica del C. y familia participan con dolor el fallecimiento del esposo de la entrañable Sra. Reina.

ZACARIAS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20 en Quilmes, Buenos Aires|. Sus sobrinos Pedro Jose Basbus, Patricia Laura Turk, sus hijos Alfonso, Federico y Pedro Martín participan con dolor el fallecimiento del tío Alfredo y acompañan a sus hijos Fernando y Lily y familias en estos momentos.

ZACARIAS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20 en Quilmes, Buenos Aires|. Sus sobrinos José Andrés Basbus, María de los Angeles Lescano y su hija Sofía del Pilar acompañan a Fernando, Lily y sus familias en estos momentos.

FALCIONE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Yo soy la resurrección y la vida, el que viene a mí no morirá jamás. En el noveno día de su fallecimiento, amigas de su hermana Gringa, Ramoncita, Gachi, Chichi, Ale, Claudia, Andrea y sandra invitamos a la misa que se oficiará hoy lunes en la parroquia San José a las 18 hs.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Querido Enrique: hoy se cumple un mes de tu fallecimiento, solo nos queda el consuelo de recordarte como la gran persona que fuiste, un padre presente y cariñoso que amaba a su familia. Tus huellas serán imborrables y los recuerdos permanecerán por siempre en el corazón de todos nosotros. Que Dios nuestro Señor te bendiga. Su madre Nené Agüero de Rizo Patrón, su amada compañera Mariela Elias, sus hijitos Amir y Maura Rizo Patrón, su hermana Ximena Rizo Patrón y Cristian Pita agradecen a todas las personas que nos acompañan en tan inesperado y doloroso momento, tanto la familia como los amigos y al personal docente y comisión directiva de la "Escuela de Reeducación y Rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús". Invitamos a participar de la misa en su memoria que se celebrará de manera virtual por el Facebook de la Parroquia San José de Belgrano hoy a las 18hs.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Celebro tu vida, celebro tu eternidad, celebro tu infinito amor ¡Feliz Cumpleaños papi maravilloso y bueno!! para siempre en mi corazón. Su hija Maria Emilia Antonio Armush.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Hoy el Cielo está de fiesta, porque hoy es el cumpleaños de mi abuelito, ¡¡Feliz cumpleaños abuelito querido!! te enviamos muchos besos y abrazos y siempre estás presente en nuestros corazones. Te amamos por siempre. Sus nietos Faryd, Anissa.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Aunque ya no estés aquí, hoy es y será tu día. ¡¡¡Feliz Cumpleaños Rubén!!! Todos los día te recordamos con el cariño y las enseñanzas que nos dejaste. Te extrañamos mucho, mi caminante. Tu amada esposa María Inés y sus hijos Rubén, René, David, Emilia y tus nietos.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Querido primo te recordaremos siempre con esa chispa de humor que te caracterizaba. A nueve días de su fallecimiento elevamos nuestra plegaria en la misa que se oficiar hoy a las 12 en la Pquia. Santa Rita. ¡Hásta siempre!

GONZÁLEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Sus hijos, Maria, Juan, Elena y Rosa, sus nietos Sabrina, Rocio, y Yanina, sus Bisnietos, Salma, Mauro, Briana y Dalma, y demas familiares, sus restos fueron inhumado ayer en el cementerio LA MISERICORDIA COBERTURA NORCEN S.R.L, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLTA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su esposa Elisa Rojas, sus hijos Ignacio, Gabriel, Yenifer y Jeremías, su madre Valle González y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio LA MISERICORDIA COBERTURA CARUSO C.I.A ARG. DE SEGUROS, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUTIÉRREZ, CRETA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Sus hermanos Norma, Omar, Maria, Germanay Nora Gutiérrez y Argentina Morán, y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio jardín del sol. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA, HÉCTOR TELESFORO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su esposa Graciela, sus hijos, Miriam, Héctor, Romina, Yesica y Carolina, h pol, Ariel, Jose y Diego, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio LA MISERICORDIA, COBERTURA NORCEN S.R.L, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAZ, MANUEL JESÚS (BUBY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Hoy se cumplen 9 días de tu partida, Dios te llevó a su lado y a nosotros aún nos duele tu ausencia, nunca te olvidaremos, tu esposa hijo y nietos. También queremos hacer llegar nuestro más sinceros agradecimientos a todas aquellas personas que nos manifestaron a través de diferentes vías sus sentidas muestras de condolencias por el fallecimiento de nuestro padre, nuestra gratitud a los que nos acompañan con el duelo y sepelio. Queremos agradecer también al Club San Carlos Unidos (La Banda), Osplad, Lazos de amistad y Consorcio Balcarce 60, todos ellos nos enviaron mensajes de amor y consuelo por la pérdida de nuestro amado padre.

SILVA, ORLANDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Su esposa Rosa Blanca Flecha, sus hijos Ángel, Adriana, Luis, David, Mariana, h/pol, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet .Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Hoy se cumple un mes de tu partida, siempre estarás en nuestros corazones. Sus hermanos políticos Maria Isabel Castro de Lascano y Enrique Alfonso Lascano, te recuerdan con amor y gratitud a un mes de u paso a la vida eterna.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Al cumplirse el primer mes de tu partida, tus hermanos, sobrinos y demás familiares ruegan por tu eterno descanso. Siempre te recordaremos. "Fuiste y seras nuestro ángel".

FIAD, JUAN LUIS (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sus primos María Eugenia y Luis Melem e hijos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a su Sra. Yolanda y a sus hijos. Elevan oraciones en su querida memoria.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Querido papá hoy tu partida un gran vacío pero tus enseñanzas, cariño e infinito amor quedará guardado en el corazón su hijo Gustavo, su hija política Ana sus nietos Anabell, Enzo sus bisnietos Ian , Gina , Matheo y Emi. Sus restos fueron sepultados en Loreto.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Partiste de forma repentina que no tuve tiempo de decirte adiós padre siempre estarás en mi corazón. Su hijo Rolando su hija política Milo y su nieto Malik. Sus restos fueron sepultados en Loreto.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Emprendiste tu viaje a la casa de Dios, brilla por siempre abuelo. Su nieta Anabell, su esposo Héctor y sus bisnietos Ian, Gina y Matheo. Sus restos fueron sepultado en Loreto.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Hoy te encuentras junto al señor. Que el te muestre su rostro y vivas junto a El en el paraíso. Su hijo Luis ( Titi) su hija política Ivana y su nieto Tahir. Sus restos fueron sepultado en Loreto.