El panadero que mató a un ladrón dijo estar arrepentido

05/10/2020 - 22:53 Policiales

El panadero que el sábado último mató a tiros a uno de los cuatro delincuentes que lo asaltaron en el partido bonaerense de La Matanza aseguró que está “arrepentido”, ya que no es un “asesino” sino “un laburante”. Dijo que no recuerda en detalle lo sucedido.

Al igual que su esposa Vanesa, el comerciante Gerardo Caivano, dijo que “tiene miedo”, ya que reciben amenazas por las redes sociales.

“No se puede explicar nada, ni emoción, nada, no me acuerdo. A mis hijos no los quiero sacar ni a la vereda. Estoy arrepentido de lo que hice, no soy un asesino, yo soy un laburante, no salí a matar, salí a guardar la camioneta. Yo agarré el arma y después la tiré, era mi vida o la de él, yo no soy Dios para decidir”, dijo en declaraciones a la prensa.

Poco antes, su mujer, Vanesa, denunció ante los mismos medios que reciben amenazas por Facebook y tienen “mucho miedo”.

“Que van a venir a reventar la casa del panadero, que me van a prender fuego la casa, que vamos a linchar a tu marido, esas cosas salen por Facebook”, contó la esposa del comerciante de 36 años que reside en Rafael Castillo.

Por su parte, Gerardo recordó que el hecho sucedió cuando levaba la camioneta de su padre junto a su hijo y se acercaron cuatro delincuentes armados, apoyados por un quinto que estaba en un auto.

“Yo salí con las manos en alto, lo único que pedí fue que baje mi hijo y no sé cómo forcejeé, no sé de dónde saqué coraje. Tengo miedo, estoy laburando encerrado, anoche no pude dormir, tengo que estar sentado en una silla durmiendo en la panadería, mi hijo está mal, mi hija mayor me ve y llora, lloramos todos, es una situación de mierda”, agregó.

Sobre el momento en el que baleó a uno de los delincuentes, Gerardo expresó: “No tuve intención de matarlo, ni de tirar, es una situación difícil de explicar. El arma que estaba arriba de la camioneta no era mía, yo no tengo armas, no manejo armas, es de los chorros no mía”..

Detenido por asalto al comerciante se niega a declarar

El adolescente de 17 años acusado de haber participado del asalto a un panadero que se resistió a los tiros y mató a uno de los delincuentes que intentaron robarle en el partido bonaerense de La Matanza se negó ayer a declarar ante el fiscal de la causa, y permanecerá detenido, informaron fuentes judiciales.

En tanto, el resultado preliminar de la autopsia al cuerpo del sospechoso fallecido determinó que presentaba nueve orificios de bala.

El sábado, en la escena del crimen, el médico policial que revisó el cuerpo observó nueve orificios de bala, aunque algunos de ellos son de entrada y salida y se corresponde al mismo balazo.

Según las fuentes, los pesquisas aguardan los resultados de los peritajes balísticos ya que en la escena se secuestraron un arma de utilería y un revólver .38 largo.

El hecho ocurrió el sábado a la tarde cuando el panadero se encontraba junto a su hijo en una camioneta Volkswagen Amarok gris estacionada y fue interceptado por cuatro delincuentes armados con fines de robo.

De acuerdo con los testigos, el panadero se trenzó en lucha con uno de ellos y, en medio del forcejeo, le arrebató el arma, con la cual baleó y mató a otro de los delincuentes.