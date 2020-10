FÚNEBRES | 6 de octubre del 2020

05/10/2020 - 22:23 Funebres

- Dalila Rosario Beltrán Neirot de Escobar

- Fabio Alejandro Acevedo

- Ricardo Gustavo Aguirre

- Juana Francisca Sayago

- Teresita del Carmen Reynoso

- Celba Ángelica Ayunta (Villa Silpica)

- Sevastian de Jesús Olivera (Fernández)

- Jorge Mario López

- Delia Isabel Figueroa (Clodomira)

- Ángela Erminia Luna

- Mirta Beatriz Coria

- María Vicitación Guzmán (Loreto)

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DALILA ROSARIO BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/20 y espera la resurrección

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DALILA ROSARIO BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/20 y espera la resurrección

Su nieta Paula y su esposo Rodolfo Oscar Gavicola y sus bisnietos Guillermina y Máximo Gavicola de Carlo participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DALILA ROSARIO BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/20 y espera la resurrección.

ASSEC – Asociación Santiagueña Solidaria con el enfermo de Cáncer participa el fallecimiento de quien fuera fundadora y primera presidenta de ésta institución.

Despedimos con dolor a esta dama representante cabal de una generación comprometida con la sociedad y sus problemas. Solidaria y generosa trabajó sin descanso por los enfermos de cáncer con solvencia y auténtico amor dirigiendo los destinos de ésta ONG por varios períodos.

La C.D. de ASSEC, colaboradores, amigos y benefactores lamentan profundamente su desaparición y hacen llegar sus condolencias a toda su familia rogando por su resignación con ayuda de la gracia y la fuerza de la fe cristiana.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DALILA ROSARIO BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR

(q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DALILA ROSARIO BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR

(q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DALILA ROSARIO BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR

(q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20 y espera la resurrección.

Raúl Leoni Beltrán y sus hijos Santiago, Fernando y Raúl, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DALILA ROSARIO BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR

(q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20 y espera la resurrección

Las integrantes del grupo Sagrada Familia: Selva Rojas de Alegre, Betty de Bothamley, Margarita de Chiericotti, Beatriz Delcolla, Teresa de Giulliano, Graciela Rojas de Jorge, Adriana Herrera de Bellido, Elsa Di Piazza, Bebita Rímini, Rosa Olivera, Fanny Medina y Zuni Assis de Retamosa despiden con dolor y gozo la partida de Dalila a la casa del Padre y elevan oraciones en su memoria y por su familia. “Descansa en paz queridísima amiga”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA MARÍA JUANA DURAN DE ABATE

Falleció el 1/10/20.

Con profundo pesar participamos en el fallecimiento de Rosita, madre de 8 hijos, abuela de 22 nietos y bisabuela de 7 bisnietos, a quien siempre mantendremos en nuestra memoria y recordaremos con todo nuestro afecto, historias vividas y momentos compartidos. Te amamos profundamente y por siempre tus hijos, Miguel, Estela, Horacio, Ramón, Inés, Pancho, Sergio y Gabriel y tus nietos Miguel José, Cristóbal, Marcia, Santiago y Agustín Abate, Cecilia, Camila, Paloma, Zulma y Antonio Abate, Ayla y Darío Sourbille, Miguel, Sofía y Pilar Abate, Alex, Gaetán y Rosa Margarita Bucher Abate, Nahuel y Valentino Abate, Romina y Franco Abate, tus bisnietos Lautaro, Justina, Pía, Simón, Sisa, Catalina y Luca, tus nueras, yernos y demás familiares que con profundo pesar te han despedido. Rosita que descanses en paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ISABEL ZAVALETA DE ANCHEPE

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 5/10/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ISABEL ZAVALETA DE ANCHEPE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/20 y espera la resurrección.

El senador Nacional, Dr. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ISABEL ZAVALETA DE ANCHEPE(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/20 y espera la resurrección.

El presidente del partido Justicialista, Santiago del Estero, Dr. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ISABEL ZAVALETA DE ANCHEPE

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 5/10/20 y espera la resurrección.

El secretario general del Partido Justicialista, Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

RECORDATORIO

CARMEN BELINDA AGUILERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/9/20 y espera la resurrección.

Querida madre Pichona, sostenidos por nuestra fe en Jesús y confiando en su feliz resurrección elevamos oraciones en tu memoria. Tu esposo Felipe, tus hijos Felipe, Leonardo, Sebastián Diego, Mary, Gaby, Nancy y Valeria y tus nietos.

RECORDATORIO

GABRIELA HAYDEE CORTÉS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/10/13 y espera la resurrección.

“No te acerques a mi tumba sollozando. No estoy ahí. No duermo ahí… Cuando despiertes en la tranquila mañana, soy la bandada de pájaros que trina. Soy las estrellas que titilan, mientras cae la noche en tu ventana. Por eso no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy ahí. Yo no morí… “Mami, estás en mí desde siempre y para siempre. Tu alma resuena en la mía, encada silencio, en mis sueños y en mi vida. Te extraño siempre. Te espero siempre. No sueltes mi mano hasta que nos volvamos a ver. Hoy como cada 6 de octubre te recordamos a siete años de tu partida. Rogamos a quienes te quisieron una oración en tu memoria. Tus hijos Marcela y Mario Corvalán. Tu esposo Mario y tus nietos Bianca, Mateo, Gabriel y Agustín.

RECORDATORIO

Arq. NORBERTO ANTONIO CARABAJAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/10/13 y espera la resurrección.

Al cumplirse siete años de su partida, lo recuerdan con tanto amor su esposa Emma y sus hijos Moni, Ale, Fernando y Daniel. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

PASTOR ROLANDO BELTRÁN (Guily)

9/7/59 – 6/9/20

Hoy hace un mes que ya no estás físicamente con nosotras. Te tenemos presente todo el tiempo. Nos llena de orgullo saber el aprecio que tiene la gente que nos habla de vos. Gracias por habernos hecho tan felices y seguir haciéndolo, cuando recordamos todo lo que hemos compartido. Te extrañamos y te amamos. Gracias a los a amigos y parientes por acompañamos en nuestro dolor. Tu esposa Silvia, tu hija Luz y tu suegra Elva.

RECORDATORIO

PASTOR ROLANDO BELTRÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurreción.

Tu repentina partida nos sumió en una profunda tristeza. Estamos seguros de que descansas en ese lugar donde no hay dolor y reina la paz. Ahora miramos al cielo y ahí te encontraremos brillando. Sus hermanos Olga, Dante y Rusa Beltrán Navarro, sus hermanos políticos Arcelia Rojas, Mario Ríos, sus sobrinos, sobrinos nietos y respectivas familias lo recuerdan a un mes de su fallecimiento.

RECORDATORIO

TERESA GRACIELA PERALTA

q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Gracias madre querida por todas tus enseñanzas, tus buenos ejemplos de vida, por indicarnos el camino del trabajo digno y sacrificado, por tu espiritualidad, solidaridad, humildad y honestidad .Tus hijos Graciela, Ricardo y Raúl, tus hijos políticos Osvaldo, Maria Marta y Eduarda . Tus nietos Leticia, Ramiro y Mariano.

RECORDATORIO

TERESA GRACIELA PERALTA

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Disfrutamos del beneficio de tu amistad tus consejos tu predisposición para ayudarnos a resolver problemas cotidianos Gracias amiga entrañable realmente disfrutamos en sentirnos acompañados Por ti. Nina Tejerina, Maria Nina Gorostiza, Fernando Gorostiza y familia.

INVITACIÓN A MISA

HÉCTOR ALFREDO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/9/20 y espera la resurrección.

“El tiempo no ha pasado porque todavía hay un gran dolor como en ese día que te fuiste. Pero me quedan los recuerdos y las fuerzas que me heredaste! Ruego a Dios para que te conceda la paz eterna”. Su esposa Rosa Bargas, sus hijos Marcelo, Daniela, Mariana, Andrea, Alejandra, sus hijos políticos, Nora, Juan, Jesús, Néstor, Exequiel, sus nietos Candela, Valentina, Martina, Arelys, Loana, Melina, Facundo, Ailyn, Matteo. Pedimos una oración en su memoria e invitamos a la misa online de la parroquia San José, Bº Belgrano, transmitida por Facebook hoy a las 18 hs. con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ACEVEDO, FABIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Sus padres, hermanosl sobrinos. Te amamos. Te fuiste. Te vamos a extrañar. Tu familia nunca te va a olvidar. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ACHÁVAL, CARLOS PABLO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Sus primos Ana, Lía, José, Lucía y Pachi Achával y sus respectivas flias, elevan una oración en su memoria.

ACHÁVAL, CARLOS PABLO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Sus primos Roberto, Luis y María Inés Baez y sus respectivas flias, acompañan en el dolor a Rosy, Ramón y María Eloísa, elevan una oración en su memoria.

ACHÁVAL, CARLOS PABLO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Señor recíbelo en tus brazos, y llévalo a un lugar donde van los buenos de corazón. Fuiste un amigo y vecino ejemplar, no te olvidaremos nunca. Tus amigas Mafalda y Fanny Masmut , participan con profundo dolor su fallecimiento.

ACHÁVAL, CARLOS PABLO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. "Que brille la luz que no tiene fin". Tus vecinos y amigos de toda la vida: Pichona, Chochi, Cacho Castillo, Luis, Marta Caro Corpas, Matías, Joaquín, Lujan y Julieta Caro Corpas, participan con gran dolor su partida al reino de Dios.

ACHÁVAL, CARLOS PABLO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Cuánto dolor nos produjo tu partida! Amalia Gomez y su hija Valeria. Te recordaremos siempre con mucho cariño y acompañamos a tus hermanos María Eloisa, Tulio, Rosi y demás familiares. Descansa en paz querido Pablo. Elevemos oraciones en su memoria.

