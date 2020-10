Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez se quedaron con el Premio Nobel de Física

06/10/2020 - 07:47 Mundo

Finalmente, el prestigioso jurado por el premio Nobel de Física decidió elegir a Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez como los ganadores de este año, por su investigación sobre los agujeros negros.

El científico santiagueño Julio Navarro había sido uno de los nominados.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz