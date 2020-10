Berti: “Quedaron buenas sensaciones”

05/10/2020 - 23:56 Deportivo

Central Córdoba volvió ayer a los entrenamientos y la oportunidad fue propicia para que su entrenador, Alfredo Berti, hiciera un balance de lo que fueron los amistosos ante Atlético Tucumán, que arrojaron un triunfo de los titulares (2-1) y una empate de los suplentes (1-1).

“Nos vino muy bien y sacamos muchas conclusiones. Quedaron buenas sensaciones, creo que fue positivo para los dos grupos. Creo que ya había una necesidad de competir contra algún otro equipo, que no sean prácticas entre nosotros porque ya perdían un poco la esencia de lo que es lo nuestro, que es competencia pura. Estamos tranquilos sabiendo que se hicieron cosas buenas y que hay otras por mejorar, así que esta semana a seguir trabajando con tranquilidad”, manifestó Berti en un día festivo para él, ya que cumplió 49 años.

El DT elogió el trabajo de sus dirigidos. “No me sorprendió, porque es lo que veníamos entrenando y hablando. Hace muy poquito que estamos juntos y tenemos que conocernos, vincularnos entre todos. Lo importante es que se vieron conceptos que uno intenta entrenar. Creo que los futbolistas fueron muy receptivos, trabajaron con inteligencia estos dos meses que venimos entrenando y se vieron cosas que nosotros pretendemos, así que hay que seguir de la misma manera. Estamos muy satisfechos”, sentenció.

Berti explicó que la idea no es encasillarse en un solo sistema táctico. “La idea es el bien común, tratar de encontrar lo mejor para todo el grupo. Armamos un plantel pensando en no encasillarnos en un sistema si no ir paso a paso, partido a partido y buscar que el grupo se haga fuerte, encontrar el bien común, que todos vayamos para el mismo lado. Ese es el camino que estamos transitando y esperemos seguir de la misma manera”, sostuvo.

Lo que viene

Consultado sobre cómo espera que se desarrolle el torneo de la Liga Profesional, respondió: “Me da la sensación de que el equipo que encuentre orden y compromiso tendrá ventaja. Esos son los puntos de partida para el inicio de esta nueva competencia que se viene que va a ser distinta a la de otros años. Hace mucho tiempo que no se compite y lo ideal, lo que nosotros estamos pregonando, es que se vea un equipo como el del otro día, que esté ordenado, que dé batalla, que todos estén juntos a la hora de recuperar y tratar de atacar con mucha gente. Nosotros deseamos que podamos seguir con el camino que comenzamos que es lo que se vio el otro día un poquito. Sabemos que es un proceso largo y que hay que trabajar día a día porque va a ser un torneo distinto a todos por esta problemática y la complejidad de tantos meses sin fútbol”, concluyó el adiestrador del Ferro.

Jonathan Galván rescindió su vínculo con Central Córdoba

“Central Córdoba y Jonathan Galván acordaron la rescisión del vínculo del defensor con el club, que agradece la entrega y el profesionalismo demostrado por el jugador en su paso por la institución y le desea el mayor éxito en su carrera”, anunció ayer mediante un comunicado la entidad del barrio Oeste.

Galván, quien tenía contrato con el Ferro hasta junio del 2021, no iba a ser tenido en cuenta por Berti, por lo que decidió buscar nuevos horizontes. Y el ex Colón ya lo encontró, justamente en Unión de Santa Fe, el tradicional rival del “Sabalero”. En las próximas horas se oficializará la incorporación de Galván a Unión, club que ayer confirmó como refuerzo a Matías Nani, otro ex zaguero central del elenco ferroviario, quien en un principio iba a emigrar al AEK de Atenas.

Atlético Tucumán y Mitre, los posibles rivales para amistosos

Luego de enfrentar a Atlético Tucumán el sábado pasado en el “Jardín de la República”, en lo que fue su primer amistoso de pretemporada, en Central Córdoba ya están trabajando para concretar lo antes posible otro ensayo.

Y son dos los rivales que asoman en el camino ferroviario. Uno es nuevamente el “Decano”, con quien existe la posibilidad de jugar el desquite en nuestra provincia. La dirigencia está trabajando en el tema de los permisos sanitarios para el ingreso de la delegación tucumana a la provincia y se estima que la revancha se podría concretar esta semana o la próxima.

En tanto, Mitre es otra alternativa que tiene el equipo de Berti. Por ahora, lo del Aurinegro es sólo un rumor, aunque a ambos le serviría por lo que es factible que se pueda concretar.