CARTELERA TV / 6 de octubre de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 LAS RECETAS DE MORFI
11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
11.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ALAS ROTAS
18.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
18.15 FLORICIENTA
19.15 ELIF
20.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 JESÚS
23.00 FUERZA DE MUJER
23.45 MASTERCHEF CELEBRITY
01.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
01.45 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª edición)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. REGATAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: HUAICO HONDO vs. PARQUE AMÉRICA
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2ª edición)