ACHÁVAL, CARLOS PABLO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. CPN Roberto Soria, María Josefina Carreras, sus hijos Roberto Emanuel, Daniela Marisel y Alvaro Facundo Soria participan con dolor el fallecimiento del hermano de su dilecto amigo Tulio. rogamos una oración en su memoria.

ACHÁVAL, CARLOS PABLO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Tus vecinos y amigos de la calle 24 de Septiembre: CPN Marta Segienowicz, Dr. Fernando Salas Segienowicz y Alejandro Salas Segienowicz lamentan profundamente tu partida. Piden una oración en tu memoria.

AGUIRRE, RICARDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Sus hermanos: Julio, Patricia, Aldo, Verónica, David y Paola y sobrinos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Su hija Dalila, sus nietos Francisco y Ana, Leandro, Paula y Rodolfo, Luciano y Virginia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Su hijo Luis Enrique Escobar con su esposa Eugenia Guerrieri y sus nietos Alfonso, Luisina y Malena Escobar participan su fallecimiento.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Sus hijos Leandro R. Escobar y Lino F. Escobar, sus hijas políticas Beatriz Villarreal y Romina Zannier participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Sus hijos Dalila, Leandro, Luis y Lino, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Su hermana Teresita Beltrán de León y Pintos, sus hijos Matesi, Carlos, Raúl, Gabriela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan triste momento.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Sus nietos Francisco, Leandro, Paula y Luciano de Carlo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Su nieto Francisco de Carlo y su esposa Ana Dankert participan con inmenso dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan por su eterno descanso.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Su nieto Leandro de Carlo y su hija Sibila de Carlo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. "Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios". Sus primos María Argentina, Marta Angélica, Carlos Bernardo Weyenbergh y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos y demás familiares.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Su sobrina Matesi Leoni Long, su marido Greg, sus hijas María Brad y Magdalena y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan triste momento.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Su sobrino Carlos Martín Leoni y sus hijos Rosario, Carlos y Mercedes Leoni participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan triste momento.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Su sobrino Raúl Fernando Leoni y sus hijos Santiago, Fernando y Raúl Leoni participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan triste momento.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Su sobrina Gabriela Leoni de Messad y sus hijos Martín Javier, José María y María del Pilar Messad participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan triste momento.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Roberto Luna y Dalila Escobar participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. las amigas de su hija Dalilia Verano en el Club, Tona, Kely, Adriana, Dorita, Blanca, Chiqui participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Lic. Ada Luna de Marcos e hijos participan el fallecimiento de la madre de su amiga Dalila y acompañan a sus hijos y nietos ante irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Dr. Giraudo Nestor, Dr. Basbus Claudio, Dra. Vanina Giraudo, Dra. Peregrin Isabel, Dra Milstain y personal del CIOM SRL participan el fallecimiento de la madre del Dr. Luis Escobar y lo acompañan en el dolor.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Rosita Beltrán de Hamann, Eduardo Julio Hamann y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Negra a quien admiramos por su integridad y rectitud. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Participan con profunda tristeza. Patricia Beltran y sus hijos Agustina. Dolores, María Julia y Patricio Ordoñez Beltran y sus respcetivas familias. Se ruega una oración en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Beatriz Meossi de Cáceres, Cecilia Meossi de Noriega y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Sus amigas Selva Rojas Alcorta de Alegre y familia y Graciela Rojas Alcorta de Jorge participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y acompañan a su familia.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Zunni Assis de Retamosa y su hijo Pablo Retamosa participan con profundo dolor su fallecimiento y piden al Altísimo por el eterno descanso de su alma y fortaleza para Morocho y demás familiares.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Julia E. T. de Fioramonti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Manuel Chiericotti y familia lamentan profundamente participar su fallecimiento.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Margarita Stabile de Chiericotti y sus hijos Luis Gaston, Manuel Ignacio, Margarita y sus respectivas familias lamentan profundamente participar su fallecimiento.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Con inmenso dolor despedimos a Negra, nuestra querida consuegra y amiga. Maiky Lapalma de Guerrieri y Gustavo Adolfo Guerrieri.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Mariana, Eugenia y Luis, Gustavo y Adolfo Guerrieri despiden con inmenso cariño a Negra.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Mirta Neme, sus hijos José Antonio, Ricardo Agustín Perez Neme y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Victor Amado y Tere Zavaleta acompañan a Dalila, sus hermanos y familia en este momento de profundo dolor por la partida de su mamá al reino celestial. Que Dios le de el descanso eterno.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas, sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Negrita y acompañan a sus hijos en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas, sus hijos participan con dolor el fallecimiento de Negrita y acompañan a sus hijos en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Herbert Renner, Ana Agüero, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Dalila, sus hermanos, nietos y bisnietos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Margarita Chiericotti y familia lamentan profundamente participar su fallecimiento.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Simona Tomat, sus hijos Rodolfo, Mario, y Anabella Gavicola Tomat participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia con inmenso cariño y pena. Elevan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Elsa Curet participa con enorme tristeza el fallecimiento de su amiga Negra, acompaña a su familia y eleva oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Alfonso Curet, su esposa Elke Zimmer y sus hijos Augusto y Federico participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Compañeros y amigos de su hijo Luis de 5º 2ª Promoción 1974 de Esc. De Comercio participan su fallecimiento y acompañan a Luis y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Amigos de su hijo: Marité Habra, Silvia Montenegro, Pimpi Corvalán, Viviana Aguirre, Cecilia Beltrame, Luis Roldán, Osvaldo Dalale y Félix Carol lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Luis y su familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Compañeros de la Promoción 1978 de la Escuela de Comercio "Antenor Ferreyra" participan el fallecimiento de la madre del queirdo amigo "Lino" y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Susana Fiad de Palau participa con profundo dolor su fallecimiento y despide con mucha tristeza a su querida amiga Dalila. Ruega oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Ariana Slapak y sus hijos Javier, Sebastián, Ezequiel, Florencia y Santiago participan con profundo pesar la partida al encuentro con el Señor de nuestra distinguida y querida amiga. Descanse en paz.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Las amigas de su hija Dalila despiden con tristeza y pesar a esta señora que despertó en nosotros admiración: Kelly Andersen, Dorita Martilotti, Bianca de Boucard, Tonita de Chaeein, Chiqui Luna de Marcos, Adriana Slapak. Descanse en paz.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Ana Lía Rezola de Castiglione y su hija Ana acompañan a Dalila con el cariño de siempre.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, hijos y familias lamentan profundamente su partida al Reino Celestial y acompañan a su querido amigo Luis y demás familiares rogando oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Adriana Habra participa su fallecimiento y acompaña con inmenso cariño a su hija Dalila, querida amiga y colega y a toda la familia, en este doloroso momento.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Su amiga Olga Vieyra de Christensen, Eduardo Christensen, sus hijos Alejandro y Eduardo participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Aldo Pizzolitto , su esposa María Eugenia Castro , sus hijos Virginia, Soledad ,Valentin y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento .

