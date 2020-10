Sebastián Ribas: “El gol es la consecuencia del trabajo”

04/10/2020 - 00:35 Deportivo

Pasó el primer amistoso de Central Córdoba y entre las tantas cosas positivas que dejó, se destaca la aparición goleadora de Sebastián Ribas, autor de los dos tantos en el 2-1 sobre Atlético Tucumán. Pero el uruguayo, más allá de la felicidad que le generó convertir, ponderó el trabajo grupal y puso sus goles como consecuencia de eso.

“Es lindo convertir porque un delantero es obvio que vive del gol y el hacerlos, incluso en partidos amistosos, forma parte de la construcción de esa confianza y mentalidad que a la hora de jugar nosotros nos proponemos. Estoy contento por los goles pero más por el trabajo del equipo. Que esto sea un primer paso, una base donde apoyarnos”, manifestó en diálogo con EL LIBERAL.

Con 32 años, el delantero visitó 17 camisetas antes de la del Ferro por lo que sabe convivir con la presión de un goleador. “Ya estoy acostumbrado a que sea así a lo largo de mi carrera. Pero uno no se puede volver loco. El gol es la consecuencia del trabajo que uno hace dentro de la cancha por los compañeros, por el equipo y ese trabajo termina siendo pagado teniendo ocasiones, porque el delantero puede hacer gol si tiene las ocasiones. Uno no se puede volver loco más allá de que el fútbol de hoy es todo resultado, no solo para el delantero. Lo importante es el trabajo, con trabajo todo llega. Pero si se que el delantero vive de goles y va a ser juzgado por eso. El gol es el resultado de muchas cosas y entre esas, el trabajo de uno para el equipo y del equipo para uno”, explicó.

Tras su gran producción goleadora en la temporada 2017/18, en Patronato (13 en 24 juegos), Ribas no pudo repetirlas en Lanús ni en Rosario Central, pero apuesta a hacerlo en el equipo de Berti. “En el primer semestre en Lanús, en el cual pude jugar, marqué cinco goles. En el segundo, con la llegada de Pepe (Sand), ya no pude ser titular y casi no tuve minutos. Por eso la decisión de ir a Rosario Central. Allí llegué a un equipo armado, esperé mi momento y casi no sumé minutos. Pero al final del campeonato pude jugar ocho partidos seguidos y anotar cuatro goles hasta que la pandemia complicó todo”, recordó.

“En Patronato se me dio todo, un entrenador que confió en mí, un equipo en el que me sentía respaldado y en base a la continuidad que tuve, más el trabajo, se vieron los goles. Espero que aquí pase lo mismo”, agregó.

Esa confianza del DT la tiene, porque Berti lo pidió, pero sabe que no alcanza solo con eso. “Uno tiene que rendir y demostrar en los entrenamientos que tiene ganas de jugar y de sumar. El puesto no te lo asegura nadie y hay que ganárselo brindándose por el equipo. Aquí lo que importa es que Central Córdoba gane partidos porque el club está haciendo un esfuerzo enorme por crecer y consolidarse”, admitió.

A Ribas se lo vio entenderse bien con Riaño, con quien había coincidido en Rosario Central, y el uruguayo espera consolidar una sociedad que le sirva a Central. “Creo que ambos nos sentimos cómodos porque tenemos características que se complementan. Podemos los dos salir a jugar o quedarnos para definir y eso da un poco más de libertad para jugar. Creo que a los dos nos viene bien y podemos utilizar el juego del otro para sacar beneficios. La idea es armar una linda sociedad para que el equipo sepa que pueda apoyarse en nosotros y que podamos finalizar todo el trabajo que hacen los compañeros”, se ilusionó.

De cara al torneo que se viene, dijo: “Los equipos que juegan copa llegan con una pequeña ventaja por el rodaje que sumaron, al igual que los que puedan jugar más amistosos. En eso corren con ventaja los de Buenos Aires. Pero todo se va a resumir a la fortaleza mental de los grupos”.

Por último, lamentó que se tenga que jugar sin público. “Es un aspecto que vamos a tratar de suplir porque acá la gente se hace sentir y es un plus. Tenemos que estar fuertes y saber que contamos con el apoyo de ellos de otra forma”, concluyó.