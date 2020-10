El líder de una agencia de inteligencia, espionaje y antiterrorismo vuelve a la televisión en una serie de Disney+ y con Samuel L. Jackson como protagonista

06/10/2020 - 16:13 Camerino

El actor estadounidense Samuel L. Jackson regresará con su papel de Nick Fury de las películas de Marvel a una serie de televisión que prepara la plataforma de streaming de Disney+.

El actor dio vida a Nick Fury, el líder de S.H.I.E.L.D -una agencia ficticia de inteligencia, espionaje y antiterrorismo que aparece en los cómics de Marvel, creada por Stan Lee y Jack Kirby- y el enlace de las autoridades con los superhéroes, en numerosas películas del denominado Universo Cinematográfico de Marvel.

Nick Fury es un personaje secundario en algunos filmes y, en otros, como en "Capitana Marvel" (2019) tuvo un rol más importante.

Kyle Bradstreet, que trabajó como guionista y productor en la serie "Mr. Robot" (2015-2019), estará al frente de este proyecto del que solo se conoce hasta el momento la participación de Jackson.

Nominado a mejor actor de reparto por "Tiempos violentos" (1994), Jackson es una figura muy presente del cine contemporáneo, con participaciones en "Avengers: Endgame" -la película más taquillera de la historia-, relanzó además la saga de "Shaft" con una película homónima y trabajó con M. Night Shyamalan en "Glass".

Esta nueva serie con Nick Fury en Disney+ busca expandir la táctica del gigante de Mickey Mouse para exprimir el éxito de las historias de Marvel también en la pantalla chica.

"WandaVision" este 2020 y, de 2021 en adelante "Loki", "Hawkeye", "Falcon and the Winter Soldier", "What if...?", "Ms. Marvel", "Moon Knight" y "She-Hulk" son los títulos confirmados de las series que potenciarán a la joven plataforma de la factoría Disney.