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Srta. Bebi Moreno Navarro participa el fallecimiento de la Sra. Dalila y acompaña en tan doloroso momento a su hijo Morocho y demás familiares. Ruega elevar oraciones para su eterno descanso en paz.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Kita Soriano de Díaz participa el fallecimiento de la mamá de Dalila y de la hermana de la sra. Tala, las acompaña en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. José Manuel Cáceres, su esposa Norah Carabajal Loza y familia lamentan la partida de la Sra. Negra y acompañan con mucho cariño a su hijo Luis, su esposa Eugenia y nietos. Elevan oraciones por su descanso eterno.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Josefina Santillán Borges, Rafael Bonacina junto a Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de una gran dama, mamá de nuestros amigos y quienes acompañamos en éste difícil momento, elevando oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Ruego al corazón de Jesús que acompañe y fortalezca a la familia ante la partida de Dalila, elevando oraciones. Teresa González.

CORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Su esposo Juan Sánchez, sus hijos Cecilia, Cristian, Romina, Erika, Maxi, Ivon, Juan, h. políticos José, Romina, Leonardo, José, Eliana, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Sus consuegros Manuel Elías y Rosa Suanábar, sus hijos Ariel, Viviana, Leonardo, Lucas Elías y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

DURÁN DE ABATE, ROSA MARÍA JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. Sus sobrinos María Argentina, Marta Angélica y Carlos Bernardo Weyenbergh participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

DURÁN DE ABATE, ROSA MARÍA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Perla, Mario Luis y respectivas, flias. lamentan el fallecimiento de Rosita y ruegan por su descanso eterno y cristiana resignación para su flia.

GALLO, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Se durmió en el señor y a la espera de su resurrección, Elvira Fernández, Chicho, Ramón y Raúl y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones y acompañan a su amigo Francisco y familia.

GOITEA, GERMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Primo emprendiste tu viaje a la casa de Dios. Brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Su prima hermana Carmen Goitea de Jimenez, Ricardo Jimenez, sobrina Iris Jimenez Goitea participan con dolor su fallecimiento y acompañan con profundo sentimiento a su amada madre, esposa, hijos y hnos.

HOFKAMP, HERNÁN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona, miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de áreas, asesores legales y de presidencia, personal administrativo y de maestranza de casa central participan participan el fallecimiento del padre de nuestra compañera de trabajo Andrea Hofkamp.

