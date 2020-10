“Usar pollerita corta y lucir sexy”: los extraños requisitos que le pidieron a una joven para contratarla

06/10/2020 - 13:44 País

Nadia Chaparro es una joven de 20 años que publicó un aviso clasificado en busca de trabajo y que rápidamente recibió un llamado, pero en plena entrevista, le dijeron que debía vestirse con "pollerita corta" y lucir sexy, por lo cual decidió denunciar el hecho.

La propuesta indecente tuvo lugar en San Juan y causó preocupación. "Era un hombre adulto el que me llamó, me dijo que era un trabajo de lunes a viernes por 1.500 pesos la hora y ahí ya me sonó raro. Luego me preguntó si tenía conocimientos en programas y manejo de PC. Pero luego empezó a preguntarme sobre mi vestimenta, si tenía polleras cortitas para usar. Traté de obviar la pregunta para conseguir más información y luego insistió en que su jefe le exigía que contratara a una mujer joven llamativa que se vistiera de pollera cortita y sexy porque le gusta mirar mientras trabaja", dijo Nadia en declaraciones al diario de Cuyo.

Cuando la joven cuestionó los "requisitos", le cortaron la comunicación y ella publicó el número desde el cual recibió el llamado, con característica de San Juan y comenzó a recibir mensajes de otras mujeres que pasaron por la misma situación.

"No volví a recibir más llamados ni mensajes de ese número, tampoco quise volver a llamar porque al principio me dio bronca pero luego también me dio miedo, ojalá ninguna otra mujer que esté buscando trabajo tenga que pasar por esta situación", resumió.