×

CARTELERA TV / 6 de octubre de 2020

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 20:36 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

11.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ALAS ROTAS

18.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

18.15 FLORICIENTA

19.15 ELIF

20.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 JESÚS

23.00 FUERZA DE MUJER

23.45 MASTERCHEF CELEBRITY

01.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

01.45 CIERRE DE

TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª edición)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. REGATAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: HUAICO HONDO vs. PARQUE AMÉRICA

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª edición)


Más noticias de hoy

Lo último de Santiago

Tras un fresco amanecer, Santiago tendrá una...

“Carlos encontraba en la eucaristía la fuerza para la alegría...

Autoridades reiteraron que obras sociales y prepagas deben cubrir...

Lo último de Política

El Gobierno propuso un Pacto Social de precios...

El plan Detectar Federal ya opera en 16 distritos

Miguel Ángel Pichetto: “El Frente de Todos es una construcción...

Lo último de Economía

Se perdieron más de 3.000 empleos registrados...

Casi 6.000 empresas constructoras quedaron inactivas entre marzo...

Suben entre 3 y 6% los productos más económicos de la canasta

Lo último de Mundo

Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez se...

Trump dejó el hospital militar Walter Reed: “¡Me siento muy bien!...

Coronavirus: Trump anunció que deja el hospital militar