LÓPEZ, JORGE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Su mamá Cilia, hnos Guido, Rubén, Ángel , José, Rina, Gringo, Liliana ,Ángel, Deolinda, Daniel, sobrina Yanet, h/pol Tere participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. del Zanjón. Serv. Caruso Cia de Seguros. S.A. org. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

LUNA, ÁNGELA ERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Sus hijos María, Mónica, Eduardo Luna, nietos, h/pol, Héctor Barrionuevo, Víctor Pavón y Elina Ferreyra participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MEDINA, FELIPE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. José D. Leguizamón, su esposa Lucy Iñiguez, su hija Rita Lucía Leguizamón Iñiguez, su cuñada Hilda Rosa Iñiguez, su yerno Juan Pablo Miranda, sus nietos Anna Lucía y Jerónimo B. Miranda Iñiguez participan consternados y con mucho dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, JAVIER FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Tucumán|. Oscar Albertp Rusz y Haydee Salgado participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Carmela, Luis y familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, JAVIER FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Tucumán|. Juan Pablo Vignau y Noemí Mansilla acompañan con mucha tristeza a Carmela y a toda la familia Karam por el fallecimiento de Javier. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MEDINA, JAVIER FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Tucumán|. Sara B. Navarrete de Hounau y su hermana Margarita N. de Bravo con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Abrazan cariñosamente a sus tíos Carmela y Oscar Luis Karam, para expresarles a toda la familia Karam , sinceras condolencias por la pérdida de tan querido familia. Ruegan por su descaso eterno y una resignación cristiana

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Consul Honorario de la Republica Arabe de Siria Dr. Abraham Camilo Brahim y su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, lamentan profundamente su fallecimiento. Acompañan a su querida madre Mavel Navarro de Nader, a Dra. Monica Nader, a su esposa, hijos y demas familiares en estos dificiles momentos.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Josefina Stancampiano de Muratore e hijos acompañan en el dolor a su madre Mabel, esposa Lilia e hijos, a sus hermanas Mónica y Marcela y demás familiares. Elevan plegarias al Altísimo para que les dé resignación. Brille para el la luz que no tiene fin.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Inmobiliaria Salvatierra SRL participa su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Participan Héctor Salvatierra, Moni Lorefice, sus hijos María Eugenia, Ricardo, Santiago, Dolores, Virginia y Sebastián.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. José Ignacio Greco Mansilla (Nano) y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiguita Mica. Se ruega una oración en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sobrino, tío, amigo, eres todo eso y mucho más. Un gran dolor tu partida, queda la felicidad de los momentos compartidos. Gracias. Chiquita, Gorda y familias.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Neco Elías, Marisa Martínez y sus hijos María Virginia, Alejandro y María, Mariano y Violeta y Benjamín y Florencia participan su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a su amiga Mónica pidiendo al Señor consuelo para toda su familia y elevan oraciones para su descanso.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Sus amigos Susana Julian, su esposo Mario Garcia e hijos, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos, rogando al Señor lo reciba en sus brazos y le asigne un lugar de privilegio. Hacen llegar sus expresiones de dolor a su esposa, hijos y madre y hermanas. Descansa en paz querido amigo.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Brille para él la lua que no tiene fin. Lamentamos profundamente su partida y acompañamos con el cariño de siempre a la querida Mabel, hnas. Monica, Marcela y a su esposa e hijitos. Elevamos oraciones por Miguelito. Que descanse en paz. Sus amigas Alba, Nini, Beby y Tita Auat y flias.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. La Asoc. Agentes de Propaganda Médica participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Dra. Mónica Nader y ruega una oración en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dr. Daniel Maldonado y Dra. Graciela Alberto participan con dolor el fallecimiento del hermano de su compañera y amiga Dra. Monica Nader. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Dra. Mónica Nader, socia de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin." Jorge, Perla y Nilda Simán y sus respectivas familias abrazan a Mabel y familia en este momento de dolor recordando al querido Miguelito con mucho cariño.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Elvira Adriana Cerro, Irene María Viaña, María Virginia Viaña y Verónica David participan con dolor su inesperado fallecimiento y acompañan con afecto a su familia.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Gian Franco Barbaglia, su esposa Blanca, sus hijas y sus respectivas familias participan con inmensa tristeza su fallecimiento y acompañan a su mamá Mabel, sus hermanas Monica, Marcela y su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones rogando al Señor por su eterno descanso.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Lucy Koby acompaña a Mabel, tan amiga y vecina de su tía Albina Castagno de Montafia; a sus hermanas Mónica y Marcela (compañera y amiga de Cecynés) se une en oración a toda la familia y pide, al Señor, por su eterno descanso y renovada fe y resperanza de todos los que comparten el dolor de su partida.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dr. Jose Perez Neme participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Miguelito y elevan oraciones a su querida memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Que el amor de Dios te cobije eternamente en una paz infinita: las hermanas y amigas en el afecto de tu madre y hermanas. Nancy Ibañez, Estela de Tain, Nuni Toledo de Ortiz. Rogamos una plegaria en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Norma Salvatierra de Anzani, participa con profundo dolor, la pérdida del hermano de Dra. Mónica Nader, rogando resignación para toda su familia. Pide una oración en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dra. Norma Anzani; Dr. Efraín Rojas y familia acompañan a su hermana, Dra. Monica Nader, amiga y colega en este difícil momento, se ruegan una oración en su memoria, y que brille para el la luz que no tiene fin.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Yoyi Gerez y flia; Ariel Gerez y flia; Vicky y Tobías Gerez participan con profundo dolor el fallecimiento del querido y respetado amigo Miguelito e imploran al Señor para que lo reciba en su santa gloria, para su descanso eterno y ofrezca a su madre, esposa, hijos y hermanas y demás familiares y amigos cristiana y Santa Resignación

