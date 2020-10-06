CARTELERA TV / 7 de octubre de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.30 LAS RECETAS DE MORFI
11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ALAS ROTAS
18.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
18.15 FLORICIENTA
19.15 ELIF
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 JESÚS
22.00 FUERZA DE MUJER
22.45 MASTERCHEF CELEBRITY
00.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
00.45 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.30 ARABESC
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 DE A DOS
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)