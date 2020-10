El CIS Banda celebró sus 5 años al servicio de la comunidad

05/10/2020 - 21:40 La Banda

El Centro Integral de Salud (CIS) Banda celebró sus 5 años al servicio de la comunidad, en donde se convirtió en uno de los hospitales de referencia de Santiago del Estero y orgullo de la provincia. En esta oportunidad, debido a la pandemia del coronavirus, las salutaciones se hicieron de manera virtual, en las cuales se dio las gracias a todo el equipo por el esfuerzo diario y el profesionalismo.

En ese sentido, desde el CIS Banda indicaron: “En el mes aniversario de CISB festejamos y renovamos el compromiso de servir a nuestra comunidad con el objetivo de prevenir, cuidar y proteger. Por esa razón en 5 años de historia, hay muchos hechos destacables, que compartiremos con ustedes (de manera virtual) como las distintas prestaciones de servicios, incorporación de especialidades y nuevos desafíos, pero las instituciones no son nada sin su gente”.

“Por esa razón en nuestro cumple, homenaje a cada uno de ellos por su tarea, vocación y trabajo silencioso”, expresaron desde el centro de salud que coordina la Dra. Liliana Garnica.

En ese marco, el CIS Banda recibió saludos del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora; funcionarios del Gobierno; del Ministerio de Salud, además de otros hospitales e instituciones del medio.

El subsecretario de Salud, Dr. César Monti, destacó que “las instalaciones, paredes e instrumental no son nada si el personal profesional y no profesional no tienen vocación de servicio y no se brindan al paciente, por lo que el CIS Banda es un orgullo para la provincia”.

Además, se publicó un emotivo video con el saludo de los pilares del CIS Banda: Admisión Central de Turnos, servicios de Imágenes, de Vacunación, de Comunicaciones, Social, de Laboratorio, Guardia, choferes y paramédicos, área administrativa, servicio de Neonatología, consultorio de Maternidad y seguridad.