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Amigos de la familia: César, Peluza Coronel y flia; Pichón Coronel y flia; y Cecilia Coronel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones al Señor por el eterno descanso de su alma y resignación cristiana de familiares y amigos.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Marcela Tolosa de Argañarás y flia; Jorge Tolosa y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigas, sus hermanas Marcela y Mónica y a su madre, en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Félix Ochoa, su esposa Anita Sosa, sus hijos Daniel, Mario, Gustavo y Alejandra y familias despiden con dolor la partida del querido amigo Miguelito. Acompañan espiritualmente en este triste momento a su mamá y hermanas. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Slapak y sus hijos Javier, Sebastián, Ezequiel, Florencia y Santiago participan con profundo pesar la partida al encuentro con el Señor de nuestro distinguido y querido amigo. Descanse en paz.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Paola Carolina y Vanina de ETAM participan con profundo dolor el fallecimiento de Miguelito y acompañamos a la Dra Mónica y flia en este difícil momento...Elevamos una oración en su memoria.

ORIETA, LEONOR EVELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5//20|. Sus hijos Marcia, Graciela, Niza, Teresa, Silvia, Marta, Elva, Leonordo, Armanda Paz h. politicos nietos bisnietos tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio la piedad Cob Caruso Cia Arg de Seguros. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

PIZARRO, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. El personal del Santiago Lawn Tenis Club participa su fallecimiento y acompañando a su Sra. esposa y su hijo en estos momentos de dolor.

PIZARRO, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Los amigos de tenis de veteranos del S. L. T. C. participan con dolor el fallecimiento del empleado de la institución que durante tantos años nos acompaño con su dedicación y esmero en el mantenimiento de las canchas. Hacen llegar su sentido pésame a su esposa e hijos.

REYNOSO, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Sus hijos Marcelo, Viviana, Claudia, Paola, Marcos y Elene, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Caruso Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

REYNOSO, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Un alma llena de amor y fe. Su cuñado Antonio Ibañez, su ahijada Cecy Ibañez, sus sobrinos/as rogamos una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (Cachi) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Sus amigos Eduardo Scarpellini, Rosi Rivero, hijas Paula Scarpellini y Luciana Scarpellini con sus respectivas familias, participan con gran dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, RICARDO EXEQUIEL (CACHITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Oliva Pécora de Collado y sus hijos Enriqueta Oliva Collado, Mariana Collado y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a la tía Teresita y familia en este momento de dolor.

TOMATIS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20 en Grand Rapids, Michigan. E.E.U.U.| Dr. Néstor Giraudo, Cristina Ávila de Giraudo y familia acompañan a sus sobrinas: Beatriz, Ema, Amelia y demás familiares en el dolor.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Oscar Muratore y flia, acompaña a su esposa e hijos en este momento de dolor y ruega oraciones en su memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Sara B. N. de Hounau y familia participan con pesar su fallecimiento. Expresan su cariñó en tan triste circunstancia a toda la familia Urtubey descendientes del querido matrimonio de la Sra. " Mocha" y " Pichocho" Urtubey" amigos y vecinos de nuestros padres: Catalina Alcorta y Eduardo Navarrete. Ofrecen oraciones por su descanso eterno en la paz de Dios.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Nicolás tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo benemérito, maestro y profesor. Elevan oraciones en su memoria, que descanse en paz.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|.Bienaventurados los limpios de corazòn, porque ellos veràn al Señor". Carolina Sanguedolce y su hija Claudia Marcela Jerez participamos con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y compañero Roque, quien supo cultivar los verdaderos valores de la amistad y acompañamos en el dolor a su querida esposa Reina y seres queridos. Que el Señor le de la Paz y el descanso eterno en su gloria y fortaleza a su familia y esposa, fiel compañera, Rogamos oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, ROQUE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Yoyi Gerez y flia; Ariel Gerez y flia; Vicky y Tobías Gerez participan con profundo dolor el fallecimiento del apreciado amigo de siempre Roque, profesional idóneo y responsable en las áreas educativas y sociales donde se desempeño. Ruegan al Señor que le de el descanso eterno y ofrezca a su esposa, hijos, nietos, familiares y amigos digna y cristiana resignación.

FILAC, MIGUEL ÁNGEL Ayud. My. Servicio Penitenciario Federal (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|."Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: cuanto planté rosales, coseché siempre rosas … cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: ¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno! Hallé sin dudas largas las noches de mis penas; más no me prometiste tan sólo noches buenas: y en cambio tuve algunas santamente serenas… Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. ¡Vida, nada me debes! ¡Vida estamos en paz! (Amado Nervo "En Paz"). A nueve días de su partida al reino celestial su esposa Patricia Nazarchúc e hija María Virginia agradecen al Centro Renal Alsina, Dr. Guillermo Ibáñez, médicos, enfermeros, atención al público Sr. Diego Arias, chofer Sr. Luis Díaz Zabaleta, Clínica Yunes, Unidad de Terapia Intensiva, cuerpo médico, enfermeros Nicolás y Víctor. Instituciones: escuela Normal Sup. Gral. Manuel Belgrano, IES Nº 8 "Angela C. de Reto", IFD Nº 8 Pinto, Dpto Aguirre, equipos directivos, profesores, alumnos y ex alumnos, Colegio Madre Mercedes Guerra. Rector Prof. Ramón Álvarez, docentes, preceptor David, padres y compañeros del primer año B de su hija María Virginia. Biblioteca Pedro Firmo Unzaga, Obra Social del Servicio Penitenciario Federal, personal de retirados del Servicio Penitenciario Federal, nivel terciario, Sra. Analista Prof. Rosa Ares de Juan, vecinos del Barrio Parque Aguirre y el Bicentenario (El Polear-La Banda), 7ma Roja del Club Old Lions, entrenadora Fernanda Espeche, Dra. María Josefina Muratore, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sgo. del Estero Lic. María Rosa Barban, director técnico del Club Patagonia Daniel Nubie y a todas aquellas personas que de una y otra manera nos acompañaron en tan difícil momento. Dios los colme de bendiciones. Elevemos una oración por el eterno descanso de su alma.

PÉREZ, MARIO ALBERTO (Chaca) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. La familia del Sr. Mario Alberto Perez (Chaca) queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en este dificil momento que nos toca atravesar, a su medica de cabecera la Dra. Maria Alejandra Abdala, al Sanatorio Alberdi, a los Dres., al personal de enfemeria y mucamas por la dedicacion y profesionalismo puesto en su atencion, a todos los amigos, vecinos que estuvieron acompañandonos en tan aciagos momentos de tristeza y dolor. Finalmente deseamos agradecer infinitamente a todos los que nos hicieron llegar condolencias y apoyo incondicional. Nuestro amado Padre descansa en paz. Gracias. Familia Perez.

CORTÉS DE CORVALÁN, HAYDÉE GABRIELA (Gaby) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/13|. Negrita: Dios te quiso a su ldo tan repentinamente y nos dejaste un dolor inmenso. Hoy te recordamos en este dia y siempre lo haré por lo que me queda de vida, recordarte asi como lo excelente persona, madre, hija y esposa, te extraño muchisimo y elevo una oración en tu memoria, al cumplirse otro año mas de tu partida. Tu madre Aide Cortes y su hermano Hugo Cortes, hijos y nietos.

LEDESMA, PASCUAL FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Hoy hace 9 días que te fuiste a la inmortalidad y quedamos triste con mucho dolor . Es muy difícil superar esta perdida por tu bondad, por cuidarnos , aconsejarnos para ser buenas personas . Descansa en paz .Te recordaremos por siempre , tu mujer Mercedes Azucena , hijas , nietos y bisnietos . Te recordaremos en la misa el día 6/10/2020 en iglesia Santo Cristo en el horario de 10:00hs. Rogamos oraciones.

PÉREZ, MARIO ALBERTO (Chaca) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. El abuelito ha muerto. Ni siquiera sabemos lo que eso quiere decir, lo unico es que se fué y no lo encontramos. Cuando vamos a casa de los abuelos, todo esta en silencio, entramos a su cuarto y esperamos encontrarlo en su sillón favorito, viendo television y sonriendo y levantandose para abrazarnos, pero no estas. Te amamos, te extrañamos. Sus nietos y bisnietos. al cumplirse nueve dias de su partida al Cielo. Rogamos una oración en su querida memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

PÉREZ, MARIO ALBERTO (Chaca) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Papi: Emprendiste tu viaje a la Casa de Dios. Nos regalaste todo este tiempo, tu presencia magica. A tal punto que hoy no podemos imaginarnos sin ella, sin vos, sin tus rutinas tan marcadas para la familia, sin tus ocurrencias, sin tus bromas, sin tu sonrisa explosiva tan contagiosa. Quienes te concocieron saben que tu presencia garantizaba encuentros de alegrias y sonrisas, supiste ganarte siempre el corazón de todos. Hoy ya no estas, todos te extrañamos. Dios nos regaló al Mejor Papa, Abuelo, Bisabuelo, amigo, vecino, un ser humano excepcional con un corazaon gigante y puro que bendijo nuestras vidas. Brilla por siempre, ciuidandonos y danos las fuerzas para seguir en esta vida. Sigue billando papi querido como tu siempre lo has hecho sigue brillando abuelito amado, sigue brillando Chaca, y cuidanos desde alli hasta un nuevo abrazo. Descansa en paz. Te amamos por siempre. Nunca te olvidaremos, seras infinitamente extrañado. al cumplirse nueve dias de su fallecimiento de su partida al Cielo. Rogamos una oración en su querida memoria y que brille para el la luz que no tiene fin. Tus hijos Ramón, Myriam, Silvia, Mario Humberto, Vanesa, Emilio, nietos y bisnietos.

