VIDEO | Diego Schwartzman pasó a las semifinales de Roland Garros

El tenista argentino Diego Schwartzman se clasificó para jugar su primera semifinal de Roland Garros, tras derrotar esta tarde en un martónico y emocionante partido al austríaco Dominic Thiem.

Schwartzman (12 preclasificado) 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5), y 6-2, después de 5 horas y 08 minutos de partido.

En su primera semifinal de Grand Slam, el “Peque” enfrentará al vencedor del choque que sostendrán el italiano Jannik Sinner y el español Rafael Nadal (2), quien busca su décimo tercer título en la arcilla de Roland Garros.

Y como sino fuera poco lograr clasificarse a su primera semifinal de Grand Slam no fuera suficiente, Schwartzman logró ingresar por primera vez en su carrera el Top-10 del Ranking de la ATP.

Delight for Diego @dieschwartzman earns a first career Grand Slam semi-final surviving a 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 marathon against Thiem in five hours and eight minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/xNnMDssgIH