PÉREZ, MARIO ALBERTO (Chaca) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Papa querido, mi alma y mi corazon siguen muy doloridos. Se que a pesar de estos nueve dias que pasaron, se que no te fuiste, aun se siente tu presencia y tus recuerdos que vienen a mi mente. Aun sigo esperandote, pero se que no vendrás. Besos al Cielo querido Papá, que Dios te dé el descanso eterno y brille para vos la luz que no tiene fin. Hasta que nos volvamos a encontrar. Tu hija Myriam, hijo politico Luis, nietos Pablo, Florencia, Josefina y bisnieto Alonso. al cumplirse nueve dias de su partida al Cielo. Rogamos una oración en su querida memoria.

URQUIZA, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. "Amada madre, a dos años de tu partida, tenemos la certeza que desde el cielo nos bendices día tras día. Quiero que sepas que fuiste nuestro mejor ejemplo de vida. Te extrañamos mucho y rogamos a Dios que un día volvamos a encontrarnos para unirnos en un abrazo eterno". Su esposo Oscar Taboada, sus hijos Néstor, Oscar, Nélida, Andrea, Daniela y demás familiares la recuerdan con todo el amor y cariño de siempre. Se ruega una oración en su memoria.

ACOSTA, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. La comunidad educativa del colegio secundario la Invernada Norte, sede del Agrupamiento 86110/119 participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del profesor Carlos Lezcano. Eleva una oracion en su memoria.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Con tu partida se agranda la flia. celestial, ¡Hasta pronto te decimos, no te decimos adiós!. Vecinos y amigos de la calle Cassaffouth y R. Gauna te despiden con mucho dolor pero con mucha esperanza. Descansa en paz Pedro. Flia: Martinez, Queirolo, Lugones, Ejea, Lopez, Martinez, Castaño, Pablo Taboada y flia, Domingo Suarez y flia, Figueroa Argañaraz, Rogamos una oración por el descanso de su flia.

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (PEDRITO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. El Prof. Marcelo Andrada y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Le hace llegar su sentido pésame a su esposa Taida, a sus hijos Gustavo, Karina, y Nancy, a sus hermanos Oscar, Carlitos y Walter y demás familiares. Eleva oraciones a su querida memoria.

GUTIÉRREZ, CRETA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. La tristeza de tu partida nos deja un gran vacío. Te recordaremos en nuestras largas y fructíferas charlas, siempre compañera, presente en la tristeza y en la alegría, nos queda lo vivido y compartido y disfrutando cada instante de nuestros encuentros vuela vuela al lugar donde Jesús nos reserva, esperanzados en que descanses en paz. Sus compañeras de la ex clínica del Sol maternal: Nena Banuera y flia; Mirta Paez, Elena Díaz, Julia Carrizo y flia, María Elena Gómez, Elena Larrosa, Rosa Sosa, Claudia Bolzon, Eve Luz Rueda, Silvia Sosa y Silvia Rueda participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

SAYAGO, JUANA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Su hija Estela Pallares, su hijo politico Luis Cejas, nietos Leandro, Willias, Nhauel, Karen, Noelia, Loudes, Agustina, Morena y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel 4219787.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO(PUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Hoy se cumplen 9 días de tu partida, Dios te llevó a su lado y a nosotros nos duele tu ausencia, nunca te olvidaremos papi, tus huellas serán imborrables y los recuerdos permanecerán por siempre en el corazón de tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Dios te tenga en su santa gloria. Rogamos oración en su querida memoria.

MIRANDA, FRANKLIN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. Tus hijos: Franklin y flia., Néstor y flia., Mariela y flia., Víctor y flia., Ricardo y flia., Mariana y flia., Teresita y flia., Mario y flia., Daniela y flia., Andrea y flia. al cumplirse los nueve días rogamos oración en su querida memoria.

AYUNTA, CELBA ÁNGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Sus hermanos José, Francisco, Lidia, hnos políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Silipica. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFCIOS .LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Irma Ibañez, su hijo Raul Ibañez, Maria de Contreras y familia, sus vecinos de toda la vida participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria

FIGUEROA, DELIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Su esposo Roque, hijos Liliana, Pablo, Sofía, H. políticos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GUZMÁN, MARÍA VICITACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Sus hijos José, Juan, Ramona, Carlos, Roque, Juanchi, María h. políticos nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey -Loreto. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUZMÁN, MARÍA VICITACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. El club Avenida acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la madre de los amigos Tilo, Pichón, Duyi, Roque, Carlos y Juan. Que Dios la tenga en la gloria y envié consuelo a su familia. Loreto.

GUZMÁN, MARÍA VICITACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. El Señor es mí pastor,nada me falta, en verdes pastos me hace descansar. La promoción 1985 del colegio Pedro fco de Uriarte,acompaña a su hija Gaby y participa su fallecimiento que sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey.

MANSILLA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 81 "Cañada de la Costa" participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

OLIVERA, SEVASTIÁN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Sus hijos Chachy, Chony, Faustino, Ady, Pedro, Virginia, Flaca, Reyna, Ricky, Hugo ,Ely, Carlos, Mary, Felipe y demás fliares partic. Su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet local. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.